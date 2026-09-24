Hoitotarvikejakelun puhelinpalveluajat muuttuvat 1.10.2026
24.9.2026 08:03:56 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen hoitotarvikejakelun puhelinpalveluajat muuttuvat 1.10.2026 alkaen. Hoitotarvikejakelun keskitetty puhelinpalvelu numerossa 014 266 2030 palvelee jatkossa uusin puhelinpalveluajoin:
- maanantaisin kello 8–12
- keskiviikkoisin kello 8–12
- perjantaisin kello 8–12
Puhelinpalvelu on tarkoitettu ensisijaisesti neuvontaan sekä tilanteisiin, joissa sähköinen asiointi ei ole mahdollista.
Tilaa hoitotarvikkeet ensisijaisesti sähköisesti
Hoitotarvikkeet tulee tilata ensisijaisesti sähköisten asiointikanavien kautta. Suositeltu asiointikanava on Palse.fi-portaali, jossa tilauksen voi tehdä ympäri vuorokauden.
Kotijakeluna toimitettavien tuotteiden tilaamisesta asiakkaalle on annettu erillinen ohje. Esimerkiksi inkontinenssituotteiden tilaamisessa tulee käyttää asiakkaalle annettua ohjetta ja siinä ilmoitettua asiointikanavaa.
Hoitotarvikkeiden tilaaminen
Hoitotarvikkeita voi saada pitkäaikaissairauden hoitoon tai seurantaan, kun hoitotarvikkeiden tarve kestää vähintään kolme kuukautta. Hoitotarvikkeiden tarpeen arvioi terveydenhuollon ammattilainen. Ammattilainen tekee myös hoitosuunnitelman ja tarvittaessa lähetteen tai tilauksen maksutta jaettavista hoitotarvikkeista.
Ensimmäisellä kerralla tarvittavat hoitotarvikkeet kirjataan potilastietojärjestelmään asiakasta hoitavassa yksikössä. Samalla hän saa ohjausta ensimmäisen digitaalisen tilauksen tekemiseen.
Jatkossa asiakas tilaa hoitotarvikkeet itse Palse.fi-portaalin kautta. Jos sähköinen asiointi ei ole mahdollista, voi tilauksen tehdä puhelimitse.
Ennakoi hoitotarvikkeiden käyttö ja tilaa hoitotarvikkeet hyvissä ajoin
Hoitotarvikkeiden riittävyyden seuranta ja tilausten ennakointi ovat asiakkaan vastuulla. Hoitotarvikkeet on tärkeä tilata hyvissä ajoin ennen niiden loppumista, sillä toimitusaika voi joillain tuotteilla olla 2–4 viikkoa.
Suositus on, että uusi tilaus tehdään, kun hoitotarvikkeita on jäljellä noin 2–4 viikon tarvetta vastaava määrä.
Tilattava määrä riippuu tuotteesta ja vastaa yleensä 1–6 kuukauden tarvetta. Jos hoitotarvike ei ole vielä vakiintuneessa käytössä, aluksi kannattaa tilata vain yhden kuukauden tarve.
Puhelinpalveluaikojen muuttuessa on entistä tärkeämpää ennakoida hoitotarvikkeiden tarve. Älä jätä tilausta siihen, että tarvikkeet ovat loppumassa tai jo loppuneet.
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Sari Hyötyläinen, logistiikkapäällikkö, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 312 5380, sari.hyotylaien@hyvaks.fi
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Melville, p. 040 779 7071, tuija.melville@hyvaks.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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