Haapaveden uusi sähköasema vastaa sähkönkäytön tulevaisuuden tarpeisiin
17.9.2026 14:18:19 EEST | Elenia Verkko Oyj | Tiedote
Elenia korvaa käyttöikänsä päähän tulevan Haapaveden sähköaseman uudella, nykyaikaisella sähköasemalla. Keskustan tuntumaan rakennettava sähköasema parantaa alueen sähkönjakelun toimitusvarmuutta ja kapasiteettia merkittävästi. Elenian urakoitsijakumppanin Enerken toteuttaman aseman rakennustyöt käynnistyvät syksyllä 2026, ja aseman on määrä valmistua syksyllä 2027.
Uuden sähköaseman suunnittelutyöt ovat vauhdissa ja maanrakennustyöt tontilla alkoivat syyskuussa. Rakennettava sähköasema parantaa alueen sähkönjakelun toimitusvarmuutta sekä mahdollistaa verkon kehittämisen tulevaisuudessa. Myös sähköaseman teknologia uudistuu merkittävästi.
– Nykyaikaiset suojaus- ja valvontaratkaisut tehostavat käytön- ja vianhallintaa sekä lisäävät sähkönjakelun luotettavuutta ja turvallisuutta, Elenian projektipäällikkö Olli Haapamäki kertoo.
Sähköasemalle rakennetaan kaksi muuntajakenttää, kiskokatkaisijakenttä ja kolme johtolähtöä. Lisäksi sinne siirretään nykyisen aseman 110 kV päämuuntajat. Hankkeeseen kuuluu myös uuden asemarakennuksen rakentaminen sekä sähköaseman käyttöä tukevien järjestelmien ja laitteistojen asentaminen.
Sähköaseman urakoitsijana toimii Enerke, jolla on pitkä kokemus sähköasemarakentamisesta.
– Enerke on tuttu ja laadukas kumppani, joka on rakentanut meille useita sähköasemakohteita. Luotamme heidän vahvaan osaamiseensa tämänkin hankkeen toteutuksessa, Haapamäki toteaa.
– Haapaveden uusi sähköasema on merkittävä investointi alueen sähkönjakelun tulevaisuuteen. Uudistuksen ansiosta pystymme vastaamaan paremmin sekä nykyisiin että tuleviin sähkönkäyttötarpeisiin, Haapamäki kertoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Olli Haapamäki, projektipäällikkö, olli.haapamaki@elenia.fi, +35840 641 6680
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