Kokoomuksen Kauma: SDP:n venkoilu velkajarrun kanssa kertoo eniten SDP:stä itsestään

– SDP voi kutsua 5 miljardin veronkiristyksiä millä nimellä haluaa. Mutta "maltillinen keskitie" ne eivät ole. Suomalaisen työtä tekevän palkansaajan ja yrittäjän näkökulmasta kyse on miljardien eurojen lisälaskusta. Miljardeja pois kuluttamisesta, investoinneista ja lopulta myös suomalaisten palveluista. Huuhaata on yrittää väittää, että verottamalla saadaan kestävästi paikattua taloutta, jossa menot ovat maailman huippuluokkaa, Kauma sanoo.

Kauma pitää SDP:n hallituspuolueita kohtaan esittämiä velkajarrusyytöksiä tekosyynä puolueen omalle kipuilulle.

– Kyllä SDP:n kipuilut velkajarrun kanssa johtuvat ennen kaikkea siitä, ettei puolue ole pystynyt tukemaan edes tämän kauden miljardisopeutuksia. Nyt demaritkin joutuvat raapimaan päätänsä miettiessään, miten äänestäjille myydään suuret lupaukset reiluudesta, kun sopeutusta pitää ensi kaudella jatkaa voimakkaasti, Kauma sanoo.

Kauma huomauttaa, että Tuppurainen myöntää itsekin veronkorotuksilla olevan haitallisia vaikutuksia. Hänen mukaansa tämä on juuri keskustelun ydin tilanteessa, jossa Suomen talous on viimein lähtenyt kasvuun ja työmarkkinoilla näkyy ensimmäisiä merkkejä paremmasta.

– Suomi on vuosien heikon kasvun jälkeen saanut talouden liikkeelle. Juuri nyt meidän pitäisi tehdä kaikkemme sen eteen, että kasvu muuttuu investoinneiksi ja työpaikoiksi. Silloin on syytä kysyä, mitä miljardien lisäverotus tekisi yritysten halulle investoida, palkata ja kasvaa Suomessa. Milloin vasemmalla ymmärretään, etteivät veronkorotukset ratkaise yhtäkään Suomen ongelmaa?