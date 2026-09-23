Rovaniemen uuden pääpoliisiaseman rakentaminen etenee – rakennuksen peruskivi muurattiin tänään

Peruskivi muurattiin uuden pääpoliisiaseman työmaalla Verstaantiellä. Peruskiven yhteyteen sijoitettuun lieriöön talletettiin peruskirja, päivän lehti, kolikoita sekä Lapin poliisilaitoksen ja Poliisihallituksen välinen vuoden 2026 tulossopimus ja vuoden 2026 ns. poliisikalenteri. Lieriö jää osaksi rakennusta kertomaan rakennusajankohdasta tuleville sukupolville. Peruskiven muuraukseen osallistui myös sisäministeri Mari Rantanen.

”Nyt rakennuksen suunnitelmat alkavat näkymään konkreettisesti työmaalla, ja hanke on edennyt aikataulussa ja budjetissa. Rakennusta tehdään pitkäksi aikaa, joten ratkaisujen on palveltava sekä tämän päivän että tulevien vuosikymmenten tarpeita. Samalla kyse on merkittävästä rakennusinvestoinnista Rovaniemelle ja koko Pohjois-Suomelle”, sanoo Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Kimmo Puttonen.

Työmaalla käynnistyivät maanrakennustyöt toukokuussa ja rakennuksen betonirunkotyöt elokuussa. Rakennustöiden arvioidaan valmistuvan syksyllä 2028. Tämän jälkeen poliisi kalustaa ja varustelee tilat, ja uusi pääpoliisiasema on tarkoitus ottaa käyttöön alkuvuonna 2029.

Hankkeessa noudatetaan vähähiilisen rakentamisen periaatteita, ja tavoitteena on pienentää rakentamisen hiilijalanjälkeä tavanomaiseen rakentamiseen verrattuna. Hankkeessa pyritään käyttämään vähähiilisiä materiaaleja, ja esimerkiksi vähähiilistä betonia on tähän mennessä valettu noin 850 kuutiota (m3).

Rakennushanke työllistää rakentamisen aikana noin 180 henkilötyövuotta, ja työmaan arvioitu enimmäisvahvuus on noin 60 henkilöä. Rakennuttajana toimii Senaatti-kiinteistöt ja hankkeen päätoteuttajana SRV. Hanke toteutetaan kärkihankeallianssimallilla. Rakennushankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 61 miljoonaa euroa.

Nykyaikaiset toimintaa tukevat tilat

Poliisitalon suunnittelua on ohjannut valtakunnallinen poliisitalokonsepti, joka määrittelee tilojen toiminnallisuuden. Uusi noin 12 800 neliömetrin pääpoliisiasema rakennetaan Jääskeläisen alueelle noin viiden kilometrin päähän Rovaniemen keskustasta. Tavoitteena ovat terveelliset, turvalliset ja poliisin toimintaa nykyistä paremmin tukevat tilat. Rakennuksessa esimerkiksi partioiden työvuoroon lähtöön ja paluuseen liittyviä toimintoja voidaan järjestää aiempaa sujuvammin. Myös asiakaspalvelutilojen toiminnallisuuteen, viihtyisyyteen ja tietoturvaan on kiinnitetty huomiota.

”Lapin poliisilaitoksen näkökulmasta uuden pääpoliisiaseman saaminen monen vuoden suunnittelun ja odotuksen jälkeen on erittäin positiivinen asia. Viime vuodet sisäilmaongelmien kanssa toimittaessa ovat olleet Rovaniemen poliisin henkilöstölle haasteellisia. Uusi poliisiasema luo olosuhteet kaikkien toimintojen osalta palata takaisin tavanomaisiin toimintamalleihin, jotka mahdollistavat meille parhaan mahdollisen suorituskyvyn turvata Lapin alueen ihmisten turvallisuutta”, kertoo Lapin poliisilaitoksen poliisipäällikkö Vesa Pihajoki.