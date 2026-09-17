SDP:n Niina Malm: Nykyinen aikuiskoulutuksen kinttupolku ei johda mihinkään
17.9.2026 17:15:17 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kansanedustaja Niina Malm vaatii, että kaikki keinot pitää ottaa käyttöön, jotta ihmiset saadaan pysymään työmarkkinoilla. Samaan aikaan työttömyys on saatava laskuun ja ovet työpaikoille on pidettävä auki osaamista vahvistamalla, ei pelkästään suhdanteisiin vetoamalla.
Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen on lisännyt ihmisten työttömyyttä ja vähentänyt alan vaihtoja ja osaamista. Samalla työntekijän mahdollisuus varautua oman elämän ja arjen muutoksiin on vähentynyt työelämässä rajusti, Malm kertoo.
– Pelkkä teknologian kehitys työelämässä ei riitä, vaan ihmisten kyky oppia ja soveltaa uusia työkaluja ratkaisee organisaatioiden menestyksen tulevaisuudessa. Tähän opiskeluun tarvitaan taloudellista tukea, totesi SDP:n kansanedustaja Niina Malm eduskunnan kyselytunnilla tänään.
Nykyinen hallitus on lakkauttanut aikuiskoulutustuen, joka mahdollistaisi tulevaisuudessa sekä asiantuntijaosaamisen että kädentaidot. Siksi SDP on esittänyt uutta aikuiskoulutustuen mallia. Nykyiset pilottihankkeet eivät mitenkään riitä ratkaisuksi, kun todellisia ohjelmia pitäisi jo olla.
Missä viipyy luvattu aikuiskoulutustuen korvaava järjestelmä ministeri Marttinen? kysyi Malm ja jatkoi:
– Edeltäjänne lupasi uuden koulutuspolun. Nyt vaikuttaa siltä, että siitä tuli pelkkä kinttupolku umpimetsään.
Yhteyshenkilöt
Niina MalmKansanedustaja, SDP:n varapuheenjohtajaPuh:0400 588 978niina.malm@eduskunta.fi
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