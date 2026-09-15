Tuomioistuinvirasto

Muistutuskutsu: Tervetuloa tutustumaan 1.10.2026 voimaan tulevaan tuomioistuinten videotallennusuudistukseen

18.9.2026 11:15:10 EEST | Tuomioistuinvirasto | Kutsu

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Tervetuloa kuulemaan, miten lokakuussa käyttöön tuleva henkilötodistelun videotallentaminen muuttaa oikeudenkäynnin kulkua yleisissä tuomioistuimissa. Esittelemme uudistuksen tuomia muutoksia Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden uusissa tiloissa Vantaalla.

Tilaisuuden ohjelma


Aika: Perjantaina 25.9.2026 klo 9–11

Paikka: Itä-Uudenmaan käräjäoikeus, Kielotie 21, Vantaa

Kahvitarjoilu.

  • Tilaisuuden avaus, laamanni Timo Heikkinen, Itä-Uudenmaan käräjäoikeus.
  • Yleiskatsaus ja tallennusjärjestelmän esittely, erityisasiantuntija Inka Grönqvist, Tuomioistuinvirasto.
  • Muutokset oikeudenkäynnin kulussa käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa, puheenvuorot käräjätuomari ja hovioikeudenneuvos.
  • Keskustelua ja kysymyksiä.

Etukäteiskysymykset ja ilmoittautuminen 23.9.2026 mennessä tämän linkin kautta:https://link.webropolsurveys.com/S/C60451D6CBA17AC5

Avainsanat

tuomioistuimetkäräjäoikeushovioikeusoikeudenkäyntivideotallennus

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Tietoja julkaisijasta

Tuo­miois­tuin­vi­ras­to on it­se­näi­nen kes­kus­vi­ras­to, joka pal­ve­lee koko tuo­miois­tuin­lai­tos­ta. Tuo­miois­tuin­vi­ras­to toi­mii oi­keus­mi­nis­te­riön hal­lin­no­na­lal­la. Vi­ras­ton teh­tä­vä­nä on huo­leh­tia sii­tä, että tuo­miois­tui­met ky­ke­ne­vät käyt­tä­mään tuo­mio­val­taa laa­duk­kaas­ti ja että tuo­miois­tuin­ten hal­lin­to on te­hok­kaas­ti ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ti jär­jes­tet­ty.

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