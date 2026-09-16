TOISTOI siirtyy Suomen Palloliiton omistaman Maajoukkueen verkkokaupan (Fanimo Oy) omistukseen - Maajoukkueen verkkokauppa ja IlariPro yhteistyöhön

TOISTOI-liiketoiminta on siirtynyt Maajoukkueen verkkokaupan (Fanimo Oy) omistukseen. Fanimo Oy vastaa muun muassa Maajoukkueen verkkokaupan ja Finland Football Storen toiminnasta sekä niiden tuotevalikoiman kehittämisestä. Omistajanvaihdoksen tavoitteena on vahvistaa TOISTOI:n kasvuedellytyksiä ja kehittää brändistä entistä merkittävämpi osa suomalaista jalkapallokulttuuria. TOISTOI:n perustaja Ilari Hakala jatkaa tiiviisti mukana brändin kehittämisessä yhdessä Fanimon kanssa.

– En voisi olla ylpeämpi siitä, että perustamani TOISTOI jatkaa tästä lähtien kasvuaan Suomen Palloliiton ja Maajoukkueen verkkokaupan alla. Se on minulle kunnia-asia, ja odotan todella innolla kaikkea sitä, mitä tulemme jatkossa yhdessä luomaan ja miten TOISTOI tulee Palloliiton alla kehittymään. Tulen itse olemaan jatkossakin vahvasti mukana brändin kehittämisessä ja rakentamassa sen tulevaisuutta. Urheilu, liikunta ja ihmisten liikuttaminen ovat aina olleet lähellä sydäntäni, ja ne ovat aina olleet myös sen kaiken keskiössä, mitä TOISTOI on. Uskon vahvasti, että tämän kehitysaskeleen myötä tulemme liikuttamaan suomalaisia entistä enemmän ja luomaan jotain sellaista, mitä tässä maassa ei ole aiemmin nähty. Tämä on valtava askel TOISTOI:lle ja hieno mahdollisuus rakentaa yhdessä jotain merkityksellistä, sanoo Ilari Hakala.

TOISTOI tunnetaan erityisesti grippisukistaan, mutta tulevaisuudessa brändin tuotevalikoimaa laajennetaan kattamaan entistä monipuolisemmin jalkapalloon, pukeutumiseen ja vapaa-aikaan liittyviä tuotteita.

– TOISTOI:lla on vahva identiteetti ja Ilari "IlariPro" Hakala on tunnistettava keulakuva, jolla on vankka asema suomalaisessa futiskulttuurissa. Ilarin osaaminen tuo merkittävää lisäarvoa TOISTOI:n tuotekehitykseen ja markkinointiin. Haluamme yhdessä hänen kanssaan vaalia sitä, mikä brändissä on erityistä, ja samalla luoda sille uusia mahdollisuuksia kasvaa. TOISTOI täydentää erinomaisesti Maajoukkueen verkkokaupan nykyistä tuote- ja brändikokonaisuutta, sanoo Maajoukkueen verkkokaupan Head of Ecommerce & Merchandise Ville Teräs.

– Ilari on yksi Suomen tunnetuimmista jalkapallovaikuttajista, ja hänen tapansa yhdistää sisältö, yhteisöllisyys ja aito rakkaus lajiin sopivat erinomaisesti Maajoukkueen verkkokaupan toimintatapaan. Näemme yhteistyössä paljon mahdollisuuksia paitsi TOISTOI:n kasvattamiseen myös uusien sisältöjen, kampanjoiden ja kohtaamisten luomiseen suomalaisille jalkapallon ystäville. Tavoitteemme on rakentaa yhdessä jotain, joka näkyy ja tuntuu koko futisyhteisössä, sanoo Palloliiton markkinointipäällikkö Mikko Laitinen.

Maajoukkueen verkkokaupan valikoimaan kuuluu virallisten maajoukkuetuotteiden lisäksi laaja kattaus jalkapalloiluun, harjoitteluun, vapaa-aikaan ja kannattamiseen liittyviä tuotteita. TOISTOI tuo kokonaisuuteen oman tunnistettavan näkökulmansa ja vahvistaa tavoitetta rakentaa entistä monipuolisempaa suomalaiseen jalkapalloon liittyvää tuotevalikoimaa.

Brändin tulevista tuotteista, julkaisuista ja muista ajankohtaisista asioista kerrotaan lisää myöhemmin.

Maajoukkueen verkkokauppa

Lisätiedot:

SUOMEN PALLOLIITTO

Ville Teräs, Head of eCommerce & Merchandise

0443650553

ville.teras@palloliitto.fi