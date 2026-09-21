Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
21.9.2026 00:37:27 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 21.09.2026
Rakennuspalo: Keskisuuri Kannonkoski
Pelastuslaitos on matkalla keskisuurelle rakennuspalotehtävälle Kannonkoskelle. Pelastuslaitos tiedottaa tehtävästä tarkemmin viimeistään tunnin kuluttua tästä ilmoituksessa.
Lisätietoja: klo 01.40 jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
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Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote21.9.2026 01:39:32 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 21.09.2026 Rakennuspalo: Keskisuuri, Kannonkoski 00:22:45 Pelastuslaitos sai hälytyksen rakennuspalosta Kannonkoskella, jossa liesituuletin oli syttynyt tuntemattomasta syystä palamaan omakotitalossa. Ensimmäisen yksikön saapuessa kohteeseen palo oli saatu sammumaan alkusammutuksella. Pelastuslaitos raivaisi keittiön kaapistoa ja varmisti, ettei palo ole päässyt leviämään muualle rakenteisiin. Kohteessa oli 2 asukasta ja he poistuivat rakennuksesta omatoimisesti. Ensihoito tarkasti heidän vointinsa. Tehtävälle oli hälytetty yhteensä 8 pelastuksen yksikköä. Kohteessa oli lopulta vain 4 yksikköä. Palo rajoittui liesituulettimeen, eikä levinnyt muualle rakenteisiin. Pelastustoimet ovat päättyneet kohteessa 1.30.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote20.9.2026 17:38:45 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 20.09.2026 Kooste Pelastuslaitoksen tehtävistä aamupäivältä ja iltapäivältä 08:23:19 Automaattisen paloilmoittimen hälytys: Keuruu Kohteessa leivänpaahtimesta lähtenyt käry, ei paloa. Pelastuslaitos varmisti tilanteen. 10:20:32 Vahingontorjunta: pieni, Saarijärvi Viitasaarentielle oli kovan tuulen vaikutuksesta kaatunut puu. Pelastuslaitos raivasi puun pois tieltä. 10:55:52 Vahingontorjunta: pieni, Toivakka Hongistonahontielle oli myrskyn seurauksena kaatunut useita puita. Pelastuslaitos raivasi arviolta 50 puuta pois, jotka aiheuttivat vaaraa tieosuudella. Tienhoitoyhdistys jatkaa loppujen puiden raivaamista. 12:22:02 Vahingontorjunta: pieni, Viitasaari Sakintiellä puu oli kaatunut tuulen vaikutuksesta ja katkaissut mökkiin menevän sähkölinjan. Pelastuslaitos raivaisi puun. Sähköyhtiö korjaa sähkölinjan. 13:18:21 Rakennuspalo: pieni, Jyväskylä Palovaroitin hälytti asunnossa. Pelastuslaitos varmisti asunnon ja kohteessa ei ollut paloa. 13:35:23 Autom
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote20.9.2026 12:52:20 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Jatkotiedote 20.09.2026 Rakennuspalo: Keskisuuri Hankasalmi klo. 05:15:37 Omakotitalossa oli syttynyt toistaiseksi tuntemattomasta syystä tulipalo. 2 asukasta havaitsivat palon ja pääsivät poistumaan asunnosta. Pelastustoimet kestivät kohteessa useita tunteja. Asuintalo kärsi merkittäviä vauroita palossa ja on lähestulkoon täysin tuhoutunut. Pelastuslaitokselta oli kohteessa yhteensä 8 yksikköä. Viimeiset pelastuslaitoksen yksiköt poistuivat kohteesta klo. 11.15.
Keski-Suomen pelastuslaitos, mediatiedote20.9.2026 07:00:18 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos, Mediatiedote Onnettomuusraportti 20.9.2026, viimeisen 12 tunnin ajalta klo. 00:18 rakennuspaloepäily Jyväskylässä Kerrostalon 3. kerroksessa soinut palohälytin. Pelastuslaitos käynyt tarkistamassa tilanteen, ei paloa. klo. 03:35 vahingontorjunta pieni, Jyväskylä Korpilahdella Vespuolentiellä useita puita kaatunut tielle sekä katkonut sähkölinjoja. Pelastuslaitos raivasi puut tieltä, alue on eristetty ja valvottu pelastustoimen puolesta kunnes sähköyhtiön asentajat pääsevät paikalle. klo. 05:15 rakennuspalo keskisuuri, Hankasalmi Omakotitalo oli syttynyt palamaan toistaiseksi tuntemattomasta syystä. Kaksi sisällä ollutta ihmistä pääsivät pelastautumaan ulos. Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle talo oli täyden palon vaiheessa. Sammutustyöt jatkuvat edelleen. klo. 06:37 vahingontorjunta pieni, Toivakka Sähköyhtiön asentajat ilmoittivat useista kaatuneista puista tiellä, jotka estivät tien käytön. Pelastuslaitos raivaa puita parhaillaan.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote20.9.2026 06:15:27 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 20.9.2026 Keskisuuri rakennuspalo Hankasalmella Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Hankasalmella klo. 5:14. Omakotitalo oli täyden palon vaiheessa pelastuslaitoksen saavuttua paikalle. Talossa olleet ihmiset ovat päässeet ulos. Pelastustoimet ovat yhä käynnissä. Lisätietoja: klo 07:00 jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
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