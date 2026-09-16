Elokuun työllisyyskatsaus: Työttömyyden kasvu hidastuu (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)
22.9.2026 08:00:00 EEST | Pohjanmaan elinvoimakeskus | Tiedote
Pohjanmaan elinvoimakeskusalueella (Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa) oli elokuun lopussa yhteensä 8 633 työtöntä työnhakijaa: Pohjanmaan maakunnassa 5 878 työtöntä työnhakijaa ja Keski-Pohjanmaan maakunnassa 2 755 työtöntä työnhakijaa. Pohjanmaalla työttömiä työnhakijoita oli 13 enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 1 205 vähemmän kuin edellisessä kuussa. Keski-Pohjanmaalla työttömiä työnhakijoita oli 145 enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 547 vähemmän kuin edellisessä kuussa. Pohjanmaalla oli jälleen Manner-Suomen alhaisin työttömyysaste, 6,8 %, ja Keski-Pohjanmaalla työttömyysaste oli 8,9 %. Koko maassa vastaava osuus oli 12,0 %. Tiedot ilmenevät KEHA-keskuksen Työnvälitystilastosta.
Pohjanmaalla työttömyys korkeinta Vaasan seudulla
Pohjanmaan maakunnassa työttömyys kasvoi 0,2 % vuodentakaisesta. Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi kahdessa kolmesta Pohjanmaan maakunnan seutukunnasta vuoden takaiseen verrattuna. Työttömien määrä kasvoi Suupohjan rannikkoseudulla 105 henkilöllä (+ 31 %) ja Pietarsaaren seudulla 7 henkilöllä (+ 1 %). Työttömyys pienentyi Vaasan seudulla 99 henkilöllä (- 2 %). Suupohjan rannikkoseudulla ja Pietarsaaren seutukunnassa työttömyysasteet olivat yhtä matalat, 5,9 %.
Elokuun lopussa yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 2 107, mikä on 167 enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 122 vähemmän kuin edellisessä kuussa. Yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 1 063, mikä on 239 enemmän kuin vuosi sitten.
Työttömyys lisääntyi molemmissa seutukunnissa Keski-Pohjanmaalla
Keski-Pohjanmaan maakunnassa työttömyys kasvoi 5,6 % vuodentakaisesta. Työttömien työnhakijoiden määrä nousi molemmissa Keski-Pohjanmaan maakunnan seutukunnissa vuoden takaiseen verrattuna. Työttömien määrä kasvoi Kaustisen seudulla 23 henkilöllä (+ 5 %) ja Kokkolan seudulla 122 henkilöllä (+ 6 %). Alhaisempi työttömyysaste oli Kaustisen seutukunnassa, 7,7 %.
Elokuun lopussa yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 1 025, mikä on 76 enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 27 vähemmän kuin edellisessä kuussa. Yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 536, mikä on 40 enemmän kuin vuosi sitten.
Avointen työpaikkojen määrä kasvoi Pohjanmaalla, mutta pienentyi Keski-Pohjanmaalla
Kuntien työllisyyspalveluihin ilmoitettiin Pohjanmaan maakunnassa uusia avoimia työpaikkoja elokuun aikana 654, mikä on 130 paikkaa enemmän (+ 24,8 %) kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Elokuun aikana avoinna oli yhteensä 1 056 työpaikkaa, mikä oli 211 paikkaa (+ 25,0 %) enemmän kuin vuosi sitten.
Keski-Pohjanmaan maakunnassa uusia avoimia työpaikkoja oli elokuun aikana 148, mikä on 43 paikkaa vähemmän (- 22,5 %) kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Elokuun aikana avoinna oli yhteensä 261 työpaikkaa, mikä oli 86 paikkaa (- 24,8 %) vähemmän kuin vuosi sitten.
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Yhteyshenkilöt
Terhi MäkinenOsastopäällikkö | Elinkeino-osastoPohjanmaan elinvoimakeskus | Livskraftscentralen i ÖsterbottenPuh:+358 295 028 595terhi.makinen@elinvoimakeskus.fi
Meeri KoskiTutkijaPohjanmaan elinvoimakeskus | Livskraftscentralen i ÖsterbottenPuh:0295 028 686meeri.koski@elinvoimakeskus.fi
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Pohjanmaan elinvoimakeskus hoitaa muun muassa elinkeinoihin, työllisyyteen, maaseutuun ja maahanmuuttoon liittyviä tehtäviä Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueella. Lisäksi Pohjanmaan elinvoimakeskus vastaa myös liikennejärjestelmään, liikenneturvallisuuteen ja liikenteen toimivuuteen liittyvistä tehtävistä kolmen pohjalaismaakunnan alueella.
Päätoimipaikkamme sijaitsee Vaasassa ja toimipaikka Kokkolassa.
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