Kiasman ohjelmisto 2027: Kalervo Palsan lisäksi Monster Chetwyndin osallistava installaatio ja Ars Fennica -ehdokkaiden näyttely

Antony Gormley: HOLD

12.2.–21.11.2027

Kiasman suurnäyttely vuonna 2027 esittelee kansainvälisesti arvostetun nykytaiteilijan Antony Gormleyn taidetta. Gormleyn taiteen aiheena on hänen koko mittavan uransa ajan ollut ihmiskeho ja sen suhde ympäröivään tilaan. Hold-näyttely tarjoaa laajan katsauksen Gormleyn tuotantoon ja siihen, miten hänen taiteellinen työskentelynsä on kehittynyt 1970-luvulta lähtien.

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Kalervo Palsan maailmassa – Kiasman kokoelmanäyttely

19.3.–12.9.2027

Kalervo Palsa (1947–1987) oli oman tiensä kulkija suomalaisessa taidemaailmassa. Getsemaneksi nimeämässään piharakennuksessa Kittilässä hän maalasi ja piirsi vimmaisesti, ja etsi koko elämänsä ajan omaa paikkaansa taidekentässä. Kalervo Palsan maailmassa esittelee laajasti Palsan tuotantoa. Esillä näyttelyssä on myös nykytaiteilijoiden teoksia. Miten Palsan teosten aiheet ja taiteelliset lähestymistavat näkyvät tämän hetken taiteilijoiden työssä?

Palsa käsitteli laajassa tuotannossaan yleismaailmallisia aiheita, kuten yksinäisyyttä, kuolemaa, seksuaalisuutta, luokkaeroja, yhteiskunnan kaksinaismoralismia, päihteitä ja syrjäseudun elämää. Hänen taiteessaan vaihtelevat omakuvat, melankoliset näkymät ihmisen sisäisiin maailmoihin ja sarjakuvat. Palsan teosten rinnalla esitetään teoksia muun muassa Edith Hammarilta, Siiri Haarlalta, Jukka Korkeilalta ja Ville Vuorenmaalta.

Näyttely on koottu Kansallisgallerian kokoelmasta, ja sen yhteydessä ilmestyy näyttelyjulkaisu. Palsan merkitys kokoelmassa on mittava: noin 9 000 nykytaiteen teoksesta yli kolmasosa on edelleen Palsaa. Taiteilijan läheinen ystävä Maj-Lis Pitkänen lahjoitti lähes koko Palsan tuotannon Kiasmalle vuonna 1999. Palsan syntymästä tulee vuonna 2027 kuluneeksi 80 vuotta ja kuolemasta 40.

Näyttelyn kuraattorit ovat Saara Hacklin, Saara Karhunen ja Patrik Nyberg Kiasmasta.

Monster Chetwynd

30.4.2027–9.1.2028

Kansainvälisesti tunnettu taiteilija Monster Chetwynd luo Kiasman viidenteen kerrokseen mielikuvituksellisen maailman, joka innostaa kävijöitä tulemaan osaksi taideteosta. Omaleimaisesta tee se itse -estetiikastaan tunnettu Chetwynd rakentaa näyttelyyn kokonaisvaltaisen installaation, jossa on muistumia teatteri- ja elokuvalavastuksista, fantasiaolennoista ja animaatiohahmoista.

Zürichissä asuva Monster Chetwynd (s. 1973, Lontoo) ottaa teoksiinsa vaikutteita populaarikulttuurista, kansanperinteestä, surrealistisesta elokuvasta, kirjallisuudesta ja antropologiasta. Paperimassasta ja kierrätetyistä materiaaleista hän luo vaikuttavia lavasteita, omintakeisia pukuja ja eläinhahmoja, joista on tullut hänen taiteensa tunnusmerkkejä. Chetwynd korostaa taiteessaan yhteisöllisyyttä, muodonmuutosta ja osallistumista.

