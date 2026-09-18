Puhemiesneuvoston toiminta johtaa yhteisten pelisääntöjen horjumiseen
18.9.2026 13:48:43 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Eduskunnan puhemiesneuvostossa päätettiin eilen esittää eduskunnalle, että kaksi sosiaali- ja terveysvaliokunnalle kuuluvaa asiaa siirrettiin kahden muun valiokunnan päävastuulle. Hallituspuolueet tekivät esityksen, että työeläkejärjestelmää koskevat muutokset tehtäisi ainoastaan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa. Lisäksi hallituspuolueet tekivät esityksen, että tupakkalain muutokset tehtäisi ympäristövaliokunnassa, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunta ja perustuslakivaliokunta antaisivat lausunnot. Asiat ratkaistiin äänestämällä. Täysistunnossa tehtiin esitykset, että eduskunnan käsittely eduskunnassa järjestettäisiin virkaesityksen esittämien mietintövaliokuntien mukaisesti. Hallituspuolueet asettuivat tänään puhemiesneuvoston enemmistön esitysten kannalle.
– Tässä rikotaan poikkeuksellisella tavalla eduskunnan toimialajakoa, joita on perinteisesti kunnioitettu. Nyt ruuhkanpurun nimissä siirretään hallituksen esityksiä mielivaltaisesti ja sisältöjä tuntematta valiokunnille virkakantojen vastaisesti ja kestämättömillä perusteilla. Eduskunnan valiokuntien tulee voida luottaa siihen, että vastuut hallituksen esitysten käsittelystä pohjautuvat yhdessä säädettyyn valiokuntien toimialajakoon ja virka-arvioihin, sanoo eduskunnan varapuhemies (sd.) Tarja Filatov.
Jo tiistaina puhemiesneuvostossa päädyttiin siirtämään päävastuu biopankkilain käsittelystä sivistysvaliokunnalle sote-valiokunnan sijasta. Jälkikäteen päätös osoittautui virheeksi.
– Jos hallituspuolueilla oli tarkoitus helpottaa sosiaali- ja terveysvaliokunnan työtaakkaa, päinvastoin käy. Valiokunnan työ vaan vaikeutuu, sillä työskentelyyn varaudutaan jo ennakolta ja nyt työn suunnittelu ja käsittelyjärjestys menivät jo toista kertaa tällä viikolla uusiksi. Toimimme jo syksyn alussa sosiaali- ja terveysvaliokunnassa poikkeuksellisilla aikatauluilla, sillä hallituksen esitysten valmistelu on viivästynyt niin, että viimeiseen syksyyn on tulossa ennennäkemätön määrä budjettilakeja. Kyllä puhemiesneuvostossa tulisi välittää siitä, mikä on olennaista työkuorman helpottamiseksi, mikä ei. Nyt työtä päinvastoin vaikeutetaan. Valiokunnassa päädyttiin eilen jo siihen, että puhemiesneuvoston kokousaikoina ei voi enää pitää valiokunnan ylimääräisiä kokouksia, jotta puheenjohtaja pääsee tarvittaessa osallistumaan puhemiesneuvostossa valiokuntaa koskevaan päätöksentekoon, sanoo sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja (sd.) Krista Kiuru.
Työeläkejärjestelmän (HE 147/2026) muutokset käsitellään vain ja ainoastaan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa. Siinä on tarkoitus säätää viimeisen eläkelaitoksen periaatteen laajentamisesta sekä työeläketoimijoiden tietojensaantioikeuksia lisäämisestä Kelan Kanta-palvelusta.
– On tärkeää huomata, että virkaesityksessä lähdettiin siitä, että esityksen käsittelisi vain ja ainoastaan sosiaali- ja terveysvaliokunta. Hallituksen esitys koskee keskeisesti sosiaaliturvaan kuuluvien työeläkkeiden toimeenpanoa. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutoksia terveydentilaa koskevien tietojen saamiseen Kelan Kanta-palvelusta. Esityksessä ehdotetaan myös muutoksia Maatalousyrittäjieneläkelaitosta ja Merimieseläkekassaa koskien. Esitys kuuluu selkeästi sosiaali- ja terveysvaliokunnan toimialaan. Hallituspuolueet kuitenkin esittivät, että asia tulisi käsitellä vain työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa, vaikka virkaesityksessä ehdotettiin, että asia ei kuuluisi lainkaan työelämävaliokunnalle, koska virkakunta ei esittänyt sitä, että työelämävaliokunta antaisi asiasta edes lausuntoa, toteaa liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Jouni Ovaska (kesk.).
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan toimialaan kuuluvat sosiaalivakuutus sosiaalivakuutusmaksut mukaan luettuina sekä eläkelainsäädäntö. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan toimialaan kuuluvat työlainsäädäntö ja työvoima- ja työllisyyspolitiikka, mutta ei eläkelainsäädäntö tai sosiaaliturva.
– Esitys on valmistelu sosiaali- ja terveysministeriössä ja sen on esitellyt sosiaaliturvaministeri eikä työ- ja elinkeinoministeriö ole ollut valmistelussa mukana. On huomattava, että eläkejärjestelmä on olennainen osa sosiaaliturvaa, joka kokonaisuudessaan kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan toimialaan. Puhemiesneuvoston hallituspuolueiden toimintaa voi pitää häikäilemättömänä. Tällä viikolla on esityksiä heitelty valiokunnasta toiseen ilman kestäviä perusteita. Parlamentarismin näkökulmasta aletaan olla kestämättömässä tilanteessa, sanoo tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.).
Tupakkalain (HE 145/2026) muutokset koskevat tupakointikieltoja asuntoyhteisöissä parvekkeilla ja muissa tiloissa. Esityksen tavoitteena on myös vähentää etenkin lasten ja nuorten altistumista sellaisille tupakkalaissa tarkoitetuille tuotteille, jotka sisältävät kannabinoideja ja ovat omiaan yhtäältä luomaan vaikutelmaa tuotteen terveyshyödyistä ja toisaalta hämärtämään rajaa huumausaineen määritelmän täyttävien tuotteiden ja muiden tuotteiden välillä. Esitetyllä sääntelyllä on siten tältä osin liittymäpintaa myös huumausaineita koskevaan sääntelyyn. Lisäksi esityksellä turvataan Lupa- ja valvontaviraston mahdollisuuksia tupakkatuotteiden valvontaa ja jäljitettävyyttä.
– Muutoksen kohteena olevan tupakkalain tavoitteena on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppuminen. Sen tavoitteen saavuttamiseksi kyseisessä laissa säädetään toimenpiteistä, joilla ehkäistään tupakkatuotteiden käytön aloittamista ja nikotiiniriippuvuuden syntymistä sekä edistetään tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden käytön lopettamista ja suojellaan väestöä altistumiselta niiden savulle. Näitä tavoitteita arvioidaan nyt poikkeuksellisesti päävastuussa olevassa ympäristövaliokunnassa, toteaa kansanedustaja Krista Kiuru.
– Asiantuntijavaliokuntien sivuuttaminen on aivan poikkeuksellista. Näin ei ole toimittu edes hallituskauden loppupuolella koskaan ennen. Ei puhemiesneuvostossa voi toistuvasti rikkoa talon valiokuntaopasta ja virkakantaa. Tällaisella touhulla koko eduskunnan arvovalta on vaakalaudalla, sanoo kansanedustaja Jouni Ovaska.
– Eduskunnassa asiat kasautuvat aika-ajoin tiettyihin valiokuntiin. Puhemiesneuvosto voi harkita perinteisestä työnjaosta poikkeavaa valiokuntaa, mutta tämä on tehtävä lakien sisällön mukaan eikä pelkkiä otsikoita lukemalla. Ruuhkia voidaan purkaa yhteisillä pelisäännöillä kuuntelemalla valiokuntien arviota tilanteesta, päättää eduskunnan varapuhemies Tarja Filatov.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Krista KiuruSosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja
Eduskunta-avustaja Petteri Nurmi puh. 050 339 4365, petteri.nurmi@eduskunta.fi
Tarja FilatovEduskunnan 2. varapuhemiesPuh:050 511 3112
Jouni OvaskaLiikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja (kesk.)Puh:+358 407171145jouni.ovaska@eduskunta.fi
Johanna Ojala-NiemeläTarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustajaPuh:050 512 2663
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