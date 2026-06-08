Ulosottolaitos luopuu osallistumisesta Talousneuvoloihin

‒ Jatkossa voimme kouluttaa aiempaa enemmän sidosryhmiämme, jotta he voivat entistä paremmin auttaa ja tukea asiakkaitaan. Talousneuvola on hyvä palvelu, ja moni on saanut sieltä apua omaan talouteensa liittyviin huoliin, mutta Ulosottolaitoksen näkökulmasta asiantuntijoiden kouluttaminen on kuitenkin vaikuttavampi tapa lisätä ulosottoasioihin liittyvän neuvonnan tavoittavuutta ja osaamista, sanoo ennakoivan talousneuvonnan päällikkö Elli Kaiponen.

Talousneuvola on moniviranomaisyhteistyönä toteutettava palvelu, johon kansalainen voi tulla keskustelemaan omista arjen raha-asioistaan ja saada henkilökohtaista ohjausta. Ulosottolaitos on antanut Talousneuvolassa yleistä neuvontaa. Ulosoton asiakas saa aina tarvittaessa neuvontaa asiaansa hoitavalta ulosottomieheltä.

─ Me Ulosottolaitoksessa toivomme, että tulevaisuudessa valtakunnallinen virtuaalinen Talousneuvola voisi vastata asuinpaikasta riippumatta kansalaisten tarpeisiin saada moniammatillista neuvontaa taloushaasteisiin, kertoo Kaiponen.

Talousneuvolatoiminta jatkuu ilman Ulosottolaitosta. Ajantasaiset tiedot Talousneuvoloista voi tarkistaa Oikeuspalveluviraston verkkosivuilta.