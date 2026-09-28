Teefarmin vieras on Annakaisa Vääräniemen autofiktiivinen romaani addiktioista ja rakkaudesta Japanissa

Annakaisa Vääräniemen romaani Teefarmin vieras on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Romaanin päähenkilö Minni on jättänyt taakseen alkoholin varjostamat vuodet ja matkustaa Japaniin etsimään uutta merkitystä elämälleen.

Vapaaehtoistyössä japanilaisella teetilalla hän löytää kaipaamansa rauhan ja läheisyyden farmarin pojan kanssa. Seesteisen pinnan alla kytee kuitenkin salaisuuksia, jotka kietoutuvat yllättävin tavoin päähenkilön matkaan ja uhkaavat muuttaa kaiken. Voiko uuteen seikkailuun antautua, jos menneisyyden varjot pitävät yhä otteessaan?

Teefarmin vieras on tunnelmallinen kasvutarina toipumisesta ja rakkaudesta. Feelgood-teos on saanut inspiraationsa osittain kirjailijan omista kokemuksista.

Annakaisa Vääräniemi kuvaa esikoisromaanissaan intensiivisesti ja herkästi sitä, kuinka luottamus ja pelko kulkevat rinnakkain addiktioiden keskellä.

Vääräniemi (s. 1978) on viestinnän ammattilainen ja teenörtti Oulusta. Hän saa energiaa Japanista, ihmisten kohtaamisista ja koirista. Lisäksi hän nauttii kirjoittamisesta ja pitää Adventurista-blogia.







VÄÄRÄNIEMI, ANNAKAISA : Teefarmin vieras

274 sivua

ISBN 9789524173407

Ilmestymisaika: Syyskuu 2026

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