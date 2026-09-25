Kysely: Suomalaiset vastustavat työeläkkeiden heikentämistä ja haluavat pitää kiinni eläketurvan kantavista periaatteista, mutta ovat epävarmoja tulevaisuudesta
29.9.2026 04:00:00 EEST | Työeläkevakuuttajat Tela | Tiedote
Työeläkevakuuttajat Telan teettämän tuoreen kansalaiskyselyn mukaan selkeä enemmistö suomalaisista kannattaa työeläkejärjestelmän keskeisiä periaatteita ja pitää tärkeänä eläkkeiden riittävää tasoa. Harva toivoo isoja muutoksia. Samaan aikaan tulevaisuus herättää huolta: moni epäilee, säilyvätkö järjestelmän perusperiaatteet ja riittävä eläketurva myös tuleville sukupolville. Tulokset kertovat tuesta johdonmukaiselle ja pitkäjänteiselle eläkejärjestelmän kehittämiselle, arvioi Telan toimitusjohtaja Saara-Sofia Sirén.
Julkisuudessa on kuluvan vuoden aikana keskusteltu paljon työeläkejärjestelmän kestävyydestä, keinoista käyttää eläkejärjestelmää valtiontalouden vahvistamiseen ja luottamuksesta eläketurvaan. Telan Verianilla teettämän tuoreen kyselytutkimuksen yksi jopa yllättävä tulos on, että suomalaiset – iästä riippumatta – vastustavat työeläkkeiden heikentämistä. Kyselyssä vastaajat ottivat kantaa väitteeseen, jonka mukaan työeläkkeiden tasoa ja eläketurvan sisältöä ei pidä enää heikentää missään tilanteessa. Kokonaisuudessaan 73 prosenttia vastaajista on väitteen kanssa samaa mieltä. Myös nuoremmissa vastaajaikäluokissa vastustus työeläkkeiden heikennyksille on merkittävää: 30–39-vuotiaista vastaajista 56 prosenttia ja alle 30-vuotiaista 57 prosenttia katsoo, ettei eläkkeitä pidä enää heikentää.
– Eläkkeiden riittävyys on suomalaisille tärkeä arvo iästä riippumatta. Tulokset viittaavat siihen, että kansalaiset odottavat työeläkejärjestelmältä vakautta, sanoo Telan toimitusjohtaja Saara-Sofia Sirén.
Suomalaiset ovat kyselyn perusteella kuitenkin huolissaan siitä, säilyvätkö järjestelmän kantavat periaatteet ja riittävä eläketurva myös tuleville sukupolville. Vastaajista 61 prosenttia pitää todennäköisenä, että työeläkkeitä heikennetään vähitellen vuoteen 2050 mennessä niin paljon, että työeläke ei enää yksinään riitä elämisen tarpeisiin.
Luottamus järjestelmän ydinajatuksiin vahvaa – mutta tulevaisuus huolettaa
Myös työeläkejärjestelmän keskeinen periaate, elämän riskeihin ja vanhuudenturvaan varautuminen yhdessä, saa kansalaisilta kyselyn perusteella laajaa hyväksyntää. Vastaajat pitivät tärkeänä, että työeläkkeet ovat nykymallin mukaisesti pakollinen ja yhteiseen riskinkantoon perustuva järjestelmä. Noin kolme neljästä vastaajasta (77 prosenttia) kannatti tätä työeläkejärjestelmän perusratkaisua.
– Suuri osa kansalaisista haluaa pitää kiinni nykyisen eläkejärjestelmän kantavista periaatteista ja eläkkeiden riittävästä tasosta. Työeläkejärjestelmän yhteinen riskinkanto näyttää olevan sellainen perusperiaate, josta ei haluta luopua. Huoli kohdistuu siihen, haluavatko ja pystyvätkö päättäjät pitämään näistä periaatteista kiinni jatkossa. Kyselytulokset kertovat, että suomalaiset ovat valmiita kehittämään eläkejärjestelmää pitkäjänteisesti, mutta eivät kaipaa sen perusteiden remontointia, sanoo Sirén.
