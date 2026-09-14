Demarinaiset: Vihapuheeseen pitää puuttua aina, ei vain poliittisen pelin nimissä
18.9.2026 10:29:40 EEST | Demarinaiset | Tiedote
Suomessa vihapuheen määrä on lisääntynyt, mihin on kiinnitetty huomiota jopa EU:n tasolla. Hallituksen halu puuttua vihapuheeseen on Demarinaisten mielestä selkeästi valikoiva: kun joku mainitsee sanan "viha" hyökätään häntä kohtaan, mutta toisaalla hiljaisesti hyväksytään rasistiset ilmaisut ja eleet sekä taustaan liittyvä vihan lietsominen.
Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio (ECRI) on kritisoinut nykyisen hallituksen vihapuheen vastaisia toimenpiteitä puutteellisiksi. ECRI:n mukaan hallituksen yhdenvertaisuustiedoksianto ja sen toimeenpano-ohjelma eivät ole riittäviä toimia vihapuheen torjumiseksi.
“Politiikkaan kuuluu aiheellinen kritiikki, mutta se ei saa sisältää vihapuhetta, eli lietsomista, levittämistä tai oikeuttamista vihaan, syrjintään tai suvaitsemattomuuteen tiettyä ihmisryhmää kohtaan. Tällä hetkellä meillä on hallituksessa puolue, jonka useat kansanedustajat turvautuvat edellä mainittuihin taktiikoihin”, painottaa Demarinaisten 2. varapuheenjohtaja Miina-Anniina Heiskanen.
”Olemme tämän hallituskauden aikana saaneet todistaa mitä rasistisimpia ulostuloja ja eleitä perussuomalaisten toimesta. Ongelmista pitää voida puhua rohkeasti, ja niihin pitää myös löytää ratkaisuja. Mutta siihen tarvitsemme vähemmän viholliskuvia ja enemmän oikeudenmukaisia tekoja. Syrjintä, viha ja rasismi ruokkivat juuri niitä ongelmia, joiden varjolla rasismia alun perin perustellaan”, muistuttaa Demarinaisten 1. varapuheenjohtaja Tawar Salari.
Myös Euroopan komissio on nostanut Suomea vastaan rikkomusmenettelyn kiihottamista kansanryhmää vastaan koskevista lainsäädännön muutostarpeista. Valitettavasti lakimuutosten valmistelu näyttää kuitenkin pysähtyneen.
"Kun opposition kansanedustaja mainitsee sanan viha, ollaan kokoomusministeriä myöten vaatimassa järeämpiä toimia vihapuheen kitkemiseksi. Mutta kun olisi mahdollisuus lainsäädännön keinoin osoittaa, ettei minkäänlaista vihapuhetta tule hyväksyä, toimia ei kuulu", toteaa Demarinaisten puheenjohtaja ja SDP:n kansanedustaja Helena Marttila.
Perussuomalaisten riveistä on viimeisimpänä esitetty, että ministerinä voisi toimia vain henkilö, jolla on yksinomaan Suomen kansalaisuus.
“Yhden hallituspuolueen kansanedustajat lietsovat jatkuvasti keskustelua, jossa kyseenalaistetaan puolueemme varapuheenjohtajan suomalaisuus, ja edistävät aloitteita, joiden motiivit ovat pelkästään rasistiset. Missä ovat silloin pääministeripuolueen edustajien huolestuneet ulostulot vihapuheesta ja maalittamisesta?” peräänkuuluttaa Marttila.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Helena MarttilaDemarinaisten puheenjohtaja, SDP:n kansanedustajaPuh:050 479 0935helena.marttila@eduskunta.fiwww.helenamarttila.fi
Tawar SalariDemarinaisten 1. varapuheenjohtaja, Varsinais-Suomen aluevaltuutettu ja Turun kuntavaltuutettutawar.salari@outlook.com
Miina-Anniina HeiskanenDemarinaisten 2. varapuheenjohtaja, Oulun kaupungin Yhdyskuntalautakunnan puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu ja varakansanedustajaPuh:0443236300miina.anniina.heiskanen@gmail.comwww.miina-anniina.fi
Linkit
Sosialidemokraattiset Naiset (Demarinaiset) on Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen naisjärjestö
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Demarinaiset
Demarinaiset: Hallitus katsoo vierestä, kun naisten työttömyys kasvaa14.9.2026 13:59:43 EEST | Tiedote
Kun UPM suunnittelee sulkevansa Lappeenrannan Kaukaan paperitehtaan vuoden 2026 loppuun mennessä, kiirehtii työministeri Marttinen lupaamaan tukitoimia yli 220 työttömäksi jäävälle. Samaan aikaan hyvinvointialueiden säästöt ja järjestöihin kohdistuneet leikkaukset ovat kasvattaneet erityisesti naisten työttömyyttä. Tänä syksynä naisia on työttömänä 14 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Demarinaisten mukaan hallituksen teot naisten aseman parantamiseksi työmarkkinoilla ovat jääneet juhlapuheiden tasolle.
Demarinaiset: Hallitus romuttaa järjestöjen toimintaedellytyksiä31.8.2026 15:52:35 EEST | Tiedote
Hallituksen budjettiriihi tuo jälleen synkkiä uutisia sosiaali- ja terveysjärjestöille. Budjettiriihessä hallituksen on määrä hyväksyä 84 miljoonan euron sote-järjestöihin kohdistuvat leikkaukset. Koko hallituskauden aikana sote-järjestöjen rahoituksesta leikataan näin ollen lähes puolet. Demarinaiset varoittaa, että leikkaukset heikentävät suoraan ihmisten saamaa kriisiapua, vertaistukea ja muuta matalan kynnyksen tukea.
Helena Marttila: Miksi ministerit eivät osoita julkisesti tukeaan sateenkaarinuorille?23.6.2026 14:40:35 EEST | Tiedote
Helsinki Priden vuoden 2026 teema korostaa jokaisen lapsen ja nuoren oikeutta kasvaa omaksi itsekseen ilman syrjintää. Demarinaiset muistuttaa, että sateenkaarinuorten hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden puolustaminen vaatii määrätietoisia ja johdonmukaisia toimia ympäri vuoden.
Oliko nuorten toivottomuus yllätys - vai onko kyse siitä, että heitä ei ole kuultu?17.6.2026 14:11:46 EEST | Tiedote
Uutisissa vilisevät otsikot nuorten tulevaisuususkon hiipumisesta. Erityisesti keväällä uutisoidut nuorisobarometrin tulokset herättivät keskustelua aiheesta niin lehtien palstoilla kuin eduskunnan kyselytunnilla. Mutta oliko tämä oikeasti suurikin yllätys, vai onko kyse siitä, että nuorten ääntä ei ole aikaisemmin kuultu?
Helena Marttila: Hallituksen järjestövihamielisyydellä ei ole mitään rajaa15.6.2026 15:38:12 EEST | Tiedote
Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman on tänään ilmoittanut päätöksestään evätä STEA-avustus keskus- ja kattojärjestöiltä, ja myös niiltä järjestöiltä, joiden toiminta on keskittynyt yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön. “Tätä päätöstä perustellaan taloudellisilla syillä, mutta sen läpi kuuluu taka-ajatus hiljentää järjestökentän kriittiset äänet. Rydmanin leikkaukset kohdistuvat juuri niihin toimijoihin, joilla on ollut parhaimmat mahdollisuudet olla tuomassa esiin hallituksen politiikan huolestuttavia seurauksia”, Demarinaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Helena Marttila sanoo.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme