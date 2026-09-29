Kalaneuvoksen kirjolohi kasvaa avovedessä – kasvuolosuhteilla on keskeinen rooli kalan maussa

Kirjolohen hyvä maku lähtee aina kasvuolosuhteista. Kalan makuun vaikuttaa eniten se, miten ja missä kala kasvaa. Kun kirjolohella on tarpeeksi tilaa uida, puhdasta ja virtaavaa vettä ja kala voi hyvin, niin myös sen liha maistuu hyvältä.



Jo äärimmäisen pieni määrä voi maistua

“Nykyään tiedetään, että monet erilaiset mikrobit voivat aiheuttaa kalaan ei-toivottua makua. Kirjolohen makuhaittoja aiheuttavat yhdisteet ovat rasvaan hakeutuvia. Ne sitoutuvat kalan rasvaisiin osiin, eli juuri niihin, joita syödään”, kertoo Petra Lindholm-Lehto, Luonnonvarakeskuksen vesiviljelyratkaisujen tutkimuspäällikkö.

Makuvirheyhdisteitä tarvitaan vain gramman miljardisosa, jotta ne jo maistaa kirjolohessa esimerkiksi mudan makuna. Nämä yhdisteet eivät ole haitallisia ihmisille tai kaloille, eikä niitä voi havaita ennen pakkauksen avaamista. Silloin ikävä yllätys koittaa vasta kotona.

Virtaava vesi vähentää makuhaittoja

”Mikrobeja ja makuvirheyhdisteiden muodostumista voidaan hillitä. Avovedessä veden luontainen vaihtuvuus ja virtaukset auttavat ylläpitämään olosuhteita, joissa makuhaittoja aiheuttavat mikrobit eivät viihdy hyvin”, vastuullisuusjohtaja Peltokangas toteaa.

Virtauksen lisäksi sekin auttaa, että meressä on tilaa. Mikrobikasvustot käyttävät alustanaan kiintoainesta, kuten levää ja muuta materiaalia. Mitä vähemmän kiinteää materiaalia kalojen läheisyydessä on, sitä vähemmän bakteerit kasvavat.

Kalaneuvoksen kirjolohet kasvavat meressä

Kalaneuvos ostaa kirjolohet samaan konserniin kuuluvalta Nordic Troutilta, joka kasvattaa kalat mätimunista asti itse. Toiminta perustuu koko ketjun hallintaan: kalojen kasvupaikat valitaan huolella avovesistöistä ja laatua tarkkaillaan jatkuvasti. Se tarkoittaa, että kalan raikkaan ja hyvän maun eteen tehdään jatkuvasti töitä.

“Meillä kalojen makua testataan säännöllisesti aistinvaraisilla makutesteillä. Meille on tärkeää, että kuluttajat saavat aina parasta mahdollista kalaa”, Peltokangas kertoo.

“Makuhaitat ovat luonnollinen ilmiö, eikä niitä pystytä täysin eliminoimaan. Avovedessä kasvaneissa kaloissa niitä esiintyy kuitenkin huomattavasti harvemmin kuin maalla kiertovesikasvatuksessa.”

Kirjolohen hyvä maku on monen asian summa



Kotimainen kirjolohi on laadukasta ja ravitsemuksellisesti erinomaista ruokaa. Kalaneuvos tekee töitä sen eteen, että Suomessa syötäisiin enemmän kotimaista kalaa, sillä edelleen vain noin viidesosa suomalaisten syömästä kalasta on kotimaista.

”Kala kasvaa kolme vuotta, mutta kuluttaja muodostaa käsityksensä siitä jo ensimmäisellä suupalalla. Siksi makua ei jätetä sattuman varaan, vaan seurataan koko kasvatuksen ajan”, vastuullisuusjohtaja Peltokangas sanoo.

”Kalan raikas ja puhdas maku on tärkeä laadun mittari. Me teemme tinkimätöntä työtä sen eteen, että kirjolohi maistuu suomalaisille jatkossakin.”