Ruotsin rahastoeläkemalli kiinnostaa, mutta jakaa mielipiteitä
Kyselyssä selvitettiin myös suhtautumista ajatukseen, että osa pakollisista eläkemaksuista voitaisiin sijoittaa itse. Malli on tuttu Ruotsista, jossa kansalaiset sijoittavat 2,5 prosenttia eläkemaksusta tarjolla oleviin rahastoihin tai antavat sijoituksensa oletusrahasto AP7:n hoidettavaksi. Suomen tuoreimman eläkeuudistuksen eduskuntakäsittelyn yhteydessä sosiaaliturvaministerinä toiminut Sanni Grahn-Laasonen asetti selvityshenkilön selvittämään Ruotsin mallin soveltumista Suomeen. Selvityksen on määrä valmistua ensi vuoden alussa.
Telan kyselytulokset osoittavat, että ajatus Ruotsin mallista kiinnostaa. Mahdollisuus ottaa riskiä eläketurvan tasosta omalle kontolle kiinnostaa eniten vastaajia, jotka ovat hyvätuloisia ja hyvässä asemassa työmarkkinoilla. Ajatus Ruotsin mallista kuitenkin myös jakaa kansalaisia puoluekannasta riippumatta.
– Tulos on linjassa sen kanssa, mitä tiedämme Ruotsin järjestelmästä. Mahdollisuus omiin sijoitusvalintoihin kiinnostaa erityisesti niitä, joille sijoittaminen on jo tuttua. Samalla moni pitää tärkeänä, että eläketurvan perustana säilyy yhteinen järjestelmä, Sirén sanoo.
Pitkäjänteiselle kehittämiselle tukea
Kyselyn perusteella suomalaiset suhtautuvat varauksella suuriin järjestelmämuutoksiin. Sen sijaan nykyisen työeläkejärjestelmän kehittäminen vaiheittain ja pitkäjänteisesti saa kannatusta. Vastaajista 71 prosenttia pitää hyvänä nykyistä mallia, jossa valta neuvotella ja päättää työeläketurvan sisällöstä on palkansaajia ja työnantajia edustavilla työmarkkinajärjestöillä. Varauksella puolestaan suhtaudutaan siihen, että päätösvalta olisi yksinomaan eduskunnalla. Tätä kannattaa 16 prosenttia.
– Työeläkejärjestelmän ylläpitämisessä ja kehittämisessä on onnistuttu pitämään kiinni pitkäjänteisyydestä ja ennakoitavuudesta. Kyselytuloksia voi tulkita niin, että suomalaiset ovat pitkäjänteisen kehittämisen puolella. Eläkejärjestelmää halutaan uudistaa tarpeen mukaan, mutta sen perustan toivotaan säilyvän vakaana ja ennakoitavana, Sirén sanoo.
Sirén arvioi, että tuloksissa näkyvät jatkuvat erilaiset avaukset työeläkkeiden sopeuttamisesta. Ne voivat näkyä turvattomuuden tunteena ja luottamuksen laskuna.
Sirén nostaa erityisesti esille nuorten epäluottamuksen, joka on ollut paljon esillä mediassa.
– On syytä varoa, millaisia johtopäätöksiä luottamuksen heikentymisestä tehdään. Kyselytutkimuksen tulokset kertovat, että myös nuoret toivovat päättäjiltä ratkaisuja, joissa eläketurvaa ei jatkuvasti heikennetä, Sirén toteaa.
– Eläkejärjestelmän pitää olla nuorten luottamuksen arvoinen. Nuorten epäluottamusta ei pidä vähätellä eikä kuitata vakuuttelulla. Siihen pitää vastata tiedolla ja teoilla. Työeläkealan tehtävä on kertoa, miksi järjestelmään voi luottaa. Päättäjien tehtävä on osaltaan varmistaa, että siihen voi luottaa myös tulevaisuudessa, Sirén summaa.
Telan päättäjädebatissa keskustellaan Suomen sopeutusurakan seurauksista eläkkeille – vaalitabloidin toinen painos kokoaa näkökulmat
Telan päättäjädebatissa tiistaina 29.9. klo 15–16 sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen (kok.), kansanedustajat Eeva Kalli (kesk.), Jani Mäkelä (ps.) ja Tytti Tuppurainen (sd.), valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä sekä Telan toimitusjohtaja Saara-Sofia Sirén purkavat auki työeläkejärjestelmää koskevia valintoja. Tilaisuuden yhteydessä julkaistaan myös toinen painos Telan hallitusohjelmatavoitteita käsittelevästä tabloidista. Tabloidi ja alan tavoitteet seuraavalle hallituskaudelle löytyvät Telan verkkosivuilta.
