Kokoomuksen Ikonen keskustan lähimallista: Tunkkainen retrotuulahdus 1990-luvulta, mutta yhdessä asiassa keskusta on oikeilla jäljillä

– Uuden brändäyksen alta paljastuu keskustan vanha lempilapsi: monialainen maakunta. Hyvinvointialueet, maakuntien liitot ja elinvoimakeskukset niputettaisiin yhteen ja kokonaisuudelle annettaisiin uusi nimi. Keskustan pitäisi kertoa, mikä tässä on oikeasti uutta verrattuna Sipilän kaudella kaatuneeseen maakuntamalliin, Ikonen sanoo.

Ikonen vaatii keskustalta myös laskelmia vähintään puolen miljardin euron säästölupauksen tueksi.

– Puoli miljardia on iso lupaus. Mistä tehtävistä, virastoista ja menoista se tarkalleen syntyy? Säästö ilman konkreettisia laskelmia on toive, ei suunnitelma. Eikä tekoäly ole taikasana, jolla puoli miljardia ilmestyy valtionbudjettiin, Ikonen sanoo.

Ikosen mukaan avoimia kysymyksiä liittyy myös alueiden rahoitukseen.

– Jos rahoitusta sidotaan alueella kertyvään arvonlisäveroon, keskustan on vastattava, mitä tapahtuu alueille, joiden veropohja on heikko. Ei riitä, että luvataan vahvoja maakuntia. Pitää kertoa, miten niiden palvelut rahoitetaan. Kuka maksaa, Ikonen kysyy.

Yhdessä asiassa Ikonen pitää keskustan avausta perusteltuna.

– Yhtenäinen valtioneuvosto on oikea suunta. Ihmisten ongelmat eivät tunne ministeriöiden rajoja. Mutta ministeriöiden lakkauttaminen yhdellä kynänvedolla ei vielä tee hallinnosta tehokkaampaa. Esimerkiksi tässä turvallisuustilanteessa puolustusministeriön lakkauttamista on vaikea pitää loppuun asti mietittynä ratkaisuna, Ikonen sanoo.

Ikosen johtamassa virastorakenneselvityksessä on tunnistettu 15 pidemmän aikavälin uudistusehdotusta. Niihin kuuluu myös valtioneuvoston rakenteen sekä ministeriöiden ja virastojen työnjaon tarkastelu.



– Hallintoa pitää uskaltaa uudistaa rohkeasti. Ensi kaudella on jatkettava kokoomusjohtoisen hallituksen aloittamaa työtä. Tällä kaudella olemme karsineet valtionhallinnosta satoja miljoonia euroja sekä uudistaneet valtion aluehallintoa. Tärkeintä eivät kuitenkaan ole organisaatiokaaviot, vaan se, että suomalaiset saavat palvelunsa sujuvasti ja veroeurot käytetään mahdollisimman tehokkaasti, Ikonen sanoo.