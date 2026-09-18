Oikeus aborttiin kuuluu jokaiselle

”Abortti on osa välttämätöntä terveydenhuoltoa ja jokaisen oikeus. Hallituksen esitys aborttien maksujen korotuksesta on vakava virhe, joka lisää eriarvoisuutta, murentaa naistenoikeuksia ja vaarantaa terveydenhuollon saavutettavuutta. Uusien maksujen luominen tai niiden korottaminen ei ole neutraali päätös. Se on keino ohjata naisten ja tyttöjen valintoja ja rajoittaa heidän itsemääräämisoikeuttaan. Kysyn vakavasti vastuuministeri Rydmanilta pitävätkö nämä lehtitiedot paikkansa”, sanoo Demarinaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Helena Marttila.

Demarinaiset on tyrmistynyt mediassa olleista hallituksen suunnitelmista. Aborttioikeudessa on kyse terveydestä, ihmisoikeuksista ja oikeudesta päättää omasta kehostaan. Abortille asetettava korkeampi hinta lisää eriarvoisuutta, sillä maksu kohtelee eri tavoin erilaisissa taloudellisissa tilanteissa olevia ihmisiä.

Erityisen ongelmallista on hallituksen esittämä aborttien jakaminen kahteen eri kategoriaan, joista vain toinen olisi maksuton. Aborttien luokitteleminen tällä tavoin arvottaa ihmisten syitä hakeutua aborttiin tavalla, joka ei kuulu terveydenhuoltoon. Abortti on lääketieteellinen toimenpide, eikä terveydenhuollon tehtävänä ole moralisoida ihmisten päätöksiä.

Samalla hallituksen suunnitelma asettuu osaksi laajempaa kansainvälistä konservatiivista liikehdintää, jossa naisten ja tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisoikeuksia kyseenalaistetaan. Suomen suunnan pitää olla päinvastainen. Oikeuksia on vahvistettava, eikä asetettava niille uusia esteitä.

”Demarinaiset seisovat sen takana, että aborttioikeus tulee olla jokaisella. Mahdollisuus turvalliseen ja saavutettavaan aborttiin ilman taloudellisia esteitä kuuluu jokaiselle. Demarinaiset tulee edistämään sitä, että seuraavalla hallituskaudella oikeus aborttiin kirjataan perustuslakiin”, Marttila päättää.