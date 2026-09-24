Kohta alkaa joulunodotus – Elina Warstan Kirjeitä tonttuoven takaa johdattaa talvisiin tunnelmiin

Ilmestyy 19.10.

Kyllikki-tonttu muuttaa joka joulu Toven kotiin. Tove ei ole koskaan nähnyt Kyllikkiä, mutta he kirjoittavat toisilleen kirjeitä.

Kun Tove kertoo olevansa huolestunut posliinikoirastaan, joka vaikuttaa yksinäiseltä, Kyllikki keksii ratkaisun. Hän tarvitsee kuitenkin Toven apua: joulun taika ei synny yksin.

Kuvittajana ja graafisena suunnittelijana tunnettu Elina Warsta sai idean Kyllikki-tontun tarinaan hänen perheensä omasta elämästä: 600-vuotias Kyllikki on käynyt heillä kotona jo vuosia. Kyllikki kirjoittaa Warstan lapsille kirjeitä, ja jossakin vaiheessa myös lapset alkoivat kirjoittaa Kyllikille. Hänelle on myös sisustettu koti lipaston pieneen kaappiin.

Kun Warstan tytär sai idean, että Kyllikistä kannattaisi kirjoittaa kirja, varmistettiin tämänkin ajatuksen sopivuus tontulta kirjeitse.

”Kyllikki oli ideasta innostunut! Kirja perustuu siis vahvasti oikeaan elämään ja mielikuvitukseen. Kuinka paljon mielikuvitus voikaan tuoda mukanaan hyvää, kun sille heittäytyy”, Warsta sanoo.

Kirjeitä tonttuoven takaa on lämmin kirja paitsi Kyllikin ja Toven ystävyydestä, myös arkielämän ja talven juhlallisuuksien kohtaamisesta. Warsta ajatteleekin, että joulun aika antaa mahdollisuuden arjen ja satumaailman sulautumiselle yhteen.

Warsta on pitkän linjan kuvittaja, jonka ensimmäinen oma kuvakirja ilmestyi viime vuonna. Jukka Laajarinteen kirjoittama Tuuliajolla oli lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-ehdokkaana. Kirjeitä tonttuoven takaa on kokonaisuudessaan Warstan kuvittama ja kirjoittama.

Lapsuudesta saakka kuvakirjojen maailmaan uppoutunut taitelija nauttii siitä, miten voi aikuisenakin työssään sukeltaa toisenlaisiin todellisuuksiin.

”Nyt kirjoittavana kuvittajana olen onnellisessa asemassa ja saan luoda maailmoja ja hahmoja kirjojen sivuille. Kuvittaminen ja kirjoittaminen on edelleen sukeltamista toiseen maailmaan ja sen esiin tuomista meidän maailmaamme.”

Elina Warsta on kuvittaja ja graafinen suunnittelija, joka on kuvittanut mm. Tuuliajolla- ja Koira nimeltään kissa -sarjan kirjat. Warstalle on myönnetty Lastenkulttuurin valtionpalkinto.

Haastattelu- ja arvostelukappalepyynnöt sekä lisätiedot: anni.gullichsen@otava.fi