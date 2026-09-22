Elokuu käänsi Varsinais-Suomen työttömyyden reippaaseen laskuun
22.9.2026 08:00:00 EEST | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Elokuussa tippui Varsinais-Suomen työttömyys reippaasti, joskin trendinomaisesti heinäkuuhun verrattuna. Pitkäaikaistyöttömien osuus laski myös pitkästä aikaa elokuun aikana. Yli kaksi vuotta työttömänä olleiden määrä on sen sijaan todella huolestuttavalla tasolla sen kohottua vuoden aikana yli 40 prosenttia. Julkisten palveluiden kautta mitattava työvoiman kysyntä pysyi edelleen tosi vaisuna.
Varsinais-Suomen kuntien työllisyyspalveluissa oli elokuun lopussa 27 500 työtöntä työnhakijaa. Elokuun aikana työttömien määrä putoaa yleensä reippaasti ja trendinomaisesti heinäkuuhun verrattuna, kuten tälläkin kertaa työttömien määrän laskiessa 2 900 hengellä edelliseen kuukauteen verrattuna. Vuotta aiemmasta on työttömien määrä noussut 1 100 henkilöllä eli 4 %, kun koko maan työttömien määrä on noussut samassa ajassa 6 %. Varsinais-Suomessa lomautettujen määrä on laskenut vajaalla sadalla hengellä vuodentakaiseen verrattuna.
Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli elokuun lopussa Varsinais-Suomessa 11,4 % eli 0,3 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten. Työttömien osuus työvoimasta oli kuitenkin edelleen pienempi kuin koko maassa (12,0 %) keskimäärin.
Elokuussa työttömiä oli Varsinais-Suomen kaikissa seutukunnissa viime vuotta enemmän. Vakka-Suomessa työttömyysastetta ovat nostaneet erityisesti autotehtaan irtisanomiset ja lomautukset.
Varsinais-Suomen työttömyysaste oli korkein Turun seutukunnassa (11,9 %) sekä kunnista Turussa (14,9 %). Pienin työttömyysaste oli Turunmaan saaristossa (6,7 %) sekä kunnista Ruskolla (5,4 %).
Elokuun viimeisenä päivänä oli avoimia työpaikkoja tarjolla alueen kuntien työllisyyspalveluissa 1 500 kappaletta, joten kasvua oli tullut (+1 %) heikkoon viime vuoteen verrattuna. Kolmen viime kuukauden aikana uusia työpaikkoja on avautunut 5 600 kpl eli 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kaikkiaan työpaikkoja oli avoinna elokuun aikana 3 200 kappaletta, joista 1 900 oli uusia, elokuun aikana avautuneita työpaikkoja. Näin uusia työpaikkoja tuli elokuussa tarjolle saman verran kuin vuotta aiemmin.
Syyskuussa työttömien työnhakijoiden määrä laskee normaalivuosina hieman elokuuhun nähden.
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Yhteyshenkilöt
Timo VahtonentyöelämäkoordinaattoriLounais-Suomen elinvoimakeskusPuh:0295 020 035timo.vahtonen@elinvoimakeskus.fi
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