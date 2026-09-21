EU:n luomupäivää vietetään 23.9. – Lounais-Suomessa on jo 541 alkutuotannon luomutoimijaa
21.9.2026 12:51:49 EEST | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Euroopan unionin virallista luomutuotannon päivää juhlitaan 23. syyskuuta. Luomupäivä on osa EU:n vihreän siirtymän toimeenpanoa ja luomutuotannon toimintasuunnitelmaa. Päivän tarkoitus on lisätä luomun kulutusta ja tuotantoa sekä tietämystä luomutuotannon positiivisista vaikutuksista ympäristöön ja eläinten hyvinvointiin.
Lounais-Suomessa alkutuotannon luomutoimijoita on 541 kappaletta: Varsinais-Suomessa 384 ja Satakunnassa 157. Näistä 515 tilaa on hakenut luomukorvausta.
Euroopan unionin tavoitteena on, että EU:n kaikesta maatalousmaasta 25 prosenttia olisi luomuviljelyssä vuoteen 2030 mennessä. Varsinais-Suomen peltoalasta on luomussa 12,4 prosenttia ja Satakunnan peltoalasta 9,4 prosenttia.
Elinvoimakeskus myöntää luomutuottajille luomukorvausta
Lounais-Suomen elinvoimakeskus myöntää alueensa luomutiloille luomukorvausta ja valvoo luomutuotannon tukiehtojen noudattamista.
Luomukorvauksen tukitasoja korotettiin vuoden 2026 alussa noin 15 prosenttia. Tukitason nostolla on ollut toivottu vaikutus, sillä tänä vuonna Lounais-Suomessa on haettu 26 uutta luomusitoumusta.
Luomukorvauksen tukitasot ovat:
- kotieläintuotanto 150 € / ha
- peltokasvit 184 € / ha
- avomaanvihannekset 679 € / ha
Monta hyvää syytä siirtyä luomuun
Maaseutuyksikön tuotantotuet ja sopimukset -ryhmän päällikkö Teija Nielsen kertoo, että luomutuotannossa on paljon hyviä puolia sekä viljelijän, ympäristön, eläinten että kuluttajan näkökulmasta.
– Luomutuotannossa on monipuolinen viljelykierto ja kasvinsuojelu perustuu erityisesti ennaltaehkäiseviin, mekaanisiin ja biologisiin menetelmiin. Luomutuotannossa maan rakenne pysyy parempana, eikä viljely perustu fossiilisia raaka-aineita vaativiin keinolannoitteisiin. Eläintiloilla luomutuotanto takaa eläimille paremmat olosuhteet luonnolliseen ja lajityypilliseen käyttäytymiseen. Viljelijälle plussana on tietysti myös se, että luomutuotteista saa paremman hinnan kuin tavanomaisista.
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Yhteyshenkilöt
Teija NielsenMaaseutuyksikkö: tuotantotuet ja sopimuksetPuh:+358 295 022 624teija.nielsen@elinvoimakeskus.fi
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Lounais-Suomen elinvoimakeskus
Lounais-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Lounais-Suomen elinvoimakeskus toimii Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.
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