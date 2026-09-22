Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 22.9.2026 19:11:10 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Kooste viimeisen 12h ajan tehtävistä Jyväskylä, rakennuspalo klo 10:10 Ei paloa Viitasaari, öljyvahinko klo 12:13 Puutavara-autosta valui 10-20l hydrauliikkaöljyä maahan. Pelastuslaitokselle ei kohteessa tehtävää Laukaa, liikennevälinepalo klo 12:50 Mopo syttyi palamaan kesken ajon ja tuhoutui täysin. Ei henkilövahinkoja Äänekoski, automaattinen palohälytys klo 14:16 Ei paloa Joutsa, rakennuspalo klo 16:22 Ei paloa