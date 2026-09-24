Älä ulkoile pimeässä ilman heijastinta – muista myös koirasi

Valtakunnallista heijastinpäivää vietetään 1. lokakuuta, mutta heijastimen käyttöön kannattaa siirtyä viimeistään nyt. Omistajan lisäksi myös koiran tulee olla varustettu heijastimella tai huomiovalolla aina, kun ulkoillaan hämärässä tai pimeässä.

Heijastin parantaa näkyvyyttä merkittävästi

Lähivaloilla ajava autoilija voi havaita ilman heijastinta kulkevan jalankulkijan vasta noin 50 metrin etäisyydeltä. Heijastinta käyttävä kulkija voidaan puolestaan havaita jopa noin 350 metrin päästä. Näkyvyyden paraneminen antaa autoilijalle enemmän aikaa hidastaa ja ohittaa turvallisesti.

Koiran näkyvyys on tärkeää myös valaistuilla taajama-alueilla. Katuvalot eivät poista heijastimen tarvetta, sillä muiden ajoneuvojen valot, heijastukset ja vastaantulevan liikenteen aiheuttama häikäisy voivat vaikeuttaa koiran havaitsemista.

Koiran turvallisuutta ei siis kannata jättää pelkän taluttimen tai katuvalaistuksen varaan. Parhaiten koira erottuu, kun sillä on heijastavaa pintaa ja aktiivinen valo, jotka näkyvät eri suunnista.

Valitse koiralle sopiva näkyvyysvaruste

Koirille on tarjolla monenlaisia näkyvyystuotteita, kuten heijastinliivejä, heijastavia pantoja ja valopantoja. Paras näkyvyys saavutetaan yleensä yhdistelemällä heijastavaa materiaalia ja huomiovaloa.

Varustetta valittaessa on suositeltavaa huomioida ainakin seuraavat asiat:

heijastavaa pintaa on riittävästi

koira näkyy mahdollisimman hyvin edestä, takaa ja sivuilta

varuste sopii koiran kokoon

varuste pysyy paikallaan eikä rajoita koiran liikkumista

valo erottuu koiran turkista eikä uppoa sen sekaan.

Tuotetta hankkiessa tulisi tutustua valmistajan ilmoittamiin turvallisuus-, näkyvyys- ja käyttöohjeisiin ja valita omaan käyttötarkoitukseen parhaiten sopiva varuste.

Huomioliivi on usein hyvä vaihtoehto etenkin pitkä- tai paksuturkkiselle koiralle. Taluttimeen kiinnitetty heijastin tai valo lisää näkyvyyttä myös taluttimen kohdalla ja auttaa esimerkiksi pyöräilijöitä havaitsemaan koiran ja ulkoiluttajan ajoissa.

Tarkista vanhojen heijastimien ja valojen kunto

Heijastin kuluu käytössä eikä säilytä tehoaan ikuisesti. Ennen käyttöönottoa vanha heijastin kannattaa tarkistaa: näkyykö se edelleen kirkkaasti, kun siihen kohdistetaan valoa pimeässä? Naarmuuntunut tai haalistunut heijastin on syytä vaihtaa uuteen.

Myös huomiovalon toiminta on hyvä tarkistaa ennen pimeille lenkeille lähtemistä. Vaihda tarvittaessa paristot tai lataa akku ja varmista, että valo pysyy kiinni koiran varusteissa koko lenkin ajan.