**
Toimittajat ovat tervetulleita seuraamaan tilaisuutta striimin välityksellä tai paikan päällä Lasipalatsin Bio Rexissä Helsingissä (Mannerheimintie 22–24). Ilmoittautumiset paikan päälle Telan viestintäpäällikkö Jenni Heinolle: p. 040 170 4656, jenni.heino@tela.fi.
Kooste: Kyselytutkimuksen muut tulokset ja Sirénin kommentit
- Suomalaiset suhtautuvat kielteisesti työeläkkeiden heikentämiseen. Vastaajista 73 prosenttia on sitä mieltä, että työeläkkeiden tasoa ja eläketurvan sisältöä ei pidä enää missään tilanteessa heikentää. Eniten kannatusta vastaajien parissa saa työeläkkeiden sopeuttaminen tulevien eläkkeiden rahoituksen ollessa vaarassa (53 prosenttia). Sen sijaan työeläkkeiden sopeuttamista, jos rahaa tarvitaan yhteiskunnassa muihin tarkoituksiin, kannattaa 26 prosenttia, ja työeläkejärjestelmän rahastoitujen varojen käyttöä muuhun kuin työeläkkeisiin kannattaa 11 prosenttia.
Telan toimitusjohtaja Saara-Sofia Sirénin mukaan tulos kertoo siitä, että suomalaiset suhtautuvat suurella varauksella siihen, että eläkejärjestelmän varoja käytettäisiin valtiontalouden lyhyen aikavälin ongelmien ratkaisemiseen. ”Huonosti harkitut, lyhytnäköiset poliittiset ratkaisut heikentäisivät luottamusta eläkejärjestelmään edelleen – ja syystäkin”, Sirén sanoo.
- Vastaajilta kysyttiin näkemystä kolmen kehitysskenaarion todennäköisyyteen:
- 60 prosenttia arvioi, että työeläkkeitä leikataan vähitellen vuoteen 2050 mennessä niin, että työeläke ei enää yksinään riitä elämisen tarpeisiin.
- Onko vastuu eläkeajan toimeentulosta 2050-luvulla yhteinen vai varaudutaanko eläkeaikaan kokonaan säästämällä itse? Kysymys jakoi vastaajia. Heistä 50 prosenttia ei pitänyt todennäköisenä, että vastuu siirtyisi yksilöille. Noin 37 prosenttia arveli näin käyvän, 12 prosenttia ei osannut ottaa kantaa.
- Kysymykseen työeläkejärjestelmän päätösvallasta oli vaikeinta ottaa kantaa. Noin 40 prosenttia piti todennäköisenä, että vuonna 2050 työmarkkinajärjestöt eivät enää neuvottele työeläkkeistä, vaan kulloinenkin hallitus tekee muutoksia työeläkejärjestelmään. Noin 27 prosenttia ei osannut ottaa kantaa. Lähes 34 prosenttia piti kehityskulkua epätodennäköisenä.
”Tulokset kertovat, että kansalaiset ovat epävarmoja ja heille on epäselvää, mihin eläkejärjestelmä on menossa”, Sirén arvioi.
Taustatietoa tutkimukseen liittyen
Kyselytutkimuksen tiedonkeräys toteutettiin Verianin käyttämässä internetpaneelissa 14.–21.8.2026. Kyselyyn vastasi 1 019 täysi-ikäistä suomalaista Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Aineisto painotettiin edustamaan Suomen väestöä iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan. Tuloksia voi tarkastella tarkemmin kuvasarjasta (liite).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Saara-Sofia SiréntoimitusjohtajaPuh:050 513 2051saara-sofia.siren@tela.fi
Jenni HeinoviestintäpäällikköPuh:040 170 4656jenni.heino@tela.fi
Kuvat
Liitteet
Työeläkevakuuttajat Tela
Kalevankatu 20
00100 Helsinki
https://www.tela.fi/
Työeläkevakuuttajat Tela on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Työeläkevakuuttajat Tela
Tela-blogi: Tarvitseeko Suomi uuden Lex Taipaleen vai kokonaisvaltaisen työkykyjärjestelmän uudistuksen?25.9.2026 07:39:59 EEST | Blogi
Työkykyhaasteiden kanssa painivien pitkäaikaistyöttömien siirtäminen eläketuelle ei korjaisi nykyisen järjestelmämme rakenteellisia ongelmia, vaan jäisi lähinnä laastariksi avohaavaan. Olennaisempaa olisi luoda tehokkaampi työkyvyn palauttamisen malli, joka tekisi kertaluonteisista eläketukiratkaisuista tulevaisuudessa tarpeettoman.
