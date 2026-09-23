Pelastajat kamppailevat resurssiensa puolesta myös Ranskassa, ammattiliitto JHL tukee tavoitetta
28.9.2026 06:00:00 EEST | Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL | Tiedote
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ilmaisee vahvan solidaarisuutensa ranskalaisille ammattipelastajilleen ja heidän edustajajärjestöilleen valtakunnallisen työtaistelun ja vaikuttamiskampanjan aikana. Lakko ja kampanja toteutetaan syys-lokakuussa 2026.
Raskassa pelastusalan ammattilaiset ovat ryhtyneet lakkoon, jotta pelastusalalle saataisiin riittävät resurssit. Lakot alkoivat syyskuun alussa ja ne jatkuvat useiden viikkojen ajan.
Lue lisää tilanteesta (uutinen ranskaksi.)
Ammattiliitto JHL tukee solidaarisesti pelastajia Ranskassa.
– Huolet ovat tuttuja kaikkialta Euroopasta. Ilmastonmuutos lisää tulvia ja nostaa lämpötiloja. Samalla pelastusala kärsii työntekijä- ja rahapulasta monessa maassa, ammattiliitto JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström toteaa.
Ammattiliitto JHL tukee ranskalaisten palomiesten vaatimuksia riittävistä resursseista, kestävistä henkilöstöratkaisuista, ammattipelastajien rekrytoinnin lisäämisestä sekä väestönsuojelupalveluiden kehittämisestä vastaamaan muuttuvia riskejä ja kasvavia yhteiskunnan turvallisuustarpeita. Pelastushenkilöstön ääntä on kuultava, kun päätetään sekä heidän työoloistaan että koko yhteiskunnan turvallisuudesta.
Lue JHL:n solidaarisuuslausunto kokonaisuudessaan.
Ranskassa järjestetään syyskuussa myös muita lakkoja, joihin julkisen alan työntekijät osallistuvat. Useiden liittojen jäsenet lakkoilevat Pariisissa 29. syyskuuta, tähän lakkoon osallistuu myös pelastajia.
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Tietoja julkaisijasta
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on hyvinvoinnin ammattilaisia ja opiskelijoita yhdistävä ammattiliitto kunnissa, valtiolla ja yksityisissä hyvinvointipalveluissa. Hyvinvointipalveluja tuottavia jäseniä meillä on noin 160 000. JHL on SAK:n jäsenjärjestö.
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