Reitan Convenience Finland tuo Suomeen 30 uutta ärrää – tänne seuraavat myymälät avataan

Uudet ärrät toimivat Sanomatalosta tutulla konseptilla ja vastaavat etenkin liikkuvan kaupunkilaisen tarpeisiin nopealla palvelulla ja laajalla ruoka- ja juomavalikoimalla. Lisäksi myymälöistä löytyy muita perinteisiä kioskituotteita. Ärrät eivät ole kuitenkaan toistensa kopioita, vaan valikoima räätälöidään vastaamaan kyseisen myymälän asiakkaiden tarpeisiin.

“Sanomatalon ärrä on houkutellut myymälään paljon asiakkaita ja on hienoa päästä tuomaan konsepti uusiin kaupunkeihin, yhä useamman asiakkaamme saataville. Pilotin kautta olemme todistaneet, että juuri ärrän kaltaiselle nopeasti mukaan otettavaan ruokaan ja juomaan keskittyvälle konseptille on nyt paljon kysyntää. Nyt aukeavat ärrät on haluttu avata entisten R-kioskien tilalle sellaisille sijainneille, joissa ihmisiä liikkuu paljon ja kysyntä nopeille ja herkullisille eväille on kovaa”, kertoo Reitan Convenience Finlandin toimitusjohtaja Niklas Lilius.

Sanomatalon ärrän pilotti on otettu asiakaskunnassa vastaan lämpimästi ja asiakaspalautteet ovat olleet positiivisia. Erityisesti ärrän laaja ja herkullinen ruokavalikoima on ollut suosittua. Myös monipuolinen uutuustuotteiden valikoima on herättänyt ärrällä kiinnostusta ja esimerkiksi proteiinipehmytjäätelö on noussut asiakkaiden suosikkituotteeksi.

“Olemme oppineet Sanomatalon ärrän pilotista valtavasti ja tuomme näitä havaintoja käytäntöön uusissa myymälöissämme. Esimerkiksi ruokapuolen kysyntä ylitti odotuksemme ja tulevissa myymälöissämme haluammekin raivata ruokatuotteillemme entistä enemmän hylly- ja valmistustilaa. Suosituimpia tuotteitamme ovat olleet esimerkiksi onigirit ja ruokaisat leivät sekä juomapuolelta Cold Brew”, Niklas summaa.

Laajenemisvauhti ei lopu tähän ja uusia ärriä avataan vuoden 2026 loppuun mennessä yhteensä noin 30. Marras- ja joulukuussa avautuvista ärristä tiedotamme lisää myöhemmin. Uusien ärrien ohella R-kioskit jatkavat tuttuina monipuolisten palveluiden arjen kioskeina ympäri Suomen.

Tänne seuraavat ärrät aukeavat:

30.9. Helsinki: Mellunmäen metroasema

1.10. Pori: Satasairaala

4.10. Helsinki: Rautatieaseman Asema-aukio

7.10. Helsinki: Siilitien metroasema

21.10. Vantaa: Kauppakeskus Dixi Tikkurila

28.10. Oulu: Oulun sairaala OYS Avohoito

30.10. Tampere: Tampereen asema

Reitan Convenience Finland on osa kansainvälistä Reitan Convenience -konsernia, jolla on vahva asema kioski- ja pikaruokamarkkinoilla Pohjoismaissa ja Baltiassa. Siihen kuuluvat muun muassa Narvesen Norjassa, Latviassa ja Liettuassa, Pressbyrån ja PBX Ruotsissa, 7-Eleven Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa sekä R-kioski ja ärrä Suomessa ja R-kiosk Virossa.