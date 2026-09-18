Asiakkaiden kokemukset tuomioistuimissa asioinnista ovat myönteisiä
18.9.2026 11:43:58 EEST | Tuomioistuinvirasto | Tiedote
Tuomioistuimissa toteutettiin keväällä 2026 asiakaskysely, jonka tulosten perusteella asiakkaiden kokemukset tuomioistuinten toiminnasta ovat pääosin myönteisiä. Asiakkaiden luottamus tuomioistuinten toimintaan sekä kokemukset oikeudenmukaisesta kohtelusta ovat vahvalla tasolla.
Kyselyssä kuitenkin korostui käsittelyaikojen merkitys asiakaskokemukselle ja pitkät käsittelyajat heikensivät vastaajien kokonaisarviota tuomioistuimen toiminnasta. Lisäksi kehittämistarpeita havaittiin tiedottamisessa.
”Tuomioistuinten käsittelyajat ovat liian pitkiä ja me tiedostamme tämän ongelman. Ruuhkien purkaminen ja käsittelyaikojen lyhentäminen ovat kuitenkin ensisijaisesti resurssikysymyksiä, eli lopulta kysymys on siitä, millainen rahoitus tuomioistuinlaitokselle valtion budjetissa osoitetaan. Tilastoista on nähtävissä, että käsittelyaikoja on mahdollista lyhentää, jos resurssit ovat riittävät. Tulevien vuosien näkymä on kuitenkin synkkä, kun rahoitus on pienentymässä ja samaan aikaan saapuvien asioiden määrät ovat nousussa”, Tuomioistuinviraston ylijohtaja Pasi Kumpula pohtii.
”Tuomioistuimissa on myös hyvin pienet viestintäresurssit, mutta Tuomioistuinviraston tuella yhteistä viestintää pyritään koko ajan kehittämään ja selkeyttämään.”
Kyselyn tavoitteena oli selvittää asiakkaiden kokemuksia tuomioistuinten toiminnasta, palvelusta ja menettelyistä sekä oikeudenmukaisen kohtelun toteutumisesta. Kysely toteutettiin kaikissa käräjäoikeuksissa, hallinto-oikeuksissa sekä vakuutusoikeudessa. Vastauksia saatiin yhteensä 290, joista 173 käräjäoikeuksista, 111 hallinto-oikeuksista ja kuusi vakuutusoikeudesta.
Käräjäoikeuksien tuloksissa näkyi vahvistunut luottamus oikeusjärjestelmään
Käräjäoikeuksissa kokemukset oikeustalolla asioinnista olivat myönteisiä kaikilla arvioiduilla osa-alueilla. Erityisen myönteisesti arvioitiin henkilökunnan ystävällisyyttä, avuliaisuutta, vastaanoton toimivuutta sekä tilojen löydettävyyttä ja esteettömyyttä. Lisäksi kokemukset oikeusjärjestelmästä olivat pääosin myönteisiä, ja 50 prosenttia vastaajista koki luottamuksensa oikeusjärjestelmään vahvistuneen asioinnin aikana.
Rikos- ja siviiliasioihin liittyvissä vastauksissa havaittiin jonkin verran eroja. Siviiliasioissa asioineet arvioivat asiakirjojen ja ohjeiden selkeyden sekä tiedonsaannin myönteisemmin kuin rikosasioissa asioineet.
Molemmissa ryhmissä pitkät odotusajat nousivat esiin kehittämiskohteena, ja etäosallistumismahdollisuuksien tunnettuutta toivottiin parannettavan.
Tuomareiden toiminnasta annettu palaute oli puolestaan pääosin myönteistä. Tuomareita kuvattiin muun muassa asiallisiksi, kohteliaiksi, inhimillisiksi ja oikeudenmukaisiksi.
