Tutkimus: Opettajat joutuvat aiempaa useammin toimimaan arvojensa vastaisesti
30.9.2026 06:00:00 EEST | Työterveyslaitos | Tiedote
Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan opettajien kokemukset omien arvojen vastaisesta toiminnasta olivat vuonna 2024 kaikissa opettajaryhmissä yleisempiä kuin vuonna 2018. Kokemukset eettisesti haastavista tilanteista vaihtelivat kuitenkin opettajaryhmän, iän ja koulualueen mukaan. Tutkimuksessa kehitettiin myös menetelmä eettisen kuormituksen hallintaan opetustyössä.
Opettaja joutuu työssään sovittamaan yhteen oppilaiden erilaisia tarpeita, koulun käytäntöjä, resursseja sekä huoltajien ja muiden ammattilaisten näkemyksiä. Aina oikea toimintatapa ei ole selvä, tai opettaja joutuu toimimaan vastoin omia arvojaan. Tällaiset eettisesti haastavat tilanteet voivat kuormittaa ja heikentää työn mielekkyyttä.
Työterveyslaitoksen tutkimuksessa selvitettiin opettajien kohtaamia eettisesti haastavia tilanteita, niiden yhteyttä työoloihin sekä keinoja eettisen kuormituksen vähentämiseen. Tutkimuksessa hyödynnettiin Kunta10-kyselyaineistoja vuosilta 2018–2024 sekä opettajien ja rehtoreiden haastatteluja.
– Laadukas koulutus edellyttää hyvinvoivia opettajia, mutta kouluilla ei aina ole riittävästi keinoja eettisen kuormituksen käsittelyyn. Siksi eettisesti haastavien tilanteiden tunnistamiseen ja käsittelyyn on tärkeää kiinnittää nykyistä enemmän huomiota, sanoo tutkimuspäällikkö Maarit Kauppi Työterveyslaitoksesta.
Eettisesti haastavat tilanteet eivät jakaudu tasaisesti
Kunta10-kyselyjen mukaan omien arvojen vastainen toiminta yleistyi kaikissa tarkastelluissa opettajaryhmissä vuosina 2018–2022. Vuonna 2024 osuudet olivat hieman pienempiä kuin vuonna 2022, mutta edelleen suurempia kuin vuosina 2020 ja 2018. Vuosien 2018 ja 2024 välillä suhteellisesti eniten kasvua oli luokanopettajilla, joilla osuus kasvoi 11 prosentista 15 prosenttiin. Yleisintä omien arvojen vastainen toiminta oli erityisopettajilla: vuonna 2024 17 prosenttia raportoi toimivansa omien arvojensa vastaisesti vähintään viikoittain.
Eroja näkyi myös iän ja koulualueen mukaan. Nuorimmat opettajat pohtivat eettisesti haastavia tilanteita muita ikäryhmiä useammin. Sosioekonomisesti heikommilla alueilla työskentelevät opettajat puolestaan joutuivat useammin toimimaan sääntöjen ja normien sekä omien arvojensa vastaisesti kuin sosioekonomisesti vahvimpien alueiden kouluissa työskentelevät.
Työoloista vahvimmin omien arvojen vastaiseen toimintaan oli yhteydessä huoli työmäärän kasvamisesta. Työmäärän kasvusta huolestuneilla opettajilla omien arvojen vastainen toiminta oli yli kaksi kertaa todennäköisempää kuin niillä, joilla tällaista huolta ei ollut. Myös työstressi, kielteisiksi koetut muutokset työssä ja vähäiset mahdollisuudet vaikuttaa muutoksiin olivat yhteydessä sääntöjen ja normien sekä omien arvojen vastaiseen toimintaan.
Työn vaatimukset ja käytännön mahdollisuudet eivät aina kohtaa
Haastattelujen perusteella eettinen kuormitus liittyi erityisesti tilanteisiin, joissa opettaja koki, ettei pystynyt antamaan oppilaalle sellaista tukea, jota tämä hänen arvionsa mukaan tarvitsi.
Jos esimerkiksi useampi oppilas tarvitsee samaan aikaan paljon apua, opettaja joutuu ratkaisemaan, kenelle hän antaa aikansa. Yhden auttaminen voi tarkoittaa, että muut jäävät vähemmälle huomiolle. Tämä voi synnyttää riittämättömyyden tunnetta.
Myös huoltajien kanssa syntyvät näkemyserot voivat asettaa opettajan vaikeaan tilanteeseen. Opettaja voi esimerkiksi arvioida oppilaan tarvitsevan tukea, mutta huoltaja näkee tilanteen toisin. Tällöin opettaja ei välttämättä pysty toimimaan oman ammatillisen arvionsa mukaisesti.
Tutkimuksen mukaan eettinen kuormitus liittyy laajempaan opetustyön ja sen tavoitteiden muutokseen. Opettajan odotetaan huomioivan entistä paremmin oppilaiden yksilölliset tarpeet ja auttavan jokaista saavuttamaan parhaansa. Työn rakenteet, resurssit ja toimintatavat eivät kuitenkaan aina vastaa muuttuneita vaatimuksia, mikä voi synnyttää ristiriitoja työn tavoitteiden ja käytännön mahdollisuuksien välille.
– Kuormittavien tilanteiden taustalla on usein asioita, joita yksittäinen opettaja ei voi ratkaista. Siksi tarvitaan aikaa niiden yhteiseen käsittelyyn ja mahdollisuuksia kehittää myös työn käytäntöjä. Kun kuormituksen syyt tunnistetaan yhdessä, voidaan etsiä ratkaisuja, jotka helpottavat koko työyhteisön arkea, Työterveyslaitoksen vanhempi asiantuntija Anna-Leena Kurki sanoo.
