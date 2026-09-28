Metsähanhen metsästys alkaa lokakuussa – afrikkalainen sikarutto rajoittaa metsästysaluetta
28.9.2026 09:00:00 EEST | Suomen riistakeskus | Tiedote
Metsähanhen metsästys alkaa Suomen kaakkoisosan erikseen nimetyissä kunnissa 1. lokakuuta. Afrikkalaisen sikaruton vuoksi metsästystä on rajoitettu laajalla alueella. Kaikista saaliiksi saaduista metsähanhista on tehtävä saalisilmoitus Suomen riistakeskukselle. Lisäksi metsästäjiltä toivotaan valokuvia saaliin alalaji- ja ikärakenteen selvittämiseksi.
Suomen kaakkoisosissa sallittava metsähanhen metsästys kohdistuu pääosin Suomen läpimuuttaviin tundrametsähanhiin. Tundrametsähanhikannan kooksi arvioidaan 600 000–850 000 yksilöä, ja kanta on kasvussa. Kanta on noin kymmenkertainen verrattuna harvalukuisempaan taigametsähanheen. Molemmat alalajit ovat sallittua riistaa.
Tundrametsähanheen kohdistuva metsästys on kestävää, ja taigametsähanhien osuus saaliissa on pieni. Koska alalajien erottaminen metsästystilanteessa on haastavaa, sääntely perustuu aika- ja aluerajauksiin.
– Aika- ja aluerajauksilla pyritään siihen, että metsästys kohdistuisi runsaslukuiseen tundrametsähanheen, ja taigametsähanhien määrä pysyy saaliissa pienenä, riistapäällikkö Mikael Luoma Suomen riistakeskuksesta kertoo.
Tundrametsähanhen metsästysalue laajenee
Tundrametsähanhen metsästysaluetta on tänä vuonna laajennettu alueille, joilla lajia tavataan muuttoaikana.
Uusia alueita ovat Etelä-Savon maakunnassa Hirvensalmen, Juvan, Mikkelin, Mäntyharjun kunnat, Pohjois-Karjalan maakunnassa Heinäveden kunta sekä Pohjois-Savon maakunnassa Joroisten ja Varkauden kunnat.
– Laajennus huomioi muuttoreitin vuosittaisen vaihtelun ja tuottaa samalla uutta tietoa metsästyksestä ja saaliin alalajijakaumasta, Luoma kertoo.
Rajaukset perustuvat GPS-satelliitti- ja kaulamerkittyjen hanhien tuottamaan tietoon muuttoajoista ja -reiteistä. Lokakuun alussa lähes kaikki keskisen populaation taigametsähanhet ovat jo siirtyneet Suomen länsirannikkoa myötäilevää muuttoreittiä pitkin Keski-Ruotsin kertymäalueille.
Lokakuun metsähanhen metsästys on sallittua seuraavilla alueilla: Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnissa, Etelä-Savon maakuntaan kuuluvissa Enonkosken, Hirvensalmen, Juvan, Mikkelin, Mäntyharjun, Puumalan, Savonlinnan ja Sulkavan kunnissa, Pohjois-Karjalan maakuntaan kuuluvissa Heinäveden, Ilomantsin, Joensuun, Kiteen, Kontiolahden, Liperin, Rääkkylän ja Tohmajärven kunnissa, Pohjois-Savon maakuntaan kuuluvissa Joroisten ja Varkauden kunnissa, Päijät-Hämeen maakuntaan kuuluvissa Iitin ja Orimattilan kunnissa sekä Uudenmaan maakuntaan kuuluvissa Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän, Porvoon ja Pukkilan kunnissa.
Afrikkalainen sikarutto rajoittaa metsästystä
Nykyisten rajoitusten perusteella metsähanhen metsästys ei ole sallittua afrikkalaisen sikaruton (ASF) tartuntavyöhykkeellä eikä ydinalueella. Tartuntavyöhykkeen merialueilla sekä merialueilla sijaitsevilla saarilla ja luodoilla metsähanhen metsästys on kuitenkin sallittua. Metsästäjien tulee seurata Ruokaviraston tiedotusta ASF-tilanteesta.
Saalisilmoitus ja vapaaehtoinen kuvakeräys
Kaikista saaliiksi saaduista metsähanhista on tehtävä saalisilmoitus. Ilmoituksen voi tehdä Oma riista -palvelussa tai Suomen riistakeskuksen verkkosivuilla olevalla lomakkeella. Saalisilmoitus kannattaa tehdä heti saaliin saamisen jälkeen, kuitenkin viimeistään seitsemän vuorokauden kuluessa.
Alalajijakauman selvittämiseksi metsästäjiä pyydetään lähettämään kuvat kaikista saaliiksi saaduista metsähanhista osoitteeseen hanhi@riista.fi. Kuva tulee ottaa metsähanhen päästä ja siivestä. Kuvien avulla seurataan hanhisaaliin ikä- ja alalajijakaumaa. Viestiin tulee liittää tieto saaliin saantipäivästä ja -kunnasta.
– Toivomme, että kaikista saaliiksi saaduista hanhista lähetetään kuva ja metsästäjän oma arvio saaliin alalajista. Kuvien avulla selvitämme tundra- ja taigametsähanhien osuuksia saaliissa. Riistatieto on avain kestävään metsästykseen ja tarpeettomien rajoitusten välttämiseen, Luoma korostaa.
Suomen riistakeskus tarjoaa koulutusmateriaalia lajintunnistamisen harjoitteluun.
Vastuullinen vesilinnustus (riista.fi)
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Yhteyshenkilöt
Mikael LuomaRiistapäällikkö, PohjanmaaPuh:029 431 2271mikael.luoma@riista.fi
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