Hallinto-oikeudessa korostui ymmärrettävyys
Hallinto-oikeuksissa toteutettiin kaksi erillistä kyselyä niin, että toista kyselyä jaettiin sähköisesti ratkaisun mukana ja toinen jaettiin hallinto-oikeudessa läsnäolleille asiakkaille. Sähköisesti jaellun kyselyn vastausten perusteella kokemukset asioinnista olivat pääasiassa myönteisiä. Vastaajat arvioivat asiakirjojen, ohjeiden ja ratkaisujen ymmärrettävyyden hyväksi, ja luottamus ratkaisujen oikeudenmukaisuuteen oli vahvaa. Kriittisimmät arviot kohdistuivat asian käsittelyn kestoon, minkä koettiin heikentävän asiakaskokemusta. Lisäksi nousi esiin tarve parantaa tiedonsaantia asian käsittelyn etenemisestä.
Suulliseen käsittelyyn paikan päällä tuomioistuimessa osallistuneille tehdyn kyselyn tulokset olivat erittäin myönteisiä: tilojen löydettävyys, vastaanotto ja henkilökunnan palvelualttius saivat korkeat arviot. Myös oikeudenmukainen kohtelu, menettelyn ymmärrettävyys sekä oman aseman, oikeuksien ja velvollisuuksien selkeys arvioitiin myönteisellä arvosanalla.
Vakuutusoikeuden tulokset ovat suuntaa antavia
Vakuutusoikeuden kyselyyn saatiin kuusi vastausta, joten tuloksia voidaan pitää ainoastaan suuntaa antavina. Asiakirjojen ymmärrettävyyttä sekä ratkaisujen oikeudenmukaisuutta arvioitiin pääosin myönteisesti, mutta pitkät käsittelyajat mainittiin ongelmana myös Vakuutusoikeuden asioissa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pilvi IsotalusViestintäpäällikköTuomioistuinvirastoPuh:0295650505pilvi.isotalus@oikeus.fi
Tuomioistuinvirasto
Tuomioistuinvirasto on itsenäinen keskusvirasto, joka palvelee koko tuomioistuinlaitosta. Tuomioistuinvirasto toimii oikeusministeriön hallinnonalalla. Viraston tehtävänä on huolehtia siitä, että tuomioistuimet kykenevät käyttämään tuomiovaltaa laadukkaasti ja että tuomioistuinten hallinto on tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti järjestetty.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tuomioistuinvirasto
Påminnelse: Välkommen att bekanta dig med den videoupptagningsreform i domstolarna som träder i kraft den 1.10.202618.9.2026 11:15:10 EEST | Pressinbjudan
Välkommen att höra hur den videoupptagning av personbevisning som tas i bruk i oktober förändrar rättegångens förlopp i allmänna domstolar. Vi presenterar de förändringar som reformen medför i Östra Nylands tingsrätts nya lokaler i Vanda.
Muistutuskutsu: Tervetuloa tutustumaan 1.10.2026 voimaan tulevaan tuomioistuinten videotallennusuudistukseen18.9.2026 11:15:10 EEST | Kutsu
Tervetuloa kuulemaan, miten lokakuussa käyttöön tuleva henkilötodistelun videotallentaminen muuttaa oikeudenkäynnin kulkua yleisissä tuomioistuimissa. Esittelemme uudistuksen tuomia muutoksia Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden uusissa tiloissa Vantaalla.
Tommi Vuorialho har utnämnts till Västra Nylands tingsrätts lagman15.9.2026 11:49:41 EEST | Pressmeddelande
Republikens president har i dag utnämnt tingsrättens lagman Tommi Vuorialho till tjänsten som lagman vid Västra Nylands tingsrätt för en tid av sju år för tiden 1.1.2027-31.12.2033.
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden laamanniksi Tommi Vuorialho15.9.2026 11:49:41 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentti on tänään nimittänyt käräjäoikeuden laamanni Tommi Vuorialhon Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden laamannin virkaan seitsemän vuoden määräajaksi ajalle 1.1.2027-31.12.2033.
Jyrki Rinnemaa har utnämnts till Kymmenedalens tingsrätts lagman15.9.2026 11:49:11 EEST | Pressmeddelande
Republikens president har i dag utnämnt tingsrättens lagman Jyrki Rinnemaa till lagman vid Kymmenedalens tingsrätt för en tid av sju år för tiden 1.1.2027-31.10.2033.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme