Hailuodon kiinteä yhteys aukesi liikenteelle kesäkuussa – GRK toteutti yhden Suomen merkittävimmistä liikennehankkeista
28.9.2026 09:45:42 EEST | GRK Infra Oyj | Tiedote
Hailuodon ja mantereen välinen kiinteä yhteys avattiin liikenteelle kesäkuun lopussa 2026. Hanke on yksi Suomen merkittävimmistä viime vuosien liikennehankkeista ja aiemmin lauttavuoroista riippuvainen matka taittuu nyt autolla noin kahdeksassa minuutissa.
GRK vastasi hankkeen rakentamisesta osana allianssia. GRK:n lisäksi Hailuodon hankkeen allianssiin kuuluivat tilaaja Väylävirasto sekä suunnittelijaosapuolet A-Insinöörit ja AFRY.
Rakentaminen eteni suunnitellusti, ja yhteys voitiin ottaa käyttöön alkuperäistä aikataulua aiemmin ilman kompromisseja turvallisuudessa tai laadussa.
”Hailuodon kiinteä yhteyden valmistuminen on osoitus siitä, mitä voidaan saavuttaa, kun osaavat ihmiset yhdistävät voimansa yhteisen tavoitteen eteen. Olen erityisen ylpeä siitä tavasta, jolla allianssi toimi. Kiitos kuuluu jokaiselle työntekijälle, yhteistyökumppanille, tilaajalle, suunnittelijalle, viranomaiselle ja sidosryhmälle. Tämä ei ole yhden organisaation saavutus, vaan koko allianssin yhteinen onnistuminen, josta voimme kaikki olla ylpeitä”, sanoo GRK:n projektipäällikkö Timo Takala.
Meriolosuhteet asettivat hankkeelle poikkeukselliset vaatimukset
Hailuodon kiinteän yhteyden rakentaminen toteutettiin poikkeuksellisissa meriolosuhteissa. Työmaalla rakennettiin lähes seitsemän kilometrin mittainen meripenger sekä kaksi Suomen suurimpiin kuuluvaa siltaa. Rakentamista tehtiin avomerellä ympäristössä, jossa voimakkaat tuulet, jääolosuhteet, vedenkorkeuden suuret vaihtelut ja vaativa merilogistiikka asettivat hankkeelle erityisiä vaatimuksia.
Hankkeen aikana toteutettiin teknisesti vaativia työvaiheita, kuten useita vuorokausia kestäneitä yhtäjaksoisia siltavaluja. Vaativista olosuhteista huolimatta hanke eteni turvallisesti ja tehokkaasti alusta loppuun.
Tiiviillä yhteistyöllä vuosikymmeniä odotettu hanke maaliin
Vuosikymmeniä valmisteltu yhteys on ollut alueelle merkittävä kehityshanke. Sen toteuttaminen edellytti pitkäjänteistä ja tiivistä yhteistyötä tilaajan, suunnittelijoiden sekä rakentajien välillä kaikissa hankkeen vaiheissa. Yhteinen tavoite ja allianssimallin mukainen yhteistyö olivat keskeisiä hankkeen onnistumiselle.
”Yhteistyö allianssin osapuolten kesken lähti oikealle radalle jo hankkeen kilpailutusvaiheessa ja vahvistui läpi urakan. Onnistuimme yhdistämään kokeneiden ammattilaisten vuosikymmenten osaamisen ja nuorten asiantuntijoiden tuoreet ideat. Tämä monipuolinen osaamispohja on mahdollistanut laadukkaan ja innovatiivisen toiminnan koko hankkeen ajan”, sanoo GRK:n taito ja väylärakentamisen liiketoimintajohtaja Jaakko Mäkelä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jaakko MäkeläLiiketoimintajohtaja, taito- ja väylärakentaminenPuh:+358 50 377 51 52jaakko.makela@grk.fi
Timo TakalaProjektipäällikkö, taito- ja väylärakentaminenPuh:+358 504370647timo.takala@grk.fi
GRK
GRK suunnittelee, korjaa ja rakentaa teitä, väyliä, raiteita ja siltoja, jotta arki sujuu, ihmiset kohtaavat ja syntyy kestävämpi tulevaisuus. GRK:n osaamista on myös sähköverkkorakentaminen ja ympäristöteknologia. Toimimme Suomessa, Ruotsissa ja Virossa noin 1 200 ammattilaisen voimin. GRK:n ydinosaamiseen kuuluvat monipuolisten infrarakennushankkeiden toteutus, suurten ja pienten hankkeiden projektinjohto sekä laaja-alainen rataosaaminen. GRK tarjoaa palvelut suunnittelusta rakentamiseen ja kunnossapitoon.
Asiakkaitamme ovat valtionhallinto, kunnat ja kaupungit sekä yksityinen sektori. GRK toimii useissa projekteissa yhteistyössä infra-alan muiden yritysten kanssa.
GRK-konserniin kuuluvat emoyhtiö GRK Infra Oyj:n lisäksi maayhtiöt jokaisessa toimintamaassa: Suomessa GRK Suomi Oy, Keski-Suomen Betonirakenne Oy ja KSBR Rent Oy, Virossa GRK Eesti AS ja A-Kaabel OÜ sekä Ruotsissa GRK Sverige AB ja KSBR Sverige AB. Emoyhtiö GRK Infra Oyj vastaa konsernin hallinnosta ja rahoituksesta. Maayhtiöt harjoittavat konsernin operatiivista toimintaa.
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