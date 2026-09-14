ENNAKKOTIEDOTE: Aamos Hongan trillerit ovat myyneet yhteensä jo yli 50 000 kappaletta – Kolmas romaani Viimeinen vyöhyke (Gummerus) ilmestyy 2.10.
18.9.2026 10:50:30 EEST | Gummerus | Tiedote
Tiedustelumaailman sisäpiirissä työskentelevän Aamos Hongan viime vuonna ilmestyneet menestystrillerit Punainen verkko ja Viides artikla ovat ylittäneet yhteensä jo 50 000 kappaleen myynnin. Janne Peuran tarinaan saadaan jatkoa, kun kolmas osa, hiuksia nostattavan ajankohtainen Grönlanti-trilleri Viimeinen vyöhyke, ilmestyy 2.10.
Grönlannin jääkentillä seisoo yksinäinen tutkimusasema. Sitä pyörittää suomalainen startup IceCore AI, joka tutkii arktista aluetta tekoälyn voimalla. Puolustusvoimat on sijoittanut yritykseen. Kun asemalla tapahtuu outo kuolemantapaus, sotilastiedustelun Janne Peura lähetetään selvittämään tilannetta. IceCoren toiminta kiinnostaa niin Yhdysvaltoja, Venäjää kuin Kiinaa. Samaan aikaan tutkimusaseman seinät kätkevät sisäänsä odottamattoman uhkan. Onko suurvaltapelin polttopisteeseen ajautunut tutkimusasema myös hyinen kuolemanloukku?
Viimeinen vyöhyke (Gummerus) käsittelee uutisista tuttuja, pelottavan ajankohtaisia aiheita, kuten esimerkiksi suomalaismediassa toistaiseksi pienemmälle huomiolle jäänyttä New Apostolic Reformation -liikettä ja tekoälyn vaarallisen nopeaa kehittymistä.
”Tästä hyvä esimerkki saatiin heinäkuussa 2026, kun julkisuudessa puhuttiin ensimmäistä kertaa tekoälyn suorittamasta hakkeroinnista. Open AI:n Chat GPT:n piti tehdä testi yrityksen sisäisissä järjestelmissä, mutta se murtautui ulos ja hakkeroi itsensä kilpailijan järjestelmiin" , Honka kirjoittaa kirjan loppusanoissa.
"Uskon, että vastaavia tapauksia todistetaan lähitulevaisuudessa kiihtyvällä vauhdilla.”
Bestseller-kirjailija Aamos Honka on noussut trillerisensaatioksi teoksillaan Punainen verkko (Gummerus) ja Viides artikla (Gummerus). Honka on tiedustelumaailman sisäpiiriläinen ja julkaisee teoksensa salanimellä.
IG: @aamoshonka
Aamos Honka: Viimeinen vyöhyke (Gummerus)
508 sivua
Ilmestyy 2.10. painettuna, e- ja äänikirjana, lukija: Ville Tiihonen
Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:
Pauliina Pietilä, viestintäpäällikkö, p. 040 779 2942, pauliina.pietila@gummerus.fi
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Yhteyshenkilöt
Pauliina PietiläViestintäpäällikköGummerusPuh:040 7792942pauliina.pietila@gummerus.fi
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Gummerus
Gummerus on vuonna 1872 perustettu yleiskustantamo. Toteutamme edelleen Kaarle Jaakko Gummeruksen alkuperäistä visiota julkaista kirjallisuutta ”huviksi ja hyödyksi”. Omaperäiset ja uskaliaat kustannuspäätökset ovat aina olleet Gummeruksen toiminnan ydin. Suhtaudumme kirjallisuuteen rakastavasti ja intohimoisesti, ja meitä ohjaavat yhteiset arvot: rohkea mieli, avara katse ja vapaa sana.
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