Amiraali Juhani Kaskealan tarina valottaa Suomen tietä länteen
29.9.2026 12:33:01 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote
Puolustusvoimain entisen komentajan elämäkerta kertoo, kuinka Juhani Kaskealan ura kietoutui Suomen sotilaalliseen lännettymiseen ja tiivistyvään yhteistyöhön Naton kanssa.
Kurssi länteen on Katja Boxbergin tarinallinen elämäkerta amiraali Juhani Kaskealasta ja samalla kertomus Suomen puolustuksen asteittaisesta kiinnittymisestä länteen.
Kaskealan varhaisia vuosia leimasi kotisaari Suomenlinna. Meri veti nuorukaista puoleensa, ja Merisotakoulu tarjosi ammatin.
Meripalvelus sai uuden suunnan, kun Kaskeala siirtyi tykkivene Karjalan päällikön paikalta presidentti Mauno Koiviston adjutantiksi ja myöhemmin sotilasasiamieheksi Lontooseen ja Brysseliin. Hänestä tuli Suomen ensimmäinen upseeri Natossa, ja ura eteni kohti Puolustusvoimain korkeinta johtoa.
Kaskealan tarina kuvastaa samalla Suomen puolustus- ja turvallisuuspoliittisen ajattelun muutosta. Kylmän sodan jälkeen Suomi lähentyi vähitellen läntisiä rakenteita, ja Puolustusvoimien kansainvälinen yhteistyö syveni.
Juhani Kaskeala (s. 1946) toimi Puolustusvoimain komentajana vuosina 2001–2009. Hänen komentajakaudellaan Suomen puolustusvoimat kansainvälistyivät ja yhteistyö Naton kanssa tiivistyi.
Katja Boxberg on Talouselämässä työskentelevä taloustoimittaja ja tietokirjailija. Hän on kirjoittanut useita tietokirjoja, muun muassa teoksen Woltin tarina.
Kutsu julkistustilaisuuteen:
Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita kirjan julkistustilaisuuteen perjantaina 23.10. klo 14-16 Otavaan (Uudenmaankatu 10, Helsinki).
Tilaisuudessa Juhani Kaskeala esittelee kirjan ja vastaa yleisön kommentteihin ja kysymyksiin. Kuohuviinitarjoilu.
RSVP linkistä >> (tai sähköpostitse adele.couavoux@otava.fi)
Kurssi länteen – Amiraali Juhani Kaskealan elämä ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Martti Raninin lukemana äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 23.10.
Yhteyshenkilöt
Adèle CouavouxMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
Tietokirjat
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kustannusosakeyhtiö Otava
Kohta alkaa joulunodotus – Elina Warstan Kirjeitä tonttuoven takaa johdattaa talvisiin tunnelmiin28.9.2026 08:05:00 EEST | Tiedote
Warstan toinen oma kuvakirja on maagisen kaunis teos lapsen ja tontun välisestä ystävyydestä. Tarina perustuu tosielämään ja on osoitus mielikuvituksen hyvää tekevästä voimasta.
Trillerikuningatar Freida McFaddenin piinallisen hyvä Tunkeilija ja uutuudet skandijännityksen huippumiehiltä – Otavan lokakuun jännärit ovat varmoja koukuttajia24.9.2026 09:10:00 EEST | Tiedote
Lokakuu tarjoaa Freida McFaddenin lukijoille taattua trilleriherkkua, kun Tunkeilija ilmestyy heti kuun alussa. Sitä seuraavat pohjoismaisten poliisisarjojen odotetut jatko-osat: Michael Hjorthin ja Bjarni Thorssonin Kalastajan kuolema sekä Jørn Lier Horstin ja Thomas Engerin Uhri.
Miten vietetään täydellinen talvi Tampereella?23.9.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Mirella Mäkilän Se on moro! -kirjasarjan huumori yhdistää suomalaisia lukijoita. Sarjaa on myyty jo reilusti yli 50 000 kappaletta ja kirjailija saa fanipostia ikähaitarin laidasta laitaan.
Mauri Kunnaksen rakastetut Koiramäki-tarinat nyt yksissä kansissa23.9.2026 08:10:00 EEST | Tiedote
Meidän kaikkien Koiramäki kokoaa yhteen Mauri Kunnaksen Koiramäki-kirjat, jotka kuvaavat tavallista suomalaista elämäntapaa 1800-luvun maalaistalossa. Kokoelma sisältää teokset Koiramäen talossa, Koiramäen lapset kaupungissa, Koiramäen talvi, Koiramäen joulukirkko, Koiramäen lapset ja näkki sekä Koiramäen kesä.
Droonit muuttivat sodan. Olemmeko valmiita siihen?22.9.2026 13:18:53 EEST | Tiedote
Maxim Fedorovin sekä anonyyminä pysyvän droonitaistelija A. Tammisaaren uutuuskirja Sodan uusi kuningas on henkilökohtainen kertomus Ukrainan rintamalta, joka kietoutuu analyysiin sodan nopeasta teknologisesta murroksesta. Onko Suomi valmis digitaaliseen sotaan?
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme