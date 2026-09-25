Aku Sipola tulkitsee Rita Behmin kirjoittaman kappaleen tänään ensi-iltansa saavassa Dome Karukosken uutuuselokuvassa!
25.9.2026 10:36:03 EEST | Oy Nordisk Film Ab | Tiedote
Rakkautta ja virtahepoja saa ensi-iltansa tänään. Elokuvassa nähdään sekä Jenni Vartiaisen valkokangasdebyytti että kohtaus, jossa Aku Sipola tulkitsee Rita Behmin kirjoittaman kappaleen.
Rakkautta ja virtahepoja saa ensi-iltansa tänään. Elokuvassa nähdään sekä Jenni Vartiaisen valkokangasdebyytti että kohtaus, jossa Aku Sipola tulkitsee Rita Behmin kirjoittaman kappaleen.
Dome Karukosken ohjaama romanttinen draamaelokuva Rakkautta ja virtahepoja saa ensi-iltansa tänään perjantaina 25. syyskuuta. Kreikassa kuvattu elokuva kertoo kahdesta toisilleen tuntemattomasta henkilöstä, jotka kohtaavat kreikkalaissuomalaisissa häissä.
Pääosissa ovat Pihla Viitala (Eevis) ja Aku Sipola (Touko) sekä elokuvadebyyttinsä tekevä Jenni Vartiainen (Leena).
Elokuvassa nähdään kohtaus, jossa Aku Sipolan esittämä Touko tarttuu kitaraan ja tulkitsee Rita Behmin elokuvaa varten kirjoittaman kappaleen.
Katso kohtaus videolta:
”Kirjoittaessa elokuvaa mietin hetkeä, jossa Toukon hahmo pääsee toteuttamaan unelmansa ja esiintymään elämänsä ehkä vaikeimpana hetkenä. Rita Behm kirjoitti kohtaukseen mahtavan kappaleen, ja Aku tulkitsi sen upeasti. Olen vilpittömän onnellinen lopputuloksesta”, sanoo Dome Karukoski.
Ensimmäistä kertaa valkokankaalla nähtävä Jenni Vartiainen esittää Toukon vaimoa, tunnettua laulajatähti Leenaa. Leena huomaa Toukon ja Eeviksen välisen vetovoiman, kun häiden juhlat etenevät Kreikan merimaisemissa.
Elokuvassa näyttelevät myös muun muassa Kristo Salminen sekä vuosi sitten menehtynyt näyttelijä Tomi Alatalo. Elokuva perustuu kirjailija-käsikirjoittaja Emmi-Liia Sjöholmin Virtahevot-menestysromaaniin.
Elokuvan tuottaa Yellow Film & TV:n Marko Talli yhteistyössä paikallisen Avaton Filmsin kanssa. Elokuvan levittää Nordisk Film.
Trailer:
Mediainfo: https://indd.adobe.com/view/580dcd64-126c-461d-981c-c0e689852574
Muu lehdistömateriaali:
https://media.filmikamari.fi/
Jos sinulla ei ole vielä tunnuksia uudelle Filmikamarin Pressisivulle:
Sign up -linkistä valitse rooliksi (Select you role): OTHER
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Taija HolmTiedotus, ProPromotion Oytaija@propromotion.fi
Kuvat
Linkit
Yellow Film & TV
Yellow Film & TV on palkittu suomalainen tv-ohjelmia ja elokuvia tuottava yritys, joka on osa Reinvent Yellow -konsernia. Tuotantoyhtiön elokuvatuotantoja ovat mm. Levoton Tuhkimo, Kenraaliharjoitus, Häät ennen hautajaisia, Juice, Jope ite, Heinähattu ja Vilttitossu -elokuvat, Syke-elokuvat, Napapiirin sankarit sekä Supermarsu -elokuvat. Viimeaikaisia TV-tuotantoja ovat mm. Atlantis Pasila, Sunnuntailounas, Ivalo, Kaikki anteeksi, Pohjoisen tähti, Pasilan myrkky, Roba, Karkurit, Syke, Aikuiset, Putous, Elämäni Biisi sekä Pohjolan Laki. www.yellowfilm.fi
Nordisk Film
Nordisk Film on Suomen johtava kotimaisten elokuvien levittäjä, sekä Pohjoismaiden suurin elokuvien, tv-ohjelmien ja pelien jakelija. Yhtiö toimii myös PlayStationin maahantuojana sekä Pohjoismaissa että Baltian maissa. Nordisk Film on perustettu vuonna 1906 ja on maailman vanhimpia edelleen toimivia alan yrityksiä. Toiminta kattaa koko arvoketjun aina luovan sisällön kehittelystä ja tuotannosta sen markkinointiin ja jakeluun: ”We bring stories to life”. Nordisk Film on osa Egmont-konsernia, joka on Euroopan johtavia mediayhtiöitä. Egmont on kaupallinen säätiö, jonka voitosta jaetaan vuosittain 13 miljoonaa euroa erityisesti lasten ja nuorten sosiaalisia ja terveydellisiä oloja tukeviin hankkeisiin. Lisäksi tukea suunnataan taiteeseen, kulttuuriin ja tutkimukseen. www.nordiskfilm.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oy Nordisk Film Ab
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme