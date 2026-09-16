TOISTOI siirtyy Suomen Palloliiton omistaman Maajoukkueen verkkokaupan (Fanimo Oy) omistukseen - Maajoukkueen verkkokauppa ja IlariPro yhteistyöhön
18.9.2026 12:00:00 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote
Suomalainen jalkapallobrändi TOISTOI siirtyy uuteen vaiheeseen osana Suomen Palloliiton omistamaa Maajoukkueen verkkokauppaa. TOISTOI:n perustaja Ilari Hakala (IlariPro) jatkaa aktiivisesti mukana brändin ja sen tuotteiden kehittämisessä. Lisäksi Maajoukkueen verkkokauppa ja Ilari Hakala ovat sopineet pitkäaikaisesta markkinointiyhteistyöstä tavoitteena myös muiden Maajoukkueen verkkokaupan brändien vahvistaminen sekä lisäarvon tuottaminen Maajoukkueen verkkokaupan monipuolisille kohderyhmille.
TOISTOI-liiketoiminta on siirtynyt Maajoukkueen verkkokaupan (Fanimo Oy) omistukseen. Fanimo Oy vastaa muun muassa Maajoukkueen verkkokaupan ja Finland Football Storen toiminnasta sekä niiden tuotevalikoiman kehittämisestä. Omistajanvaihdoksen tavoitteena on vahvistaa TOISTOI:n kasvuedellytyksiä ja kehittää brändistä entistä merkittävämpi osa suomalaista jalkapallokulttuuria. TOISTOI:n perustaja Ilari Hakala jatkaa tiiviisti mukana brändin kehittämisessä yhdessä Fanimon kanssa.
– En voisi olla ylpeämpi siitä, että perustamani TOISTOI jatkaa tästä lähtien kasvuaan Suomen Palloliiton ja Maajoukkueen verkkokaupan alla. Se on minulle kunnia-asia, ja odotan todella innolla kaikkea sitä, mitä tulemme jatkossa yhdessä luomaan ja miten TOISTOI tulee Palloliiton alla kehittymään. Tulen itse olemaan jatkossakin vahvasti mukana brändin kehittämisessä ja rakentamassa sen tulevaisuutta. Urheilu, liikunta ja ihmisten liikuttaminen ovat aina olleet lähellä sydäntäni, ja ne ovat aina olleet myös sen kaiken keskiössä, mitä TOISTOI on. Uskon vahvasti, että tämän kehitysaskeleen myötä tulemme liikuttamaan suomalaisia entistä enemmän ja luomaan jotain sellaista, mitä tässä maassa ei ole aiemmin nähty. Tämä on valtava askel TOISTOI:lle ja hieno mahdollisuus rakentaa yhdessä jotain merkityksellistä, sanoo Ilari Hakala.
TOISTOI tunnetaan erityisesti grippisukistaan, mutta tulevaisuudessa brändin tuotevalikoimaa laajennetaan kattamaan entistä monipuolisemmin jalkapalloon, pukeutumiseen ja vapaa-aikaan liittyviä tuotteita.
– TOISTOI:lla on vahva identiteetti ja Ilari "IlariPro" Hakala on tunnistettava keulakuva, jolla on vankka asema suomalaisessa futiskulttuurissa. Ilarin osaaminen tuo merkittävää lisäarvoa TOISTOI:n tuotekehitykseen ja markkinointiin. Haluamme yhdessä hänen kanssaan vaalia sitä, mikä brändissä on erityistä, ja samalla luoda sille uusia mahdollisuuksia kasvaa. TOISTOI täydentää erinomaisesti Maajoukkueen verkkokaupan nykyistä tuote- ja brändikokonaisuutta, sanoo Maajoukkueen verkkokaupan Head of Ecommerce & Merchandise Ville Teräs.
– Ilari on yksi Suomen tunnetuimmista jalkapallovaikuttajista, ja hänen tapansa yhdistää sisältö, yhteisöllisyys ja aito rakkaus lajiin sopivat erinomaisesti Maajoukkueen verkkokaupan toimintatapaan. Näemme yhteistyössä paljon mahdollisuuksia paitsi TOISTOI:n kasvattamiseen myös uusien sisältöjen, kampanjoiden ja kohtaamisten luomiseen suomalaisille jalkapallon ystäville. Tavoitteemme on rakentaa yhdessä jotain, joka näkyy ja tuntuu koko futisyhteisössä, sanoo Palloliiton markkinointipäällikkö Mikko Laitinen.
Maajoukkueen verkkokaupan valikoimaan kuuluu virallisten maajoukkuetuotteiden lisäksi laaja kattaus jalkapalloiluun, harjoitteluun, vapaa-aikaan ja kannattamiseen liittyviä tuotteita. TOISTOI tuo kokonaisuuteen oman tunnistettavan näkökulmansa ja vahvistaa tavoitetta rakentaa entistä monipuolisempaa suomalaiseen jalkapalloon liittyvää tuotevalikoimaa.
Brändin tulevista tuotteista, julkaisuista ja muista ajankohtaisista asioista kerrotaan lisää myöhemmin.
Lisätiedot:
SUOMEN PALLOLIITTO
Ville Teräs, Head of eCommerce & Merchandise
0443650553
ville.teras@palloliitto.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Palloliitto
Pikkuhuuhkajat nimetty Espanja-kotiotteluun ja Romania- sekä Kosovo-vierasotteluihin16.9.2026 16:35:18 EEST | Tiedote
Suomen U21-maajoukkue (2004 ja myöh.syntyneet) pelaa syys-lokakuussa Espanjaa vastaan kotona 25.9., Romaniaa vastaan vieraissa 30.9. ja Kosovoa vastaan vieraissa 6.10. Yle näyttää kaikki ottelut suorana.
Huuhkajat nimetty syys-lokakuun UEFA Nations League -otteluihin16.9.2026 12:28:49 EEST | Tiedote
Suomi kohtaa UEFA Nations Leaguen C-liigassa San Marinon, Valko-Venäjän ja Albanian.
Futsal-Liigat käynnistyvät syyskuussa10.9.2026 14:15:00 EEST | Tiedote
Miesten Futsal-Liiga pyörähtää käyntiin tulevana viikonloppuna 12. ja 13.9. Naisten Futsal-Liigan avauskierros pelataan seuraavana viikonloppuna 19. ja 20.9.
Kutsu: Huuhkajien ja Pikkuhuuhkajien joukkueet julkistetaan keskiviikkona 16.9.9.9.2026 16:35:01 EEST | Tiedote
Huuhkajat kohtaa syys-lokakuussa UEFA Nations Leaguessa San Marinon, Valko-Venäjän kahdesti ja Albanian. Pikkuhuuhkajien EM-karsintojen lohkovaihe huipentuu otteluihin Espanjaa, Romaniaa ja Kosovoa vastaan.
Suomen Cupin finaalien mediapaketti 20264.9.2026 14:05:07 EEST | Tiedote
Suomen Cup huipentuu 4.–6.9. Tammelan Stadionilla järjestettävään Superviikonloppuun.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme