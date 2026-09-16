Elokuun työllisyyskatsaus: Työttömyyden kasvu hidastuu (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Pohjanmaalla työttömyys korkeinta Vaasan seudulla

Pohjanmaan maakunnassa työttömyys kasvoi 0,2 % vuodentakaisesta. Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi kahdessa kolmesta Pohjanmaan maakunnan seutukunnasta vuoden takaiseen verrattuna. Työttömien määrä kasvoi Suupohjan rannikkoseudulla 105 henkilöllä (+ 31 %) ja Pietarsaaren seudulla 7 henkilöllä (+ 1 %). Työttömyys pienentyi Vaasan seudulla 99 henkilöllä (- 2 %). Suupohjan rannikkoseudulla ja Pietarsaaren seutukunnassa työttömyysasteet olivat yhtä matalat, 5,9 %.

Elokuun lopussa yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 2 107, mikä on 167 enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 122 vähemmän kuin edellisessä kuussa. Yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 1 063, mikä on 239 enemmän kuin vuosi sitten.

Työttömyys lisääntyi molemmissa seutukunnissa Keski-Pohjanmaalla

Keski-Pohjanmaan maakunnassa työttömyys kasvoi 5,6 % vuodentakaisesta. Työttömien työnhakijoiden määrä nousi molemmissa Keski-Pohjanmaan maakunnan seutukunnissa vuoden takaiseen verrattuna. Työttömien määrä kasvoi Kaustisen seudulla 23 henkilöllä (+ 5 %) ja Kokkolan seudulla 122 henkilöllä (+ 6 %). Alhaisempi työttömyysaste oli Kaustisen seutukunnassa, 7,7 %.

Elokuun lopussa yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 1 025, mikä on 76 enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 27 vähemmän kuin edellisessä kuussa. Yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 536, mikä on 40 enemmän kuin vuosi sitten.

Avointen työpaikkojen määrä kasvoi Pohjanmaalla, mutta pienentyi Keski-Pohjanmaalla

Kuntien työllisyyspalveluihin ilmoitettiin Pohjanmaan maakunnassa uusia avoimia työpaikkoja elokuun aikana 654, mikä on 130 paikkaa enemmän (+ 24,8 %) kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Elokuun aikana avoinna oli yhteensä 1 056 työpaikkaa, mikä oli 211 paikkaa (+ 25,0 %) enemmän kuin vuosi sitten.

Keski-Pohjanmaan maakunnassa uusia avoimia työpaikkoja oli elokuun aikana 148, mikä on 43 paikkaa vähemmän (- 22,5 %) kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Elokuun aikana avoinna oli yhteensä 261 työpaikkaa, mikä oli 86 paikkaa (- 24,8 %) vähemmän kuin vuosi sitten.