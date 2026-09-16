Aamulenkeiltä tunturipoluille: Älykellot muuttavat ulkoliikuntaa

Yhä useampi siirtää treeninsä ulos, ja puettava teknologia kulkee mukana lenkkipoluilla, pyöräreiteillä ja vaelluksilla. Samalla älykelloista on tullut paljon enemmän kuin pelkkiä aktiivisuusmittareita: käyttäjät odottavat niiltä tarkkaa terveysdataa, luotettavaa paikannusta ja suorituskykyä, joka kestää vaihtelevissa sääolosuhteissa ja pitkilläkin ulkoilupäivillä.

Kun älykellot yleistyvät, myös käyttäjien odotukset kasvavat. Monelle pelkkä askelten laskeminen tai perusliikunnan seuranta ei enää riitä. Käyttäjät vaativat tarkkaa terveysdataa, luotettavaa reittiseurantaa ja laitetta, joka kestää vaihtelevia sääolosuhteita sekä pitkiä ulkoilupäiviä. HONOR Watch 6 yhdistää nämä vaatimukset: se tarjoaa kaksitaajuuksisen kuuden tähden AccuTrack-GPS-paikannuksen, jatkuvan terveyden seurannan, IP69-luokituksen mukaisen pölyn- ja vedenkestävyyden sekä jopa 35 päivän akunkeston.

Tarkka GPS on perusedellytys ulkotreeneissä

Ihmisille, jotka juoksevat, vaeltavat tai treenaavat säännöllisesti ulkona, reitin tarkkuus on vähintään yhtä tärkeää kuin vauhti tai matka. HONOR Watch 6 -kellon AccuTrack-GPS tarjoaa tarkan reittiseurannan niin maastopoluilla, puistoissa kuin kaupunkien kaduillakin. Tarkkuudesta on huomattavaa etua silloin, kun käyttäjä liikkuu vierailla reiteillä tai vaativassa maastossa.

Kello tukee yli 120 urheilutilaa, ja mukana on muun muassa oma erillinen tilansa polkujuoksulle. Laaja lajivalikoima tekee kellosta käytännöllisen valinnan aktiiviurheilijoiden lisäksi myös niille, joiden rutiinit vaihtelevat lyhyistä aamulenkeistä pitkiin viikonloppuvaelluksiin.

Käytännöllistä terveyden seurantaa

Terveyden seurannasta on eniten hyötyä silloin, kun se tarjoaa muutakin kuin pelkkää taustadataa. Käyttäjät haluavat tietoa, jonka he voivat tarkistaa nopeasti ja ymmärtää yhdellä vilkaisulla ennen lenkkiä, vaelluksen jälkeen tai palautumisen aikana.

HONOR Watch 6 tukee jatkuvaa sykkeen ja veren happisaturaation (SpO₂) seurantaa, stressitason mittausta sekä unianalyysia. Pitkällä aikavälillä ominaisuudet auttavat muodostamaan selkeän kuvan päivittäisestä kunnosta, palautumisesta ja yleisestä hyvinvoinnista. Quick Health Scan -pikamittaus tarjoaa nopean katsauksen keskeisiin terveysmittareihin. Sen avulla tilanteen voi tarkistaa helposti ilman, että käyttäjän täytyy kaivautua syvälle valikoihin.

Valmiina vaihteleviin olosuhteisiin

Koska ulkotreenit tapahtuvat harvoin ihanteellisissa olosuhteissa, laitteen kestävyydellä on suuri merkitys. HONOR Watch 6 -kellolla on IP69-luokitus, joten se kestää sadetta, kosteutta ja muita vaativia ympäristöjä. Laitteen kosketusnäyttöä voi ohjata sujuvasti myös märillä käsillä, mikä helpottaa käyttöä sadesäällä.

Näytön kirkkaus yltää jopa 3 000 nitiin, joten tiedot on helppo lukea myös suorassa auringonpaisteessa. Akunkesto on toinen tärkeä osa laitteen luotettavuutta. HONOR Watch 6 -kellossa on 980 milliampeeritunnin akku, joka tarjoaa jopa 35 päivän käyttöajan yhdellä latauksella. Laitteen pitkä akunkesto antaa käyttäjille vapauden seurata treenejä ja terveyttä ilman, että heidän täytyy huolehtia toistuvasta lataamisesta.

Koska ulkoliikunta on nykyään yhä useamman ihmisen arkinen rutiini, älykellojen hyödyllisyys kasvaa. HONOR Watch 6 tarjoaa juoksijoille, vaeltajille ja aktiiviliikkujille selkeän kokonaisuuden terveyden seurantaa, paikannustarkkuutta ja kestävyyttä.

Hinta ja saatavuus

HONOR Watch 6 on saatavilla HONORin jälleenmyyjiltä väreissä Shadow Black ja Twilight Brown 249 euron suositushintaan.

Lisätiedot:

Pekko Honkasalo

PR Manager, HONOR Suomi

pekkohonkasalo@honor.com

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HONOR on johtava maailmanlaajuinen tekoälylaite- ja -ekosysteemiyritys. Olemme sitoutuneet mullistamaan ihmisten ja laitteiden välisen vuorovaikutuksen yhdistääksemme tekoälyekosysteemin kaikkiin kuluttajiin agenttitekoälyn aikakaudella ja tulevaisuudessa. Pyrimme ylittämään teollisuuden rajat avoimen ja saumattoman yhteistyön avulla luodaksemme arvoa jakavan ekosysteemin yhdessä alan kumppaneiden kanssa. Innovatiiviseen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa tekoälypuhelimet, tietokoneet, tabletit ja puettavat älylaitteet. Tavoitteenamme on antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuus hyödyntää uutta älykästä maailmaa.