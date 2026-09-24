Vuoden nuori suunnittelija 2026 Camilla Naukkarinen: ”Minua kiinnostavat asiat, joita ei osaa odottaa”

Vuoden nuori suunnittelija 2026 -kilpailun teemana oli Mikä yllätys – What a surprise. Camilla Naukkarisen kilpailutyössä yllätyksellinen materiaali yhdistyy tarkasti taustoitettuun suunnittelutyöhön. Työlle tunnusomaista on suunnittelijan tapa yhdistää uteliaisuutta ja leikkisyyttä tavalla, joka kutsuu katsojan katsomaan tuttua asiaa uudesta näkökulmasta.

Sama ajattelu näkyy laajemmin Naukkarisen suunnittelufilosofiassa. Häntä kiehtovat ennakkoluulottomat materiaalivalinnat, kiinnostavat muodot ja leikkaukset sekä käsin tekemiseen liittyvä mahdollisuus löytää asioista uudenlaisia ja yllättäviä puolia.

Yllätys syntyi tutun asian uudesta tulkinnasta

Kilpailun teemaa Camilla Naukkarinen lähestyi ajatusleikin kautta.

”Monikin asia voi olla yllättävää, joten teemaa pohtiessani lähdin liikkeelle huumorin kautta ja mietin mikä ei olisi muodissa yllättävää. Mieleeni tulivat kukat, jotka ovat ajaton ja usein toistuva inspiraation lähde suunnittelijoiden mallistoissa. Ajatus kääntyi nopeasti siihen, voisivatko ne olla jotain odottamatonta, kuten hiuskukkia. Erilaisia valmistustekniikoita tutkiessani törmäsin viktoriaanisen ajan perinteeseen, jossa läheisten hiuksista valmistettiin kukkia, joista koottiin muistokransseja”, Naukkarinen avaa lähestymistapaansa.

Kilpailutyön materiaali yllättää jo kaukaa. Pinta rakentuu käsin punotuista hiuskukista, jotka on valmistettu hiuskuidusta ja metallilangasta. Jokainen kukka on ommeltu käsin kiinni pohjakankaaseen.

Työssä on referoitu muodin historiaa. Mekon siluetti ammentaa inspiraationsa viktoriaaniselta ajalta, ja suunnitteluprosessin aikana Naukkarinen perehtyi myös erilaisiin muodin referensseihin, muun muassa Alexander McQueenin mallistoihin.

Kilpailutyön lähtökohdat liittyvät myös Naukkarisen omaan taustaan. Parturi-kampaajina työskennelleiden äidin ja isoäidin kautta hiuksiin liittyvät teemat ovat olleet osa hänen elämäänsä jo lapsuudesta lähtien, ja aihetta hän on tutkinut myös maisteriopinnoissaan.

Kilpailuraati vaikuttui loppuun asti mietitystä ja yllätyksellisestä ideasta. Oma persoonallinen tapa lähestyä aihetta ja loppuun asti mietitty toteutus vakuuttivat.

”Camillan työssä yllätys rakentuu vähitellen. Ensin huomio kiinnittyy kauneuteen ja visuaaliseen vahvuuteen. Vasta sen jälkeen avautuvat materiaalin ja historian kaltaiset syvemmät tasot. Työ osoittaa hienosti, että yllätys ei aina synny voimakkaasta kontrastista, vaan myös oivalluksesta, joka kasvaa katsomisen myötä”, kilpailuraadin puheenjohtaja, Glorian päätoimittaja Kristiina Raitala sanoo.

Leikkisyys, värit ja jotain mitä ei osannut odottaa

Suunnittelijana Camilla Naukkarista puhuttelevat yllätyksellisyys, leikkisyys ja materiaalien tarjoamat mahdollisuudet.

”Minua kiinnostavat asiat, joita ei osaa odottaa. Se voi olla uusi tekniikka, yllättävä materiaali tai jokin yksityiskohta, joka saa katsomaan tuttua asiaa uudella tavalla”, Naukkarinen kertoo.

Esikuvikseen Naukkarinen mainitsee muun muassa Alexander McQueenin ja Vivienne Westwoodin ja Jean Paul Gaultierin. Häntä puhuttelee erityisesti 2000-luvun dramaattinen, jopa fantasiamainen muoti, jossa yhdistyvät näyttävät tekstuurit, yllättävät materiaalivalinnat ja vahva visuaalinen ilmaisu.

Värit, uudenlaiset pinnat sekä odottamattomat materiaalien ja tekniikoiden yhdistelmät ovat asioita, jotka näkyvät myös Naukkarisen omassa suunnittelussa.

”Värit tuottavat minulle valtavasti iloa. Ne luovat tunnelmia ja herättävät tunteita. Pidän myös uudenlaisista pinnoista, tekniikoista ja materiaaleista, joita ei välttämättä osaisi odottaa näkevänsä yhdessä”, hän kertoo.

Myös leikkisyys on hänelle tärkeä osa suunnittelua.

”Leikkisyys ei tarkoita sitä, että asiat tehtäisiin huolimattomasti. Minulle se tarkoittaa vapautta kokeilla ja nähdä tuttu asia uudessa valossa. Hyvä design herättää tunteita ja ajatuksia.”

Tulevaisuudessa Naukkarinen kertoo haluavansa suunnitella vaatteita ihmisille, jotka uskaltavat kulkea omaa polkuaan. ”Haluaisin pukea henkilöä, joka ei mieti mitä muut ajattelevat, vaan tekee omat valintansa rohkeasti ja omannäköisesti.”

