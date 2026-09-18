Oikeus aborttiin kuuluu jokaiselle
21.9.2026 09:35:15 EEST | Demarinaiset | Tiedote
Svenska Yle uutisoi tänään 21.9., että hallitus on sopinut uusista toimenpidemaksuista abortteihin. Hallituksen esitys on ongelmallinen, mikäli lehtitiedot pitävät paikkaansa. Hallitus on antamassa tänään esityksen terveydenhuollon asiakasmaksuista eduskunnalle.
Kyse ei ole vain maksukorotuksista, vaan poliittisesta arvovalinnasta ja hyökkäyksestä naisten oikeuksia vastaan. Demarinaiset vastustaa hallituksen linjaa, joka asettaa naisten itsemääräämisoikeudelle entistä kovemman hintalapun. Svenska Ylen mukaan hallituksen kompromississa lääketieteellisistä syistä tehtävät abortit olisivat maksuttomia, kun taas niin sanotuista itse valituista aborteista perittäisiin jopa useamman sadan euron maksu.
”Abortti on osa välttämätöntä terveydenhuoltoa ja jokaisen oikeus. Hallituksen esitys aborttien maksujen korotuksesta on vakava virhe, joka lisää eriarvoisuutta, murentaa naistenoikeuksia ja vaarantaa terveydenhuollon saavutettavuutta. Uusien maksujen luominen tai niiden korottaminen ei ole neutraali päätös. Se on keino ohjata naisten ja tyttöjen valintoja ja rajoittaa heidän itsemääräämisoikeuttaan. Kysyn vakavasti vastuuministeri Rydmanilta pitävätkö nämä lehtitiedot paikkansa”, sanoo Demarinaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Helena Marttila.
Demarinaiset on tyrmistynyt mediassa olleista hallituksen suunnitelmista. Aborttioikeudessa on kyse terveydestä, ihmisoikeuksista ja oikeudesta päättää omasta kehostaan. Abortille asetettava korkeampi hinta lisää eriarvoisuutta, sillä maksu kohtelee eri tavoin erilaisissa taloudellisissa tilanteissa olevia ihmisiä.
Erityisen ongelmallista on hallituksen esittämä aborttien jakaminen kahteen eri kategoriaan, joista vain toinen olisi maksuton. Aborttien luokitteleminen tällä tavoin arvottaa ihmisten syitä hakeutua aborttiin tavalla, joka ei kuulu terveydenhuoltoon. Abortti on lääketieteellinen toimenpide, eikä terveydenhuollon tehtävänä ole moralisoida ihmisten päätöksiä.
Samalla hallituksen suunnitelma asettuu osaksi laajempaa kansainvälistä konservatiivista liikehdintää, jossa naisten ja tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisoikeuksia kyseenalaistetaan. Suomen suunnan pitää olla päinvastainen. Oikeuksia on vahvistettava, eikä asetettava niille uusia esteitä.
”Demarinaiset seisovat sen takana, että aborttioikeus tulee olla jokaisella. Mahdollisuus turvalliseen ja saavutettavaan aborttiin ilman taloudellisia esteitä kuuluu jokaiselle. Demarinaiset tulee edistämään sitä, että seuraavalla hallituskaudella oikeus aborttiin kirjataan perustuslakiin”, Marttila päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Helena MarttilaDemarinaisten puheenjohtaja, SDP:n kansanedustajaPuh:050 479 0935helena.marttila@eduskunta.fiwww.helenamarttila.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Demarinaiset
Demarinaiset: Vihapuheeseen pitää puuttua aina, ei vain poliittisen pelin nimissä18.9.2026 10:29:40 EEST | Tiedote
Suomessa vihapuheen määrä on lisääntynyt, mihin on kiinnitetty huomiota jopa EU:n tasolla. Hallituksen halu puuttua vihapuheeseen on Demarinaisten mielestä selkeästi valikoiva: kun joku mainitsee sanan "viha" hyökätään häntä kohtaan, mutta toisaalla hiljaisesti hyväksytään rasistiset ilmaisut ja eleet sekä taustaan liittyvä vihan lietsominen.
Demarinaiset: Hallitus katsoo vierestä, kun naisten työttömyys kasvaa14.9.2026 13:59:43 EEST | Tiedote
Kun UPM suunnittelee sulkevansa Lappeenrannan Kaukaan paperitehtaan vuoden 2026 loppuun mennessä, kiirehtii työministeri Marttinen lupaamaan tukitoimia yli 220 työttömäksi jäävälle. Samaan aikaan hyvinvointialueiden säästöt ja järjestöihin kohdistuneet leikkaukset ovat kasvattaneet erityisesti naisten työttömyyttä. Tänä syksynä naisia on työttömänä 14 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Demarinaisten mukaan hallituksen teot naisten aseman parantamiseksi työmarkkinoilla ovat jääneet juhlapuheiden tasolle.
Demarinaiset: Hallitus romuttaa järjestöjen toimintaedellytyksiä31.8.2026 15:52:35 EEST | Tiedote
Hallituksen budjettiriihi tuo jälleen synkkiä uutisia sosiaali- ja terveysjärjestöille. Budjettiriihessä hallituksen on määrä hyväksyä 84 miljoonan euron sote-järjestöihin kohdistuvat leikkaukset. Koko hallituskauden aikana sote-järjestöjen rahoituksesta leikataan näin ollen lähes puolet. Demarinaiset varoittaa, että leikkaukset heikentävät suoraan ihmisten saamaa kriisiapua, vertaistukea ja muuta matalan kynnyksen tukea.
Helena Marttila: Miksi ministerit eivät osoita julkisesti tukeaan sateenkaarinuorille?23.6.2026 14:40:35 EEST | Tiedote
Helsinki Priden vuoden 2026 teema korostaa jokaisen lapsen ja nuoren oikeutta kasvaa omaksi itsekseen ilman syrjintää. Demarinaiset muistuttaa, että sateenkaarinuorten hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden puolustaminen vaatii määrätietoisia ja johdonmukaisia toimia ympäri vuoden.
Oliko nuorten toivottomuus yllätys - vai onko kyse siitä, että heitä ei ole kuultu?17.6.2026 14:11:46 EEST | Tiedote
Uutisissa vilisevät otsikot nuorten tulevaisuususkon hiipumisesta. Erityisesti keväällä uutisoidut nuorisobarometrin tulokset herättivät keskustelua aiheesta niin lehtien palstoilla kuin eduskunnan kyselytunnilla. Mutta oliko tämä oikeasti suurikin yllätys, vai onko kyse siitä, että nuorten ääntä ei ole aikaisemmin kuultu?
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme