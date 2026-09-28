Teefarmin vieras on Annakaisa Vääräniemen autofiktiivinen romaani addiktioista ja rakkaudesta Japanissa
28.9.2026 08:45:00 EEST | Momentum Kirjat | Tiedote
”Pahan olon jälkeen täytyn suloisesta hykertelystä. Kuppini ei kaadu enää nurin eikä ole puolityhjä. Se on täynnä vihreää, rauhoittavaa juomaa – ja ensimmäistä kertaa tunnen olevani menossa oikeaan suuntaan.”
Annakaisa Vääräniemen romaani Teefarmin vieras on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.
Romaanin päähenkilö Minni on jättänyt taakseen alkoholin varjostamat vuodet ja matkustaa Japaniin etsimään uutta merkitystä elämälleen.
Vapaaehtoistyössä japanilaisella teetilalla hän löytää kaipaamansa rauhan ja läheisyyden farmarin pojan kanssa. Seesteisen pinnan alla kytee kuitenkin salaisuuksia, jotka kietoutuvat yllättävin tavoin päähenkilön matkaan ja uhkaavat muuttaa kaiken. Voiko uuteen seikkailuun antautua, jos menneisyyden varjot pitävät yhä otteessaan?
Teefarmin vieras on tunnelmallinen kasvutarina toipumisesta ja rakkaudesta. Feelgood-teos on saanut inspiraationsa osittain kirjailijan omista kokemuksista.
Annakaisa Vääräniemi kuvaa esikoisromaanissaan intensiivisesti ja herkästi sitä, kuinka luottamus ja pelko kulkevat rinnakkain addiktioiden keskellä.
Vääräniemi (s. 1978) on viestinnän ammattilainen ja teenörtti Oulusta. Hän saa energiaa Japanista, ihmisten kohtaamisista ja koirista. Lisäksi hän nauttii kirjoittamisesta ja pitää Adventurista-blogia.
VÄÄRÄNIEMI, ANNAKAISA : Teefarmin vieras
274 sivua
ISBN 9789524173407
Ilmestymisaika: Syyskuu 2026
Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt
Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt, haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista voi lähettää osoitteeseen info@momentumkirjat.fi.
Vuonna 2023 perustettu Momentum Kirjat kuuluu Aviador Oy:hyn, kuten myös vuonna 2012 perustettu Aviador Kustannus.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Vesa TompuriKustantajaMomentum KirjatPuh:+358 50 591 6059info@momentumkirjat.fi
Jarkko MaliMyyntijohtajaMomentum KirjatPuh:+358 50 3688335jarkko@aviador.fi
Kuvat
Linkit
Momentum Kirjat
Suotie 15
05200 Rajamäki
Momentum Kirjat on kotimainen kirjankustantamo. Julkaisemme elämäkertoja, historiikkeja sekä kauno- ja tietokirjallisuutta kustanteina ja palvelukustanteina.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Momentum Kirjat
Tietokirjauutuus, joka ei silittele ketään myötäkarvaan28.9.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Mihin sinä kuulut? Menestyjiin. Harmaisiin varpusiin. Vai luusereihin. Useimmat tunnistavat ympäriltään kaikki kolme. Harvempi uskaltaa tunnistaa itsensä.
Kosmisin mittasuhtein värähtelevää runoutta24.9.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Mikko Määtän Kosmoksen kukan yllä sykkii universaalin rakkauden näkymätön sädekehä – se vetää puoleensa kuin painovoima, pyrkien yhdistämään kaikki surujen maailman sirpaleiset sielut. Hei maailmankaikkeus on tamperelaisen Anna Virtaimen esikoisrunoteos. Teos käsittelee maailmaa ja ihmiselämää koskettavasti, hilpeästi, ironisesti ja syvältä luodaten.
Kaksikielinen tietokirja Katso minua kauniisti kuiskii naiseuden iloista sensuellein boudoir-valokuvin ja paljain tekstein18.9.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Michaela "Mia" Grandellin ja Katariina Tuomisen tietokirja Katso minua kauniisti – Se på mig vackert: Boudoir-valokuvausta raaseporilaisin silmin – Boudoirfotografi genom raseborgska ögon on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana. On ihanaa olla nainen. Kikatella, hassutella, höpsötellä, pusutella, rakastella. Nyt nautitaan naisena olon ihanuudesta planetaarisella mittakaavalla. Matkataan aina naiseuden kuplivasta kikatuksesta sen arkaaiseen ytimeen. Michaela ”Mia” Grandellin sensuellit boudoir-valokuvat ja Katariina Tuomisen paljaat tekstit sykkivät yhdessä kollektiivisena sydämenä, joka päästää lukijansa intiimiin kosketukseen naiseuden kanssa. Det är ljuvligt att vara kvinna. Att fnissa, tramsa, flamsa, pussas, älska. Nu får vi njuta av det underbara i att vara kvinna i en planetär skala – från den bubblande fnissigheten till den arkaiska kärnan. Michaela ”Mia” Grandells sensuella boudoir-fotografier och Katariina Tuominens texter pulserar tillsammans som ett kollektivt hjärta och
Suomen- ja vietnaminkielisessä esikoisrunokokoelmassa kaksi kieltä muodostaa yhden sielun17.9.2026 09:30:00 EEST | Tiedote
Lê Nhựt Tâmin runokokoelma Sanojen kaiku – Tiếng vọng trong tôi on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana. Le Nhựt Tamin esikoisrunokokoelma tutkii menetettyä rakkautta, sanojen kipua ja olemisen etsimistä. Suomeksi ja vietnamiksi kirjoitetut runot istuvat hiljaisessa huoneessa pohjattoman odotuksen äärellä ja ovat pakahtua. ”revit vatsanpohjastani kipuilen katseeni särkee peilin” Tập thơ đầu tay của Le Nhựt Tam kham pha tinh yeu đa mất, nỗi đau của ngon từ va hanh trinh kiếm tim sự hiện hữu. Được viết bằng tiếng Phần Lan va tiếng Việt, những bai thơ ở trong căn phong lặng im, trước vực sau của sự chờ đợi, như muốn vỡ oa. ”anh xé em từ sau thẳm đáy lòng em quặn đau ánh nhìn em làm vỡ tám gương” Le Nhựt Tam, Suomessa tuttavallisemmin Tam Le, on vietnamilaissuomalainen kirjoittaja, asioimistulkki sekä työllisyyden ja kotoutumisen asiantuntija. Hän muutti lapsena Suomeen ja kirjoittaa kielestä, muistoista ja ihmisen sisäisistä liikkeistä. Musiikki on hänelle inspiraation
Mitä tapahtuu, kun ihminen yrittää tavoitella parempaa elämää ja tulevaisuutta 1800-luvun sääty-yhteiskunnassa?17.9.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Desiree Räsäsen Perisynnin riivaamat on historiallinen romaani kaksinaismoralismista ja vallankäytöstä. Sen päähenkilö Maria Hermanintytär on ollut todellinen henkilö. Anna-Elina Lavasteen historiallisessa romaanissa Päivä yötä pakenee seurataan oululaisen Kortekankaan perheen elämää ja selviytymiskamppailua 1800-luvulta 1940-luvulle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme