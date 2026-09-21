SDP EDUSKUNTA

SDP:n Pia Hiltunen: Naisen omaa päätöstä ei pidä hinnoitella

21.9.2026 12:53:55 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

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SDP kansanedustaja Pia Hiltunen arvostelee hallituksen suunnitelmaa uusista abortteihin liittyvistä asiakasmaksuista. Svenska Ylen mukaan omasta pyynnöstä tehtävään raskaudenkeskeytykseen liittyvistä leikkauksista, toimenpiteistä tai erityistutkimuksista voisi jatkossa joutua maksamaan noin 257 euroa. Jos raskauden jatkuminen uhkaisi raskaana olevan tai sikiön henkeä tai terveyttä, toimenpiteet olisivat maksuttomia.

– On kyllä erikoista, kuinka sitkeästi naisen kohdulle löytyy poliittisia omistajia vielä vuonna 2026. Tässä rakennetaan järjestelmää, jossa lääkärin toteama syy tekee hoidosta maksuttoman, mutta naisen oma päätös voi tuoda mukanaan yli 250 euron laskun. Minusta meidän pitää uskaltaa kysyä, millaisen viestin tämä lähettää naisen oman tahdon arvosta, Hiltunen sanoo.

Hiltunen pitää ongelmallisena sitä, että raskaudenkeskeytyksen hinta voisi riippua keskeytyksen perusteesta.

– Naisen oma tahto ei tarvitse yhteiskunnan hyväksyntäleimaa ollakseen todellinen ja painava syy. Jos ihminen päättää, ettei hän halua jatkaa raskautta, hänen ei pitäisi joutua perustelemaan yhteiskunnalle, miksi hänen päätöksensä on tarpeeksi hyvä. Vielä vähemmän päätökselle pitäisi asettaa erillistä hintalappua.

Hiltusen mukaan kyse on myös terveydenhuollon periaatteista.

– Jos alamme hinnoitella terveydenhuoltoa sen perusteella, mitä ajattelemme ihmisen tekemistä elämänvalinnoista, olemme hyvin kummallisella tiellä. Terveydenhuollon tehtävä ei ole jakaa ihmisten ratkaisuja moraalisesti hyväksyttäviin ja vähemmän hyväksyttäviin.

Hiltunen muistuttaa, ettei suomalainen keskustelu tapahdu irrallaan kansainvälisestä kehityksestä. Euroopan parlamentti on nostanut esiin huolen naisten oikeuksiin ja seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin kohdistuvasta taantumisesta Euroopassa ja muualla maailmassa. Parlamentti on myös korostanut turvallisen ja laillisen abortin tosiasiallista saavutettavuutta.

– Siksi myös Suomessa pitää olla tarkkana. Aborttioikeus ei tarkoita vain sitä, että abortti lukee laissa sallittuna. Oikeuden pitää olla myös tosiasiassa saavutettavissa riippumatta ihmisen taloudellisesta tilanteesta. Naisen omaa päätöstä omasta kehostaan ei myöskään pidä kohdella vähempiarvoisena kuin jonkun muun hänen puolestaan määrittelemää syytä.

– Naisen oikeus päättää omasta kehostaan on oikeus, jota minä haluan puolustaa. Hallituksen pitäisi arvioida tämä ratkaisu vielä uudelleen, Hiltunen sanoo.

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
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Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
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Yle Svenska uutisoi tänään, että hallituksen uudet terveydenhuollon asiakasmaksut koskevat myös abortteja. Noin 257 euron maksu koskisi omasta pyynnöstä tehtäviä abortteja, kun taas lääketieteellisistä syistä tehtävät abortit olisivat maksuttomina. Uusi maksu uhkaa moninkertaistaa raskauden keskeytyksen hinnan ja vaikeuttaa niiden tekemistä.

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