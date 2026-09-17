Joonatan Tolan ylistetty perhetrilogia päättyy kertomukseen yksin jäämisen pelosta ja aikuisuuteen astumisen kauhusta
18.9.2026 10:30:00 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote
Joonatan Tolan Roikkuva sotilas on supersuositun perhetrilogian päätösosa. Nyt poika on kasvanut perhekodissa täysi-ikäiseksi ja aloittaa itsenäisen elämän. Ei suju hyvin! Roikkuva sotilas on aseistariisuvan vilpitön kertomus ihmisestä, joka pelkää kuollakseen jäädä yksin. Tolan esikoisromaani Punainen planeetta voitti Kalevi Jäntin- ja Laurin kirja 2022 -palkinnon ja toinen romaani Hullut ihanat linnut oli arvostelumenestys.
Älä jätä! Orvoksi lapsena jääneen pojan tiimalasissa hiekka on vajunut loppuun: hän on täysi-ikäinen, ja perhekodin isä ajaa pakun oven eteen. Miehen on mentävä! Mutta jos mies ei halua. Ensin sisään unohtuvat julisteet, sitten hanskat – pian onkin vatsa sekaisin ja vessa kutsuu. Mihin kaikki se aika katosi? Isä on kuollut, äiti on kuollut. Suojattomaksi jäävä yksinäinen solttu on helposti syötävissä.
Joonatan Tola (s. 1983) on suomen kielen maisteri ja tohtoriopiskelija Helsingin yliopistosta. Hän on itseoppinut pianisti ja shakinpelaaja, joka asuu perheensä kanssa Joensuussa. Sarjan aiemmat osat, Punainen planeetta (2021) ja Hullut, ihanat linnut (2023) lanseerasivat Joonatan Tolan suurena suomalaisena todella mustan huumorin nimenä.
Punainen planeetta -romaanista sanottua:
"Hurmaavan hauska ja viiltävän traaginen --. Rankka tragedia pehmusteenaan hullunhauska
huumori ja persoonallinen kieli." – Kaleva
"Teos on tavallaan musertava, mutta ennen kaikkea odottamaton: koontitavaltaan, huumoriltaan ja siinä, mitä se kertoo ihmisen mahdollisuudesta selviytyä, toimia toisin kuin lapsuudenperheessä oli tapana ja jollakin tapaa antaa anteeksi." –Ote Kalevi Jäntin palkinnon perusteluista.
"Esikoisteoksen perusteella ennakoin Tolalle menestyksekästä kirjallista tulevaisuutta."
–Lapsen Maailma
Hullut ihanant linnut -romaanista sanottua:
"Tola kuvaa pienen pojan suhdetta äitiin lämmöllä ja tabuja kaihtamatta – ja kieltämättä koskettavasti." –Kulttuuritoimitus
"Riipaiseva ja hauska." –Lapsen Maailma
"Hirveän surullinen ja hirveän hauska." –Aamulehti
"Koskettaa, kirpaisee ja naurattaa." –Keskisuomalainen
Roikkuva sotilas julkaistaan 18.9.2026.
Teos julkaistaan painettuna, e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukee Ilkka Villi.
Haastattelupyynnöt ja pdf-vedokset medialle: jenni.heiti@otava.fi
Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi
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Yhteyshenkilöt
Jenni HeitiMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
Kotimainen kaunokirjallisuus
Musiikkikirjat (LIKE)
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