SDP EDUSKUNTA

SDP:n Niina Malm: Nykyinen aikuiskoulutuksen kinttupolku ei johda mihinkään

17.9.2026 17:15:17 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

Jaa

Kansanedustaja Niina Malm vaatii, että kaikki keinot pitää ottaa käyttöön, jotta ihmiset saadaan pysymään työmarkkinoilla. Samaan aikaan työttömyys on saatava laskuun ja ovet työpaikoille on pidettävä auki osaamista vahvistamalla, ei pelkästään suhdanteisiin vetoamalla. 

Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen on lisännyt ihmisten työttömyyttä ja vähentänyt alan vaihtoja ja osaamista. Samalla työntekijän mahdollisuus varautua oman elämän ja arjen muutoksiin on vähentynyt työelämässä rajusti, Malm kertoo.

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP

– Pelkkä teknologian kehitys työelämässä ei riitä, vaan ihmisten kyky oppia ja soveltaa uusia työkaluja ratkaisee organisaatioiden menestyksen tulevaisuudessa. Tähän opiskeluun tarvitaan taloudellista tukea, totesi  SDP:n kansanedustaja Niina Malm eduskunnan kyselytunnilla tänään.

Nykyinen hallitus on lakkauttanut aikuiskoulutustuen, joka mahdollistaisi tulevaisuudessa sekä asiantuntijaosaamisen että kädentaidot. Siksi SDP on esittänyt uutta aikuiskoulutustuen mallia. Nykyiset pilottihankkeet eivät mitenkään riitä ratkaisuksi, kun todellisia ohjelmia pitäisi jo olla.

Missä viipyy luvattu aikuiskoulutustuen korvaava järjestelmä ministeri Marttinen? kysyi Malm ja  jatkoi:
– Edeltäjänne lupasi uuden koulutuspolun. Nyt vaikuttaa siltä, että siitä tuli pelkkä kinttupolku umpimetsään.

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA

Sote-valiokunnan opposition edustajat: Hallituspuolueet rikkovat eduskunnan valiokuntien välistä työnjakoa seurauksista välittämättä16.9.2026 18:16:10 EEST | Tiedote

Eduskunnassa äänestettiin tänään siitä, voidaanko hallituksen esitystä sote-tutkimuslakipaketista käsitellä sote-valiokunnan sijasta sivistysvaliokunnassa. Eduskunta päätyi tänään äänin 82–72 hyväksymään puhemiesneuvoston eilisen esityksen siitä, että sote-valiokunnan sijasta hallituksen esityksen mietintövaliokuntana toimisi sivistysvaliokunta.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye