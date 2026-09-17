Kokoomuksen Laiho: Oikeus hyvään saattohoitoon turvataan vihdoin lailla
17.9.2026 15:28:56 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho on tyytyväinen, että eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on tänään saanut valmiiksi mietinnön, joka vahvistaa saattohoidon ja palliatiivisen hoidon asemaa lainsäädännössä. Tänään käynnistyy myös Roosa nauha -keräys, jonka teemana ovat aggressiiviset syövät. Laiho muistuttaa, että tällaiset syövät voivat edetä nopeasti ja olla vaikeasti hoidettavia.
"Hyvä hoito ei saa päättyä silloin, kun parantavaa hoitoa ei enää ole tarjolla. Jokaisella on myös oikeus arvokkaaseen elämän loppuvaiheeseen ja hyvään kivunhoitoon riippumatta siitä, missä päin Suomea asuu. Nyt tämä oikeus kirjataan lakiin selvästi aiempaa täsmällisemmin", Laiho sanoo.
Hallituksen esityksen mukaan terveydenhuoltolakiin lisätään nimenomainen säännös siitä, että palliatiivinen hoito ja saattohoito ovat hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevia sairaanhoitopalveluita. Hoitoa on jatkossa järjestettävä potilaan tarpeen mukaan sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa.
"Palliatiivinen hoito ja saattohoito ovat jo nyt hyvinvointialueiden vastuulla, mutta käytännöt ja laatu vaihtelevat alueittain liikaa. Kun asia kirjataan lakiin täsmällisemmin, se vahvistaa yhdenvertaisuutta ja antaa myös valvonnalle paremmat eväät puuttua puutteisiin", Laiho toteaa.
Valiokunta kiinnitti mietinnössään huomiota myös hoidon laatuun ja osaamiseen. Valiokunta ehdottaa eduskunnalle kahta lausumaa. Ensimmäinen edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy toimiin palliatiivisen lääketieteen oman erikoisalan perustamiseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön osaamisen kehittämiseksi. Toinen lausuma edellyttää, että valtioneuvosto arvioi mahdollisuuden ottaa käyttöön palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kansallinen laaturekisteri, jonka avulla palveluiden laatua, saatavuutta ja yhdenvertaisuutta voidaan seurata koko maassa yhtenäisin mittarein.
Lisäksi valiokunta piti kolmannessa lausumassa tärkeänä, että saattohoitovapaan ja sen ajalta maksettavan etuuden lainsäädäntötarpeita selvitetään jatkovalmistelussa. Nykyisin omaisen saattohoitoon osallistuva voi jäädä omaishoitovapaalle enintään viideksi päiväksi vuodessa, mutta vapaa on palkaton.
"On inhimillisesti tärkeää, että läheisensä saattohoitoon voi osallistua ilman, että siitä koituu kohtuutonta taloudellista rasitetta. Tätä on nyt syytä selvittää huolella", Laiho sanoo.
"Tämä laki on merkittävä askel siihen, että jokainen voi luottaa saavansa hyvää hoitoa ja tukea myös elämänsä viimeisinä hetkinä hoitopaikasta riippumatta. On hienoa, että tämä mietintö valmistuu samana päivänä, kun Roosa nauha -keräys alkaa. On tärkeää huolehtia koko hoitopolusta, alkututkimuksesta aina elämän loppuvaiheen hoitoon asti", Laiho päättää.
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Yhteyshenkilöt
Mia LaihoKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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