Tutustu oppaaseen
- Tutkimushankkeessa kehitetty Eettinen kuormitus hallintaan opetustyössä -menetelmä auttaa kouluyhteisöjä tunnistamaan kuormittavia tilanteita ja etsimään niihin yhteisiä ratkaisuja.
- Opas (ttl.fi): Eettinen kuormitus hallintaan opetustyössä
Opettajien eettinen kuormitus haltuun! -hanke (OPEKU)
- Hankkeessa tutkittiin opettajien eettisesti haastavia tilanteita ja eettistä kuormitusta sekä kehitettiin menetelmä niiden yhteisölliseen käsittelyyn.
- Määrällinen tutkimus perustui Kunta10-aineistoihin vuosilta 2018, 2020, 2022 ja 2024. Lisäksi tutkimuksessa hyödynnettiin opettajien ja rehtoreiden haastatteluja sekä työpajoja.
- Hanketta on rahoittanut Työsuojelurahasto.
- Hankesivu (ttl.fi): Opettajien eettinen kuormitus haltuun!
- Tutkimusraportti (Julkari): Opettajien eettinen kuormitus haltuun! OPEKU-hankkeen loppuraportti
Lisätiedot
- Maarit Kauppi, tutkimuspäällikkö, Työterveyslaitos, maarit.kauppi@ttl.fi, +358 30 474 3058
- Anna-Leena Kurki, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos, anna-leena.kurki@ttl.fi, +358 30 474 2958
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juha Hietanenmediaviestinnän erityisasiantuntijaTyöterveyslaitos | Finnish Institute of Occupational Health | ArbetshälsoinstitutetPuh:+358504773267juha.hietanen@ttl.fi
Päivi LehtomurtoviestintäpäällikköTyöterveyslaitos | Finnish Institute of Occupational Health | ArbetshälsoinstitutetPuh:+358504156309paivi.lehtomurto@ttl.fi
Marika Paasomediaviestinnän erityisasiantuntijaTyöterveyslaitos | Finnish Institute of Occupational Health | ArbetshälsoinstitutetPuh:+358504497541marika.paaso@ttl.fi
Linkit
Työterveyslaitos on Suomen johtava työelämäasiantuntija. Tutkimme monitieteisesti työn ja terveyden suhdetta, ja tuomme tutkimustiedon käytännön ratkaisuina avuksi työn arkeen. Teemme suomalaisesta työelämästä maailman parasta.
Työmme koskettaa Suomen jokaista työikäistä tavalla tai toisella. Tuomme riippumattoman ja ajantasaisen tutkimustiedon pohjaksi yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Yhdessä sidosryhmiemme kanssa kehitämme työyhteisöjä, työympäristöjä ja työkykyä, jotta työn tuottavuus kasvaisi kestävästi.
Me 500 työtisläistä rakennamme terveellistä ja turvallista työelämää, jotta jokainen voi saada hyvinvointia työstä.
Tutustu:
- Tietoa meistä
- Medialle-sivulta löydät asiantuntijoiden yhteystiedot.
- Tilaa uutiskirjeemme suoraan sähköpostiisi.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Työterveyslaitos
Undersökning: Artificiell intelligens kan bidra till att hitta sätt att öka möjligheterna för personer med partiell arbetsförmåga att delta i arbetslivet23.9.2026 09:04:41 EEST | Pressmeddelande
Artificiell intelligens hjälper både till att hitta lämpliga arbetsuppgifter och att anpassa uppgifterna så att de även lämpar sig för personer med partiell arbetsförmåga. Användningen av artificiell intelligens i detta syfte är ett åtagande som kräver noggrannhet på arbetsplatserna — för att underlätta detta har Arbetshälsoinstitutet publicerat en särskild checklista för arbetsplatserna.
Tutkimus: Tekoäly voi auttaa löytämään tapoja lisätä osatyökykyisten mahdollisuuksia osallistua työelämään23.9.2026 09:04:41 EEST | Tiedote
Tekoäly auttaa sekä löytämään sopivia työtehtäviä että muokkaamaan tehtäviä myös osatyökykyisille sopiviksi. Tekoälyn hyödyntäminen näissä tavoitteissa vaatii työpaikoilta tarkkaa paneutumista – sen helpottamiseksi Työterveyslaitos on julkaissut työpaikoille erityisen muistilistan.
Study: Artificial intelligence can help to find ways to increase the opportunities for people with partial work disability to participate in work life23.9.2026 09:04:41 EEST | Press release
Artificial intelligence helps both to find suitable work tasks and modify tasks to be suitable for people with partial work ability. The use of artificial intelligence for this purpose requires careful attention from workplaces. To facilitate this, the Finnish Institute of Occupational Health has published a special checklist for workplaces.
Työterveyslaitoksen tutkimuskatsaus: syyskuu 202623.9.2026 07:07:55 EEST | Uutinen
Tässä tutkimuskatsauksessa on esitelty tiiviisti kahdeksan tuoreinta tutkimusta Työterveyslaitoksen tutkijoilta. Niissä on tarkasteltu esimerkiksi työhön liittyvää astmaa, työyhteisöjen ilmastotoimijuutta ja hengityksensuojaimen valintaa kylmään työtehtävään.
Nya lösningar söks for att lindra omsorgskrisen: 36 lovande innovationer föremål för forskning och utveckling17.9.2026 16:00:00 EEST | Pressmeddelande
150 förslag inkom till den riksomfattande innovationstävlingen Huomisen hoivatyö (Morgondagens omsorgsarbete). Överraskande nog var de bästa förslagen framför allt lösningar som förbättrade bemötandet och interaktionen mellan människor samt vardagen inom omsorgen. Av innovationerna får 36 delta i ett mångårigt forsknings- och utvecklingssamarbete.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme