SDP:n Nikkanen: Järjestäytynyt rikollisuus näkyy vankiloissa – ”Nyt ovat käsillä kriittiset hetket”
18.9.2026 09:31:32 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Suomen vankiloissa näkyy järjestäytyneen rikollisuuden ja katujengien kasvu, eikä kehitystä voi jäädä seuraamaan sivusta. SDP kansanedustaja Saku Nikkanen vaatii toimia, joilla Suomesta tehdään Euroopan vaikein toimintaympäristö järjestäytyneelle rikollisuudelle.
Helsingin sanomien jutussa 17.9. valaistiin Suomen vankiloiden tilannetta. Vankiloihin on tullut uusia järjestäytyneitä rikollisryhmiä. Kansainväliset rikosverkostot ja katujengit ovat kasvattaneet vaikutusaluettaan pääkaupunkiseudun ulkopuolella, mikä näkyy vankiloissakin. Juttu piirtää karun kuvan Suomen vankiloiden tilanteesta.
– Nyt ovat käsillä kriittiset hetket tämän kehityksen torjumisen kannalta. Olemme esittäneet, että Suomessa otetaan kansalliseksi hankkeeksi tehdä Suomesta Euroopan vaikein toimintaympäristö järjestäytyneelle rikollisuudelle, toteaa SDP:n kansanedustaja ja hallintovaliokunnan jäsen Saku Nikkanen.
SDP:n nuorten arjen turvallisuuteen tähtäävän toimenpidepaketin yhtenä kohtana on nostettu tarve ottaa käyttöön nykyistä jyrkemmin kovennetut rangaistukset rikosten tekemisestä osana rikollisryhmää ja toistuvista vakavista rikoksista. Näillä pyritään pääsemään kiinni järjestäytyneeseen ja katujengi-rikollisuuteen ilman rangaistustason yleistä nostoa.
– Vakaviin Rikoksiin syyllistyvät yhä nuoremmat ja tämä kehitys on saatava poikki. Se tarkoittaa, että joitakin toimia on osoitettava myös rangaistuspuolelle. Vaikka tutkimustiedon valossa rangaistusten koventaminen ei ratkaise kaikkia ongelmia, niin rikollisjengien purkaminen ja vaarallisimpien rikollisten saaminen lukkojen taakse voi auttaa myös ehkäisemään nuorten ajautumista rikosten pariin, Nikkanen sanoo.
– Lisäksi Suomen vankiloissa olevien ulkomaalaisten vankien siirtämistä kotimaansa vankiloihin on tehostettava, ja heidät on pyrittävä sijoittamaan erilleen muista vangeista niin, etteivät he verkostoidu suomalaisten rikollisten kanssa.
Suomen vankiloiden tilanne on muuttunut entistä vaikeammaksi, sillä niitä koskevat samat resurssipaineet kuin muutakin julkista sektoria.
– On välttämätöntä alkaa etsiä ratkaisuja myös vankiloiden ahdinkoon. Suomen vankilajärjestelmän kapasiteetti on pieni suhteessa vankimäärään, ja lisäksi järjestelmän rakenne vaatii kehittämistä.
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Yhteyshenkilöt
Saku NikkanenKansanedustajaPuh:044 530 8326saku.nikkanen@eduskunta.fi
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