Kutsu toimituksille: Tervetuloa Telan päättäjädebattiin 29.9. – mitä sopeutusten vuosikymmen tekee eläkkeille?16.9.2026 14:48:44 EEST | Kutsu
Tervetuloa seuraamaan Työeläkevakuuttajat Telan keskustelutilaisuutta, jossa puhutaan kiertelemättä seurauksista, joita tämän päivän päätöksillä on työeläkkeille. Livestriimattavassa keskustelussa 29.9. sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen, kansanedustajat Eeva Kalli, Jani Mäkelä ja Tytti Tuppurainen, valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä sekä Telan toimitusjohtaja Saara-Sofia Sirén purkavat auki suomalaisen työeläkejärjestelmän pienet ja suuret valinnat.
Telan Sirén blogissa: Suomen Yrittäjiltä unohtui mittasuhteet ja yrittäjien odottama YEL-uudistus10.9.2026 09:50:53 EEST | Blogi
Suomen Yrittäjät esittää teettämänsä selvityksen pohjalta työeläkejärjestelmän tehostamista yhdistämällä eläkevakuuttajia. Yrittäjäjärjestön johtopäätökset näyttävät monin paikoin menevän selvityksen näyttöä pidemmälle. Valitettavasti Suomen Yrittäjiltä unohtuivat säästökeinojen mittasuhteet sekä yrittäjäeläkkeiden uudistus. Suurin säästö veronmaksajille olisi saatavissa YEL:n uudistamisesta.
Telan YEL-ehdotus: Yrittäjäeläkkeiden rahastointi on käynnistettävä – YEL:n rahoitus kestävälle pohjalle3.9.2026 11:13:16 EEST | Tiedote
Työeläkevakuuttajat Telan toimitusjohtaja Saara-Sofia Sirén pitää myönteisenä, että hallituksen YEL-uudistuksen valmistelussa haetaan ratkaisuja alkuperäistä esitystä ajantasaisempien ansiotietojen hyödyntämiseen eläkemaksujen määräytymisessä. Tela antaa vahvan tuen myös hallituksen budjettiriihen päätökselle 1.9. edistää yrittäjäeläkkeiden rahastointia. Myös Tela esittää rahastoinnin käynnistämistä osana YEL-järjestelmän seuraavaa uudistusvaihetta. Telassa on valmisteltu ehdotus, jossa rahastointi rahoitettaisiin osin maksutulolla, joka syntyisi, kun YEL-maksut perustuisivat tulevaisuudessa nykyistä kattavammin yrittäjien todellisiin ansioihin. Telan tavoitteena on vahvistaa yrittäjäeläkkeiden pitkän aikavälin rahoitusta ja taittaa valtion YEL-menon kasvua.
Työeläkevakuuttajien sijoitustyö kantaa hedelmää – eläkevarat ylittivät 300 miljardin euron rajan28.8.2026 05:25:00 EEST | Tiedote
Markkinoiden epävarmuuksista huolimatta työeläkevakuuttajat saivat sijoituksilleen vahvasti positiivisia tuottoja vuoden toisella neljänneksellä. Sen myötä työeläkevarojen kokonaismäärä nousi uuteen ennätykseensä. Varojen kasvu vahvistaa työeläkejärjestelmän rahoituspohjaa ja vähentää tulevaisuudessa painetta työeläkemaksujen nostamiseen, muistuttaa Työeläkevakuuttajat Telan pääekonomisti Mikko Mäkinen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme