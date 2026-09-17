Kuntamarkkinat ja Hyvinvointialuemarkkinat valtaavat Messukeskuksen

– Kuntamarkkinat on vuosikymmenten aikana kasvanut kuntien ja kaupunkien tärkeimmäksi vuosittaiseksi kohtaamispaikaksi. Messukeskus tarjoaa ainutlaatuiset puitteet tapahtumallemme ja mahdollistaa sen seuraavan kasvuvaiheen. Siirtyminen Messukeskukseen vuonna 2027 antaa tapahtumalle tilaa kasvaa, tavoittaa uusia yleisöjä ja nostaa kuntien sekä hyvinvointialueiden keskustelut entistä näkyvämmin yhteisiksi puheenaiheiksi, Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen toteaa.

Tänä vuonna Kuntamarkkinoilla Kuntatalolla vieraili kahden päivän aikana arviolta 7 000 kävijää.

Kuntamarkkinat ja Hyvinvointialuemarkkinat on vuosittainen merkittävä tulevaisuuden tekijöiden kohtaamispaikka ja yhteiskunnallisen keskustelun edistäjä. Tapahtuman järjestävät Kuntaliitto, Hyvinvointialueyhtiö Hyvil ja Kuntalehti.

– Hyvinvointialueet on uusi yhteiskunnallinen rakenne perinteikkäiden kuntien rinnalla. Yhteinen väestö ja ihmiset yhdistävät meitä. Olemme Hyvilissä jo jonkin aikaa etsineet hyvinvointialueille omaa vuotuista tapahtumaa, asiantuntijoiden ja päättäjien kokoontumispaikkaa. Nyt se on tässä. Hyvinvointialuemarkkinoilla rakennamme tulevaisuuden historiaa, Hyvilin toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi tiivistää.

Jotain vanhaa, jotain uutta

Tapahtumassa säilyy Kuntamarkkinoilta tuttu kaksipäiväisen ohjelman ammatillisen ulottuvuus ja julkisen sektorin edustajien maksuton sisäänpääsy. Messukeskuksessa ohjelmatilojen koko kasvaa, ja yleisölle on mahdollista järjestää entistä näyttävämpiä ja kiinnostavampia puheenvuoroja ja paneelikeskusteluja.

– Tavoitteena on edelleen tukea osallistujien verkostoitumista. Suunnitellut ja spontaanit kohtaamiset sekä hyväntuulinen tunnelma ovat vaalimisen arvoisia tapahtumapaikasta riippumatta. Mukana on myös opiskelijoita ammattikorkeakouluista ja eri yliopistoista avustamassa puhujia ja osallistujia. Haluamme tarjota tulevaisuuden tekijöille mahdollisuuden olla mukana tuotannossa, tapahtuma- ja markkinointipäällikkö Liisa Paltta kuvailee.

Näyttelyalue laajenee ja mahdollistaa tapahtumakumppaneille entistä monipuolisemmin tuotteiden palveluiden ja yhteiskunnallisen toiminnan esittelyn. Kumppanit ovat omalta osaltaan tuottamassa tietoa uusimmista ratkaisuista ja innovaatioista osallistujille.

Toisin kuin aiemmassa tapahtumapaikassa Kuntatalolla, Messukeskuksessa ei ole tiukkoja tilarajoituksia, joten paikan päällä saattaa nähdä myös keskustorin, kirjaston tai liikkuvan terveyskeskuksen.

Kaikkien tuntema kohtaamispaikka

Messukeskus tarjoaa riittävän kokoiset nykyaikaiset tapahtumapuitteet ja erinomaisen saavutettavuuden. Paikkana se on tuttu lähes jokaiselle suomalaiselle erilaisista tapahtumista.

Messukeskuksessa kiinnitetään erityistä huomiota vastuullisuuteen, josta kertoo muun muassa ympäristösertifikaatti. Julkiset kulkuyhteydet ovat monipuoliset ja yhteiskuljetuksilla pääsee ulko-ovien tuntumaan. Parkkitilaakin on runsaasti. Messukeskuksen ympäristöstä Pasilasta löytyy lisäksi majoituskapasiteettia ja monipuolisesti muita palveluita.

Lisätiedot:

Liisa Paltta

tapahtuma- ja markkinointipäällikkö

liisa.paltta@kuntalehti.fi

Puh. 050 591 9513