Hatuntekijästä muotisuunnittelijaksi

Camilla Naukkarisen tie muodin pariin ei ollut täysin suoraviivainen. Luovuus ja käsillä tekeminen kuuluivat kuitenkin hänen elämäänsä jo lapsesta asti.

Lukioikäisenä tulevaisuuden suunta oli vielä avoin, mutta japanilaisen populaarikulttuurin visuaalinen maailma teki lähtemättömän vaikutuksen. Erikoiset leikkaukset, vaatteiden kerroksellisuus ja tarinallisuus sekä rohkea värien ja printtien käyttö herättivät kiinnostuksen muotoiluun. Samalla muoti tarjosi Naukkariselle maailman, jossa erilaisuus ja omaperäisyys nähtiin voimavarana. Koska samanlaista estetiikkaa ei juuri löytynyt Suomesta, syntyi ajatus omien vaatteiden tekemisestä.

Alun perin Naukkarinen haki opiskelemaan ompelijaksi, mutta päätyi peruutuspaikan kautta modistilinjalle. Hatunteosta tuli lopulta merkittävä käännekohta, joka johdatti hänet kohti muotialaa.

Opintoihin kuuluneen harjoittelujakson Naukkarinen suoritti Lontoossa, jossa pääsi seuraamaan läheltä hattumalliston rakentumista kansainvälisessä ympäristössä. ”Lontoossa tuli ensimmäistä kertaa tunne, että haluan tehdä tätä työkseni. Pääsin näkemään mallistoprosessia läheltä, ja silloin syntyi ajatus siitä, että haluan olla osa muotimaailmaa.”

Valmistuttuaan Naukkarinen täydensi osaamistaan ompelijan opinnoilla, kunnes opiskelupaikka Aalto-yliopiston muodin koulutusohjelmassa avautui. Viime vuoden lopulla valmistunut suunnittelija kertoo, että opinnot vahvistivat ennen kaikkea hänen uteliaisuuttaan ja haluaan tutkia erilaisia tapoja tehdä muotia.

Vuoden nuorta suunnittelijaa 2026 kiinnostavat niin vaatesuunnittelu, päähineet kuin käsityötekniikoiden avulla syntyvien omaleimaisten pintamateriaalien kehittäminen. Tulevaisuudessa Camilla Naukkarinen toivoo voivansa yhdistää työssään useita erilaisia kiinnostuksen kohteitaan.

”Minulle ei ole tullut sellaista tunnetta, että haluaisin tehdä vain yhtä asiaa. Olen utelias ihminen ja kiinnostun monenlaisista asioista. Haluan kokeilla erilaisia asioita ja rakentaa omanlaistani reittiä. Perinteinen ajatus siitä, että valitaan yksi tie ja kuljetaan sitä loppuun asti, ei tunnu omalta. Toivon, että tulevaisuudessa löytyisi monta erilaista polkua.”

Vuoden nuori suunnittelija 2026 on mukana I love me -tapahtumassa

Camilla Naukkarinen palkitaan Suomen Messusäätiön lahjoittamalla 5000 euron stipendillä. Hänellä on osasto ja ohjelmaa I love me -tapahtumassa Helsingin Messukeskuksessa 16.–18.10.2026.

Lisäksi Naukkarinen suunnittelee MIELI ry:n ensi keväänä julkistettavan Mielinauhan 2027. Mielinauha juhlii 10-vuotista taivaltaan ja MIELI ry täyttää 130 vuotta vuonna 2027. Valtakunnallisen kampanjan tuotoilla tuetaan kotimaista mielenterveystyötä ja kriisityötä.

Vuoden nuori suunnittelija -kilpailussa etsitään alan nousevia kykyjä ja uutta luovia, toteutettavissa olevia suunnitelmia. Suomen pitkäaikaisin ja arvostetuin vaatesuunnittelun opiskelijoille suunnattu kilpailu järjestettiin nyt 32. kertaa.

Kilpailuraatiin kuuluvat puheenjohtaja, Glorian päätoimittaja Kristiina Raitala, muotitaiteilija Ritva Falla, muodin sanansaattaja Taru Marjamaa, muotisuunnittelijat Hammi Mettinen ja Teemu Muurimäki, vaatesuunnittelija Katri Niskanen, stylisti ja muotitoimittaja Nina Nuorivaara, muotisuunnittelija Mert Otsamo ja vaatesuunnittelija Mari Talka. Vuosittain vaihtuvana jäsenenä oli mukana Vuoden nuori suunnittelija 2025 Enni Lähderinne.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Terhi Laine, tapahtumaviestintä, Helsingin Messukeskus, puh. 040 626 6447, terhi.laine@messukeskus.com

Vuoden nuori suunnittelija 2026 -kuvat ovat ladattavissa täältä. Kuvaaja: Saara Taussi.

Vuoden nuori suunnittelija on Suomen Messujen ideoima ja Suomen Messusäätiön rahoittama kilpailu vaatesuunnittelun opiskelijoille. Suomen Messusäätiö on yleishyödyllinen säätiö, joka tukee suomalaista osaamista ja elinkeinoelämää jakaen vuosittain noin 500 000 € arvosta avustuksia, apurahoja ja tunnustuspalkintoja. Säätiön avustuksilla pyritään vastaamaan aikamme merkittäviin haasteisiin ympäristön, väestömuutoksen, teknologian ja digitalisaation sekä talouden ja kaupungistumisen alueilla.

I love me 2026 järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 16.–18.10.2026. Pohjois-Euroopan suurin ja energisin hyvän olon tapahtuma tuo yhteen kauneuden, hyvinvoinnin, muodin ja terveyden kiinnostavimmat brändit ja tuoreimmat ilmiöt. iloveme.fi I @iloveme_official I #iloveme2026