Suuret ikäluokat nousevat kapinaan Minna Lindgrenin terävässä satiirissa
18.9.2026 09:12:36 EEST | Teos-kustantamo | Tiedote
Miksi ihmisen pitäisi muuttua näkymättömäksi täytettyään 80 vuotta? Minna Lindgrenin uusi romaani Seniorikapina on terävä ja riemukas satiiri yhteiskunnasta, joka puhuu ikäihmisistä taakkana ja kustannuksena. Kirja on heti arvosteluvapaa.
24. elokuuta 1945 Suomessa syntyi ennätysmäärä lapsia. Kun tuona päivänä syntyneet täyttävät 80 vuotta, Kansalaistorilla järjestetään yhteiset syntymäpäiväjuhlat. Leppoisaksi tarkoitettu tilaisuus saa odottamattomat mittasuhteet ja kasvaa seniorien kansalaisliikkeeksi.
Salaperäisen Kudonnan Ystävät ry:n jäsenmäärä paisuu nopeasti. Yhä useampi ikäihminen on saanut tarpeekseen siitä, miten vanhoista ihmisistä puhutaan ja miten heitä kohdellaan.
Näkymättömät tulevat näkyviksi
Minna Lindgren kuvaa Seniorikapina-romaanissaan terävästi ikärasismia. Vanhat ihmiset jäävät näkymättömiksi niin arjessa kuin yhteiskunnallisessa keskustelussakin. Heitä pidetään hauraina, avuttomina, vanhanaikaisina ja vaarattomina. Samalla heitä syyllistetään yhteiskunnan kustannuksista.
Seniorikapinan henkilöt eivät suostu heille tarjottuun rooliin. He ovat poliittisia, vihaisia, hauskoja, aktiivisia, ristiriitaisia ja täynnä elämänkokemusta. Kun yhteiskunta kieltäytyy näkemästä heitä, he kääntävät näkymättömyyden vahvuudekseen.
Romaanin kapinalliset muistuttavat, etteivät eläkeläiset ole yhtenäinen väestönosa vaan valtava joukko erilaisia ihmisiä. Heillä on osaamista, kokemusta ja halua vaikuttaa.
Suuret ikäluokat osaavat vanhastaan kapinoida
Lindgren kääntää katseensa myös suurten ikäluokkien yhteiskunnalliseen perintöön. Nuoruudessaan moni romaanin henkilöistä marssi rauhan, feminismin, ympäristön ja ihmisoikeuksien puolesta. Nyt sama sukupolvi joutuu jälleen taistelemaan saadakseen äänensä kuuluviin.
Kudonnan Ystävien kapina kasvaa nopeasti, ja pian liike löytää itsensä niin televisiosta kuin käräjiltäkin. Samalla Lindgrenin satiirin hampaisiin joutuvat suomalainen politiikka, digitalisaatio ja työelämä.
Suuret ikäluokat toivat Suomeen nuorisokulttuurin – nyt he luovat uuden, energisen seniorikulttuurin!
Tekijästä
Minna Lindgren on kirjailija, toimittaja ja ikäihmisten teräväkielinen puolustaja. Hänet tunnetaan muun muassa rakastetusta Ehtoolehto-kirjasarjasta, joka on vastikään sovitettu televisiosarjaksi. Lindgrenin edellinen romaani Soteorpo kuvasi koskettavasti ja tunnistettavasti omaishoitajan osaa. Romaaniin perustuva, Hanna Kirjavaisen dramatisoima ja ohjaama näytelmä pyörii parhaillaan Teatteri Avoimissa ovissa.
Lisätiedot, haastattelupyynnöt ja arvostelukappaleet: silja.massa@teos.fi, +358 40 708 1323
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