SDP:n Pia Hiltunen: Naisen omaa päätöstä ei pidä hinnoitella

– On kyllä erikoista, kuinka sitkeästi naisen kohdulle löytyy poliittisia omistajia vielä vuonna 2026. Tässä rakennetaan järjestelmää, jossa lääkärin toteama syy tekee hoidosta maksuttoman, mutta naisen oma päätös voi tuoda mukanaan yli 250 euron laskun. Minusta meidän pitää uskaltaa kysyä, millaisen viestin tämä lähettää naisen oman tahdon arvosta, Hiltunen sanoo.

Hiltunen pitää ongelmallisena sitä, että raskaudenkeskeytyksen hinta voisi riippua keskeytyksen perusteesta.

– Naisen oma tahto ei tarvitse yhteiskunnan hyväksyntäleimaa ollakseen todellinen ja painava syy. Jos ihminen päättää, ettei hän halua jatkaa raskautta, hänen ei pitäisi joutua perustelemaan yhteiskunnalle, miksi hänen päätöksensä on tarpeeksi hyvä. Vielä vähemmän päätökselle pitäisi asettaa erillistä hintalappua.

Hiltusen mukaan kyse on myös terveydenhuollon periaatteista.

– Jos alamme hinnoitella terveydenhuoltoa sen perusteella, mitä ajattelemme ihmisen tekemistä elämänvalinnoista, olemme hyvin kummallisella tiellä. Terveydenhuollon tehtävä ei ole jakaa ihmisten ratkaisuja moraalisesti hyväksyttäviin ja vähemmän hyväksyttäviin.

Hiltunen muistuttaa, ettei suomalainen keskustelu tapahdu irrallaan kansainvälisestä kehityksestä. Euroopan parlamentti on nostanut esiin huolen naisten oikeuksiin ja seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin kohdistuvasta taantumisesta Euroopassa ja muualla maailmassa. Parlamentti on myös korostanut turvallisen ja laillisen abortin tosiasiallista saavutettavuutta.

– Siksi myös Suomessa pitää olla tarkkana. Aborttioikeus ei tarkoita vain sitä, että abortti lukee laissa sallittuna. Oikeuden pitää olla myös tosiasiassa saavutettavissa riippumatta ihmisen taloudellisesta tilanteesta. Naisen omaa päätöstä omasta kehostaan ei myöskään pidä kohdella vähempiarvoisena kuin jonkun muun hänen puolestaan määrittelemää syytä.

– Naisen oikeus päättää omasta kehostaan on oikeus, jota minä haluan puolustaa. Hallituksen pitäisi arvioida tämä ratkaisu vielä uudelleen, Hiltunen sanoo.