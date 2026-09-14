Demarinaiset: Vihapuheeseen pitää puuttua aina, ei vain poliittisen pelin nimissä

Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio (ECRI) on kritisoinut nykyisen hallituksen vihapuheen vastaisia toimenpiteitä puutteellisiksi. ECRI:n mukaan hallituksen yhdenvertaisuustiedoksianto ja sen toimeenpano-ohjelma eivät ole riittäviä toimia vihapuheen torjumiseksi.

“Politiikkaan kuuluu aiheellinen kritiikki, mutta se ei saa sisältää vihapuhetta, eli lietsomista, levittämistä tai oikeuttamista vihaan, syrjintään tai suvaitsemattomuuteen tiettyä ihmisryhmää kohtaan. Tällä hetkellä meillä on hallituksessa puolue, jonka useat kansanedustajat turvautuvat edellä mainittuihin taktiikoihin”, painottaa Demarinaisten 2. varapuheenjohtaja Miina-Anniina Heiskanen.

”Olemme tämän hallituskauden aikana saaneet todistaa mitä rasistisimpia ulostuloja ja eleitä perussuomalaisten toimesta. Ongelmista pitää voida puhua rohkeasti, ja niihin pitää myös löytää ratkaisuja. Mutta siihen tarvitsemme vähemmän viholliskuvia ja enemmän oikeudenmukaisia tekoja. Syrjintä, viha ja rasismi ruokkivat juuri niitä ongelmia, joiden varjolla rasismia alun perin perustellaan”, muistuttaa Demarinaisten 1. varapuheenjohtaja Tawar Salari.

Myös Euroopan komissio on nostanut Suomea vastaan rikkomusmenettelyn kiihottamista kansanryhmää vastaan koskevista lainsäädännön muutostarpeista. Valitettavasti lakimuutosten valmistelu näyttää kuitenkin pysähtyneen.

"Kun opposition kansanedustaja mainitsee sanan viha, ollaan kokoomusministeriä myöten vaatimassa järeämpiä toimia vihapuheen kitkemiseksi. Mutta kun olisi mahdollisuus lainsäädännön keinoin osoittaa, ettei minkäänlaista vihapuhetta tule hyväksyä, toimia ei kuulu", toteaa Demarinaisten puheenjohtaja ja SDP:n kansanedustaja Helena Marttila.

Perussuomalaisten riveistä on viimeisimpänä esitetty, että ministerinä voisi toimia vain henkilö, jolla on yksinomaan Suomen kansalaisuus.

“Yhden hallituspuolueen kansanedustajat lietsovat jatkuvasti keskustelua, jossa kyseenalaistetaan puolueemme varapuheenjohtajan suomalaisuus, ja edistävät aloitteita, joiden motiivit ovat pelkästään rasistiset. Missä ovat silloin pääministeripuolueen edustajien huolestuneet ulostulot vihapuheesta ja maalittamisesta?” peräänkuuluttaa Marttila.