Chetwynd nousi kansainväliseen tunnettuuteen Turner Prize -ehdokkuuden myötä vuonna 2012. Hänen teoksiaan on esitetty merkittävissä museoissa ja nykytaideinstituutioissa eri puolilla maailmaa, viimeksi muun muassa Nanjingin Beiqiu Museum of Contemporary Artissa ja Wienin Belvedere 21 -museossa. Hän työskenteli aiemmin nimillä Spartacus Chetwynd ja Marvin Gaye Chetwynd, ennen kuin otti nimen Monster Chetwynd käyttöön vuonna 2018.

Näyttelyn kuraattori on Anna Mustonen Kiasmasta.

Ars Fennica 2027

15.10.2027–26.3.2028

Kiasma esittelee Ars Fennica 2027 -palkintoehdokkaiden taidetta yhteisnäyttelyssä. Ehdokkaina Suomen merkittävimmän kuvataidepalkinnon saajaksi ovat Anna Camner (Ruotsi), Anna Estarriola (Suomi), Sandra Mujinga (Norja) ja Joel Slotte (Suomi). Niemistön Kuvataidesäätiö Ars Fennica sr jakaa 50 000 euron kuvataidepalkinnon joka toinen vuosi.

Lue tiedote Ars Fennica -ehdokkaista

Ann Lislegaard: ANIMOID

5.11.2027–27.2.2028

Mitä on olla ihminen teknologisen murroksen ja lajikadon keskellä? Kysymys on keskiössä norjalaisen Ann Lislegaardin ANIMOID-näyttelyssä, joka esittelee laajan kokonaisuuden teoksia hänen uransa eri vaiheilta.

Näyttelyn teemoihin johdattaa teos Oracles, Owls… some animals never sleep (2012/2021), jossa animoitu pöllö toimii oraakkelina. Orrellaan torkahteleva eläin ääntelee ja puhuu kielillä katkonaisin virkkein, jotka hajoavat ennen kuin niistä ehtii saada otetta. Tarkka kuulija saattaa erottaa äänten seasta pätkiä scifi-elokuva Blade Runnerin dialogista.

Sekä Lislegaardin pöllö että näyttelyn nimi viittaavat Philip K. Dickin tieteiskirjaklassikkoon Palkkionmetsästäjä, johon Blade Runner perustuu. Romaanin maailmassa sukupuuttoon kuolleet eläimet on korvattu keinotekoisilla olennoilla. Scifistä vaikutteita hakevaa Lislegaardia kiinnostaa se, miten teknologia ja kieli muokkaavat kokemustamme maailmasta. Hän on yksi digitaalisten teknologioiden ja 3D-animoinnin edelläkävijöistä nykytaiteessa, ja hän käsittelee teoksissaan sukupuolta, lajienvälistä viestintää ja luonnon monimuotoisuuden katoamista. Hän on työskennellyt muun muassa animaation, veistoksen ja ääni- ja valoinstallaatioiden parissa.

Näyttelyn kuraattori on Piia Oksanen Kiasmasta. Näyttely toteutetaan yhteistyössä Henie Onstad Kunstsenterin (Norja), Arken Museum of Contemporary Artin (Tanska) ja Kunstmuseum Wolfsburgin (Saksa) kanssa.

Kiasma-teatteri 2027

Kiasma-teatterin ohjelmistossa nähdään useita kansainvälisiä vierailuja ja kotimaisia ensi-iltoja.

Kansainväliset vierailut tuovat Kiasma-teatteriin esitykset Angela Gohilta, Jefta van Dintheriltä ja Chiara Bersanilta. Tanskalainen esitystaiteen ryhmä Myka kutsuu vauvat, taaperot ja heidän läheisensä sukeltamaan korallimaailmaan. Hyper Coral on kokonaisvaltainen tanssillinen teos, jossa liike ja aistilliset kokemukset yhdistyvät.

Uuden Kalervo Palsan maailmassa -kokoelmanäyttelyn tiimoilta koetaan Katri Kainulaisen ja Maximilian Latvan sunnittelema performanssitapahtuma. Kotimaisia esityksiä nähdään myös Teatteri Venukselta, Selma Savolaiselta, Emmi Vennalta, Sonya Lindforsilta ja taiteilijaduo Pauli Patiselta ja Martta Jylhältä.

Kiasma-teatterin ohjelmiston on kuratoinut vastaava tuottaja Jonna Strandberg.