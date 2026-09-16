Uudenmaan työllisyyskatsaus: Työttömyyden kasvu hidastui Uudellamaalla

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli elokuun lopussa 12 010, mikä on 1 034 henkilöä (9,4 %) enemmän kuin edellisvuonna.

Pitkäaikaistyöttömiä oli Uudellamaalla 54 276, mikä on 3 502 henkilöä (6,9 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Alle 30-vuotiaita pitkäaikaistyöttömiä oli 5 613, mikä on 4,2 % enemmän vuodentakaiseen verrattuna.

”Työttömyyden kasvuvauhti on hidastunut jo pidemmän aikaa Uudellamaalla. Kasvuvauhti alkoi hidastumaan jo viime vuoden lopulta lähtien ja trendi on jatkunut siitä lähtien. Myös pitkäaikaistyöttömyyden kasvuvauhti on hidastunut tänä vuonna. Toisaalta pitkäaikaistyöttömyyden haasteita ovat sen korkea taso sekä se, ettei yli kaksi vuotta työttömänä olleiden määrän kasvu näytä hidastumisen merkkejä.”, toteaa tutkija Niko Pagkratis.

Rakennus- korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ammattiryhmässä työttömyys jatkoi laskuaan alkuvuodesta. Elokuussa työttömien määrä ammattiryhmässä laski 5,4 % edellisvuoteen nähden.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Uudellamaalla kuntien työllisyyspalveluihin 7683, mikä on 33,8 % enemmän kuin vuosi sitten. Koko maan tasolla vuosimuutos oli -2,4 % edellisvuoteen nähden.

Tiedot ilmenevät Työnvälitystilastosta.

Katsaus on luettavissa Työllisyyskatsauksen omilta sivuilta sekä pdf-muodossa myös Elinvoimakeskuksen sivuilta.



