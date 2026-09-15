Muistutuskutsu: Tervetuloa tutustumaan 1.10.2026 voimaan tulevaan tuomioistuinten videotallennusuudistukseen
18.9.2026 11:15:10 EEST | Tuomioistuinvirasto | Kutsu
Tervetuloa kuulemaan, miten lokakuussa käyttöön tuleva henkilötodistelun videotallentaminen muuttaa oikeudenkäynnin kulkua yleisissä tuomioistuimissa. Esittelemme uudistuksen tuomia muutoksia Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden uusissa tiloissa Vantaalla.
Tilaisuuden ohjelma
Aika: Perjantaina 25.9.2026 klo 9–11
Paikka: Itä-Uudenmaan käräjäoikeus, Kielotie 21, Vantaa
Kahvitarjoilu.
- Tilaisuuden avaus, laamanni Timo Heikkinen, Itä-Uudenmaan käräjäoikeus.
- Yleiskatsaus ja tallennusjärjestelmän esittely, erityisasiantuntija Inka Grönqvist, Tuomioistuinvirasto.
- Muutokset oikeudenkäynnin kulussa käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa, puheenvuorot käräjätuomari ja hovioikeudenneuvos.
- Keskustelua ja kysymyksiä.
Etukäteiskysymykset ja ilmoittautuminen 23.9.2026 mennessä tämän linkin kautta:https://link.webropolsurveys.com/S/C60451D6CBA17AC5
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Yhteyshenkilöt
Pilvi IsotalusViestintäpäällikköTuomioistuinvirastoPuh:0295650505pilvi.isotalus@oikeus.fi
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