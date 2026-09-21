Suomeen jälleen uusi mittava energiainvestointi – Hankoon rakennetaan 35 MWp hybridienergiapuisto

Hybridienergiapuiston rakentaminen Hankoon on käynnistynyt, ja sen on tarkoitus valmistua vuoden 2028 aikana. Solarigo toimii hankkeen kokonaisvastuullisena EPC-urakoitsijana ja vastaa energiapuiston suunnittelusta, hankinnoista ja rakentamisesta.

Teollisessa käytössä ollut alue saa uuden tehtävän

Hybridienergiapuisto rakennetaan aiemmin ajoneuvojen varastointiin käytetylle alueelle. Hanke antaa jo muokatussa käytössä olleelle maa-alueelle uuden tehtävän uusiutuvan energian tuotannossa.

Hankoniemi kuuluu Suomen aurinkoisimpiin alueisiin, mikä tarjoaa suuren mittakaavan aurinkovoiman tuotannolle hyvät lähtökohdat. Valmistuttuaan voimalan arvioidaan tuottavan noin 35 GWh uusiutuvaa sähköä vuodessa.

– Olemme erittäin iloisia voidessamme toteuttaa tämän merkittävän hankkeen Suomessa ja tehdä yhteistyötä alan kokeneimpiin toimijoihin kuuluvan Solarigon kanssa. Hankkeen sijainti ja alue soveltuvat erinomaisesti nykyaikaiselle aurinkovoimaa ja akkuenergiavarastointia yhdistävälle hybridihankkeelle. Tällaisilla hankkeilla tulee olemaan yhä tärkeämpi rooli tulevaisuuden energiajärjestelmässä, kertoo Endran Suomen maajohtaja Harri Roto.

Sähkövarasto lisää energiapuiston joustavuutta

Aurinkovoimalan yhteyteen rakennettava 5 MW / 10 MWh:n sähkövarasto mahdollistaa sähkön varastoinnin ja hyödyntämisen silloin, kun se on sähköjärjestelmän ja markkinoiden kannalta tarkoituksenmukaisinta. Sähkövarasto lisää energiapuiston joustavuutta ja mahdollistaa sen osallistumisen sähkö- ja reservimarkkinoille.

Aurinkovoiman ja sähkövarastoinnin yhdistäminen samaan energiapuistoon tukee vaihtelevan uusiutuvan sähköntuotannon hallittavuutta. Samalla sähkövarasto voi tasata tuotannon ja kulutuksen vaihteluita sekä tukea sähköjärjestelmän tasapainoa.

– Hanko tarjoaa hankkeelle erinomaiset tuotanto-olosuhteet, ja jo käytössä olleen maa-alueen hyödyntäminen tekee kokonaisuudesta erityisen kiinnostavan. Aurinkovoiman ja sähkövaraston yhdistäminen parantaa tuotannon joustavuutta ja mahdollistaa hankkeen aktiivisen osallistumisen energiamarkkinoille. Arvostamme Endran luottamusta ja olemme ylpeitä saadessamme vastata tämän mittaluokan hybridihankkeen toteutuksesta, sanoo Solarigo Systems Oy:n teollisen aurinkovoiman myyntijohtaja Erno Syvälahti.