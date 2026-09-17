SDP:n Niina Malm: Nykyinen aikuiskoulutuksen kinttupolku ei johda mihinkään

Kansanedustaja Niina Malm vaatii, että kaikki keinot pitää ottaa käyttöön, jotta ihmiset saadaan pysymään työmarkkinoilla. Samaan aikaan työttömyys on saatava laskuun ja ovet työpaikoille on pidettävä auki osaamista vahvistamalla, ei pelkästään suhdanteisiin vetoamalla.

Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen on lisännyt ihmisten työttömyyttä ja vähentänyt alan vaihtoja ja osaamista. Samalla työntekijän mahdollisuus varautua oman elämän ja arjen muutoksiin on vähentynyt työelämässä rajusti, Malm kertoo.