Työllisyyskatsaus │ Työttömyysluvuissa positiivisia merkkejä Kanta-Hämeessä, pitkäaikaistyöttömyys huolestuttaa Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla
22.9.2026 08:00:00 EEST | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Elokuun työllisyyskatsauksen mukaan työttömiä työnhakijoita oli Kanta-Hämeessä yhteensä 8 581 henkilöä. Viime vuoden elokuuhun verrattuna nousua oli 274 henkilöä. Kanta-Hämeen työttömyysaste oli 10,9 prosenttia. Pirkanmaalla työttömiä työnhakijoita oli 35 298 henkilöä, joka oli 5 388 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pirkanmaan työttömyysaste oli 13,1 prosenttia. Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen työllisyyskatsaus kattaa tiedot Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakuntien työllisyystilanteesta.
Kanta-Hämeen työttömyyden kehitys oli vuositasolla parempi kuin suurimmalla osalla maakuntia
Suurimmat työttömien määrät ammattiryhmittäin
- palvelu- ja myyntityö 1 619 henkilöä,
- rakennus-, korjaus- ja valmistustyö 1 429 henkilöä,
- erityisasiantuntijan työ 1 097 henkilöä,
- asiantuntijatyössä 751 henkilöä,
- prosessi- ja kuljetustyö 654 henkilöä,
- muut työntekijät 785 henkilöä.
Elokuussa ammatteihin lukeutumattomia työttömiä työnhakijoita oli 1 539 henkilöä.
Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu jatkui
Yli vuoden työttömänä työnhakijana olleiden määrä nousi vuoden takaiseen verrattuna. Elokuussa oli 3 662 yli vuoden työttömänä ollutta henkilöä, kasvua oli vuositasolla 519 henkilöä.
Yli kaksi vuotta työttömänä olleita oli elokuussa kaikkiaan 1 865 henkilöä, joka oli 431 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana aikana.
Kanta-Hämeessä rakennetyöttömiä oli noin 60 prosenttia kaikista työttömistä työnhakijoista, määrällisesti 5 119 henkilöä.
Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli 278 asiakasta enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana, palveluissa oli elokuussa kaikkiaan 1 973 henkilöä.
Työttömät työnhakijat kunnittain
9 prosentin tai alle 9 prosentin työttömyysaste oli Kanta-Hämeen kunnista Hattulassa, Hausjärvellä, Jokioisissa, Lopella ja Tammelassa. Korkein työttömyysaste oli Forssassa 14,1 prosenttia ja matalin Hattulassa 6,4 prosenttia.
Suurimmat työttömien työnhakijoiden määrien kasvut vuositasolla olivat
- Hämeenlinnassa 175 henkilöä,
- Riihimäellä 30 henkilöä,
- Janakkalassa 25 henkilöä,
- Forssassa 24 henkilöä ja
- Jokioisissa 23 henkilöä.
Positiivista oli, että työttömien työnhakijoiden määrä laski tai pysyi ennallaan Tammelassa. Myös Humppilan työttömien työnhakijoiden määrä laski vuositasolla. Usealla kunnalla työttömyyden kasvu jäi alle 20 henkilön vuositasolla vertailtuna.
Pirkanmaan työttömyystilanne on edelleen vaikea, kasvu koko maan työttömyyden kasvusta noin 30 prosenttia
Suurimmat työttömien määrät ammattiryhmittäin
- palvelu- ja myyntityö 7 022 henkilöä,
- erityisasiantuntijan työ 6 274 henkilöä,
- rakennus-, korjaus- ja valmistustyö 4 977 henkilöä,
- asiantuntijatyössä 3 163 henkilöä,
- muut työntekijät 2 846 henkilöä.
Elokuussa ammatteihin lukeutumattomia työttömiä työnhakijoita oli 6 137 henkilöä.
Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu jatkui
Yli vuoden työttömänä työnhakijana olleiden määrä nousi vuoden takaiseen verrattuna. Elokuussa oli 15 198 yli vuoden työttömänä ollutta henkilöä, kasvua oli vuositasolla 3 567 henkilöä.
Yli kaksi vuotta työttömänä olleita oli elokuussa kaikkiaan 7 538 henkilöä, joka oli 1 946 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana aikana.
Pirkanmaalla rakennetyöttömiä oli noin 62 prosenttia kaikista työttömistä työnhakijoista, määrällisesti 21 825 henkilöä.
Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli 1 313 asiakasta vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana, palveluissa oli elokuussa kaikkiaan 5 118 henkilöä.
Työttömät työnhakijat kunnittain
Pirkanmaalla korkein työttömyysaste oli Tampereella 15,9 prosenttia ja Urjalassa 15,0 prosenttia. Matalin työttömyysaste oli Pälkäneellä 7,4 prosenttia ja Ylöjärvellä 8,4 prosenttia.
Suurimmat työttömien työnhakijoiden määrien kasvut vuositasolla olivat
- Tampereella 3 415 henkilöä,
- Nokialla 391 henkilöä,
- Kangasalla 226 henkilöä,
- Ylöjärvellä 204 henkilöä,
- Akaassa 178 henkilöä,
- Sastamalassa 160 henkilöä ja
- Lempäälässä 146 henkilöä.
Koko maan tilanne
Työttömien ja lomautettujen määrä nousi elokuussa koko maassa vuositasolla 18 491 henkilöllä. Koko maan keskimääräinen työttömyysaste oli 12,0 prosenttia. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 329 618 henkilöä, joista lomautettujen osuus 11 982 henkilöä.
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Yhteyshenkilöt
Juha Salminen
ennakointiasiantuntija
Puhelin 0295 036 208
sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi(at)elinvoimakeskus.fi
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Uusi Sisä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä – yhdessä ja lähellä.
Sisä-Suomen elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen, maahanmuuttoon, kotoutumiseen, maatalouteen, maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, alueidenkäyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tehtäviä.
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