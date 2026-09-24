Agria Eläinvakuutus

Älä ulkoile pimeässä ilman heijastinta – muista myös koirasi

29.9.2026 06:00:00 EEST | Agria Eläinvakuutus | Tiedote

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Syksyn pimeys yllättää helposti, etenkin sateisina ja pilvisinä iltoina. Heijastin tai huomiovalo on yksinkertainen tapa parantaa koiran turvallisuutta ja antaa muille tielläliikkujille lisää aikaa reagoida, muistuttaa Agria Eläinvakuutus.

Koira melkein hämärässä, pukeutuneena kirkkaan keltaiseen heijastinliiviin.
Koiran turvallisuutta ei kannata jättää pelkän katuvalaistuksen varaan. Parhaiten koira erottuu, kun sillä on oma heijastin ja huomiovalo, jotka näkyvät eri suunnista. | Agria Eläinvakuutus

Valtakunnallista heijastinpäivää vietetään 1. lokakuuta, mutta heijastimen käyttöön kannattaa siirtyä viimeistään nyt. Omistajan lisäksi myös koiran tulee olla varustettu heijastimella tai huomiovalolla aina, kun ulkoillaan hämärässä tai pimeässä.

Heijastin parantaa näkyvyyttä merkittävästi

Lähivaloilla ajava autoilija voi havaita ilman heijastinta kulkevan jalankulkijan vasta noin 50 metrin etäisyydeltä. Heijastinta käyttävä kulkija voidaan puolestaan havaita jopa noin 350 metrin päästä. Näkyvyyden paraneminen antaa autoilijalle enemmän aikaa hidastaa ja ohittaa turvallisesti.

Koiran näkyvyys on tärkeää myös valaistuilla taajama-alueilla. Katuvalot eivät poista heijastimen tarvetta, sillä muiden ajoneuvojen valot, heijastukset ja vastaantulevan liikenteen aiheuttama häikäisy voivat vaikeuttaa koiran havaitsemista.

Koiran turvallisuutta ei siis kannata jättää pelkän taluttimen tai katuvalaistuksen varaan. Parhaiten koira erottuu, kun sillä on heijastavaa pintaa ja aktiivinen valo, jotka näkyvät eri suunnista.

Valitse koiralle sopiva näkyvyysvaruste

Koirille on tarjolla monenlaisia näkyvyystuotteita, kuten heijastinliivejä, heijastavia pantoja ja valopantoja. Paras näkyvyys saavutetaan yleensä yhdistelemällä heijastavaa materiaalia ja huomiovaloa.

Varustetta valittaessa on suositeltavaa huomioida ainakin seuraavat asiat:

  • heijastavaa pintaa on riittävästi
  • koira näkyy mahdollisimman hyvin edestä, takaa ja sivuilta
  • varuste sopii koiran kokoon
  • varuste pysyy paikallaan eikä rajoita koiran liikkumista
  • valo erottuu koiran turkista eikä uppoa sen sekaan.

Tuotetta hankkiessa tulisi tutustua valmistajan ilmoittamiin turvallisuus-, näkyvyys- ja käyttöohjeisiin ja valita omaan käyttötarkoitukseen parhaiten sopiva varuste.

Huomioliivi on usein hyvä vaihtoehto etenkin pitkä- tai paksuturkkiselle koiralle. Taluttimeen kiinnitetty heijastin tai valo lisää näkyvyyttä myös taluttimen kohdalla ja auttaa esimerkiksi pyöräilijöitä havaitsemaan koiran ja ulkoiluttajan ajoissa.

Tarkista vanhojen heijastimien ja valojen kunto

Heijastin kuluu käytössä eikä säilytä tehoaan ikuisesti. Ennen käyttöönottoa vanha heijastin kannattaa tarkistaa: näkyykö se edelleen kirkkaasti, kun siihen kohdistetaan valoa pimeässä? Naarmuuntunut tai haalistunut heijastin on syytä vaihtaa uuteen.

Myös huomiovalon toiminta on hyvä tarkistaa ennen pimeille lenkeille lähtemistä. Vaihda tarvittaessa paristot tai lataa akku ja varmista, että valo pysyy kiinni koiran varusteissa koko lenkin ajan.

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Koira melkein hämärässä, pukeutuneena kirkkaan keltaiseen heijastinliiviin.
Koiran turvallisuutta ei kannata jättää pelkän katuvalaistuksen varaan. Parhaiten koira erottuu, kun sillä on oma heijastin ja huomiovalo, jotka näkyvät eri suunnista.
| Agria Eläinvakuutus
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Agria Eläinvakuutus

Agria Eläinvakuutus on eläimiin erikoistunut vakuutusyhtiö, joka tarjoaa vakuutuksia koirille ja kissoille. Lemmikkivakuuttamisen lisäksi tuemme eläinlääketieteellistä tutkimustyötä ja edistämme lemmikkien hyvinvointia. 

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