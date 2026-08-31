Galleriat puhuvat kuvataiteen ostamisen ja kokemisen puolesta – Ensi viikko on Galleriaviikko

Taidetta koteihin

Kun teos kiinnostaa, sen voi ostaa omaksi, ja gallerian henkilökunta auttaa hankinnassa. Myyntikäytännöt vaihtelevat gallerioittain: kaupallisissa ja järjestögallerioissa teoksen saa yleensä kotiin näyttelyn päätyttyä, kun taas taidelainaamosta ja myyntikokoelmasta teoksen voi saada kotiin saman tien. Galleriaviikolla mukana olevista toimijoista 14 tarjoaa taidelainaamotoimintaa.

Oma taidemaku löytyy katsomalla

Omaa taidemakua ei tarvitse osata määritellä etukäteen. Mitä enemmän taidetta näkee, sitä paremmin alkaa tunnistaa, minkä äärelle haluaa pysähtyä ja mitä haluaa nähdä lisää.

"Galleriaviikolla tarjolla on monenlaista taidetta ja tapahtumaa, joista aloittaa, vaikka ei koskaan aiemmin olisi käynyt galleriassa. Kaikesta ei tarvitse pitää tai vaikuttua. Taiteen ymmärtämistä tärkeämpää on olla taiteelle avoin ja kiinnittää huomiota siihen, mitä itsessä tapahtuu taidetta kokiessa. Ei ole vääränlaista tapaa kokea taidetta eikä hukkaan heitettyä taidekokemusta", sanoo Taidemaalariliiton toiminnanjohtaja Elisa Lientola.

Haastattele asiantuntijoita

Galleriaviikkoa tarjoaa medialle mahdollisuutta haastatella suomalaisen taidemarkkinan asiantuntijoita:

Kaupalliset galleriat: Veikko Halmetoja, Galleria Halmetoja, p. 044 215 3005

Järjestögalleriat: Riikka Tuomarla, Galleria G, Suomen taidegraafikot ry, p. 050 449 9229

Taidelainaamot: Tuija Ollikainen, Jyväskylän taiteilijaseura, Jyväskylä, p. 040 824 3031

Taiteen välityspalvelu: Taidehaistelija Tapio Viitasaari, p. 050 434 8099

Valtakunnallinen Galleriaviikko käynnistyy maanantaina 21. syyskuuta. Galleriat, näyttelyt ja ohjelma löytyvät sivulta galleriaviikko.fi.

Galleriaviikko 21.–27.9.2026

72 galleriaa – 23 paikkakuntaa – 14 taidelainaamoa

Vapaa pääsy

Lisätiedot

Karoliina Kähö

Tuottaja

Galleriaviikko

045 783 00969

karoliina.kaho@galleriaviikko.fi

galleriaviikko.fi