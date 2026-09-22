Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
23.9.2026 06:50:18 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Kooste viimeisen 12h ajan tehtävistä
Jyväskylä, öljyvahinko klo 19:40
Autosta valunut öljyt tielle. Pelastuslaitos siivosi öljyt.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote22.9.2026 19:11:10 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Kooste viimeisen 12h ajan tehtävistä Jyväskylä, rakennuspalo klo 10:10 Ei paloa Viitasaari, öljyvahinko klo 12:13 Puutavara-autosta valui 10-20l hydrauliikkaöljyä maahan. Pelastuslaitokselle ei kohteessa tehtävää Laukaa, liikennevälinepalo klo 12:50 Mopo syttyi palamaan kesken ajon ja tuhoutui täysin. Ei henkilövahinkoja Äänekoski, automaattinen palohälytys klo 14:16 Ei paloa Joutsa, rakennuspalo klo 16:22 Ei paloa
Keski-Suomen hyvinvointialue antoi lisäselvityksen hallinto-oikeudelle rahoituksesta tehtyyn valitukseen22.9.2026 18:38:55 EEST | Tiedote
Aluehallitus päätti antaa kokouksessaan 22.9. lisäselvityksen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. Selvitys koskee hyvinvointialueen tekemää valitusta vuoden 2026 valtion rahoituksesta. Hyvinvointialue on hakenut tämän vuoden rahoitukseensa muutosta, koska rahoitus on perustunut vuosien 2022–2023 diagnoositiedoille ja ne ovat olleet puutteelliset. Diagnoositietojen puute rahoituksen perusteena käytettyjen tarvekerrointen laskennassa vaikuttaa rahoituksen oikeellisuuteen.
Influenssa- ja koronarokotukset alkavat Keski-Suomessa porrastetusti22.9.2026 10:06:09 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue noudattaa maksuttomien kausi-influenssarokotuksen ja koronarokotuksen tehosteannoksen antamisessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) antamia suosituksia, joihin ei ole tullut muutoksia viime vuodesta. THL suosittelee myös, että rokotukset on perusteltua aloittaa ikäryhmittäin vanhimmasta ikäryhmästä alkaen. Rokotusjärjestys etenee vanhimmista ikäryhmistä nuorempiin sekä riskiryhmien mukaan.
Kaksi Keski-Suomen hyvinvointialueen innovaatiota palkittiin valtakunnallisessa kilpailussa22.9.2026 08:02:43 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen kehittämistyö sai valtakunnallista tunnustusta, kun kaksi hyvinvointialueella kehitettyä toimintatapaa valittiin palkittujen joukkoon Työterveyslaitoksen järjestämässä Huomisen hoivatyö -innovaatiokilpailussa. Kilpailussa haettiin jo käytännössä kokeiltuja ratkaisuja, joita on mahdollisuus levittää laajempaan käyttöön.
Keski-Suomen pelastuslaitos, mediatiedote22.9.2026 07:05:49 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Mediatiedote, tehtävät viimeisen 12 tunnin ajalta Klo 19:47, vahingontorjunta pieni, Jyväskylä Putki revennyt keittiössä, ja asukkaalla oli hankaluuksia saada vettä poikki. Pelastuslaitoksen yksikkö kävi sulkemassa veden pääsulun. Klo 20:14, rakennuspalo pieni, Kinnula Omakotitalossa hälytti palovaroitin, mutta ketään ei ollut kotona. Ei paloa. Klo 05:01, tieliikenneonnettomuus pieni, Jyväskylä Ysitiellä auto ajautui hetkeksi pois tieltä ja turvatyyny laukesi. Kuljettaja ei vahingoittunut. Pelastuslaitoksen yksiköt kävivät tarkastamassa kuljettajan. Klo 06:06, tieliikenneonnettomuus pieni, Viitasaari Sinisellä tiellä auto törmäsi hirveen. Autossa oli kaksi henkilöä, jotka pääsivät ulos autosta. Hirvi menehtyi liikenneonnettomuuspaikalle. Tapahtuma aiheuttaa hieman viivästystä aamuliikenteeseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme