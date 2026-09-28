Amiraali Juhani Kaskealan tarina valottaa Suomen tietä länteen

Kurssi länteen on Katja Boxbergin tarinallinen elämäkerta amiraali Juhani Kaskealasta ja samalla kertomus Suomen puolustuksen asteittaisesta kiinnittymisestä länteen.

Kaskealan varhaisia vuosia leimasi kotisaari Suomenlinna. Meri veti nuorukaista puoleensa, ja Merisotakoulu tarjosi ammatin.

Meripalvelus sai uuden suunnan, kun Kaskeala siirtyi tykkivene Karjalan päällikön paikalta presidentti Mauno Koiviston adjutantiksi ja myöhemmin sotilasasiamieheksi Lontooseen ja Brysseliin. Hänestä tuli Suomen ensimmäinen upseeri Natossa, ja ura eteni kohti Puolustusvoimain korkeinta johtoa.

Kaskealan tarina kuvastaa samalla Suomen puolustus- ja turvallisuuspoliittisen ajattelun muutosta. Kylmän sodan jälkeen Suomi lähentyi vähitellen läntisiä rakenteita, ja Puolustusvoimien kansainvälinen yhteistyö syveni.

Juhani Kaskeala (s. 1946) toimi Puolustusvoimain komentajana vuosina 2001–2009. Hänen komentajakaudellaan Suomen puolustusvoimat kansainvälistyivät ja yhteistyö Naton kanssa tiivistyi.

Katja Boxberg on Talouselämässä työskentelevä taloustoimittaja ja tietokirjailija. Hän on kirjoittanut useita tietokirjoja, muun muassa teoksen Woltin tarina.

Kutsu julkistustilaisuuteen:

Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita kirjan julkistustilaisuuteen perjantaina 23.10. klo 14-16 Otavaan (Uudenmaankatu 10, Helsinki).

Tilaisuudessa Juhani Kaskeala esittelee kirjan ja vastaa yleisön kommentteihin ja kysymyksiin. Kuohuviinitarjoilu.

RSVP linkistä >> (tai sähköpostitse adele.couavoux@otava.fi)

Kurssi länteen – Amiraali Juhani Kaskealan elämä ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Martti Raninin lukemana äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 23.10.