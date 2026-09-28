Sallan rajavartioaseman uusi sosiaalirakennus valmistui – seuraava rakennusvaihe jo käynnissä
30.9.2026 07:00:00 EEST | Senaatti-kiinteistöt | Tiedote
Sallan rajavartioaseman uusi sosiaalirakennus on valmistunut aikataulussa ja budjetissa itärajan tuntumaan noin 20 kilometrin päähän Sallan keskustasta. Senaatti-kiinteistöjen rakennuttamat tilat parantavat Lapin rajavartioston henkilöstön työskentelyolosuhteita ja mahdollistavat varusteiden asianmukaisen huollon nykyaikaisissa, terveellisissä ja turvallisissa tiloissa.
Uudet työskentelyä ja varustehuoltoa palvelevat tilat on suunniteltu tukemaan rajavartioston päivittäistä ja operatiivista toimintaa myös vaativissa olosuhteissa. Henkilöstön työskentelyolosuhteiden parantamisen lisäksi tilat tarjoavat nykyistä paremmat edellytykset varusteiden ja henkilöstön huoltamiseen.
Uusi sosiaalirakennus korvaa rajavartioaseman vanhan sosiaalirakennuksen, joka oli tullut teknisen ja toiminnallisen elinkaarensa päähän. Rakennustyöt käynnistyivät kesäkuussa 2025, ja rakennus valmistui kesäkuussa 2026. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 5,3 miljoonaa euroa. Pääurakoitsijana toimi Hallirakentajat Lappi Oy, ja pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastasi Ramboll Finland Oy.
”Uusi sosiaalirakennus on konkreettinen parannus aseman arkeen ja luo hyvän pohjan alueen toimitilojen jatkokehittämiselle. Tilojen pitää toimia luotettavasti kaikissa olosuhteissa, tukea henkilöstön työskentelyä ja mahdollistaa varusteiden huolto tarkoituksenmukaisesti. On hienoa nähdä, että rakennus vastaa käyttäjien tarpeisiin”, sanoo Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Miikka Teppo.
Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on pienentää hankkeiden hiilijalanjälkeä rakennusten koko elinkaaren aikana. Sallan hankkeen elinkaarisuunnittelussa on vertailtu muun muassa erilaisia materiaali- ja runkoratkaisuja. Ratkaisuissa on huomioitu rakennusten kestävyys, käytännöllisyys ja pitkäaikainen käyttö.
Sallan rajavartioaseman uudistaminen jatkuu
Sallan rajavartioaseman kehittäminen jatkuu seuraavaksi uuden majoitusrakennuksen rakentamisella. Uusi rakennus tukee rajavartioston toimintaa ja vähentää henkilöstön liikkumistarvetta alueella. Majoitusrakennus on tarkoitus saada käyttäjän käyttöön alkuvuodesta 2027, ja sen kokonaiskustannukset ovat noin 1,7 miljoonaa euroa. Hankkeen KVR-urakoitsijana toimii Apsilon Oy, joka vastaa rakennuksen suunnittelusta ja toteutuksesta.
Majoitusrakennuksen valmistumisen jälkeen tavoitteena on jatkaa Sallan rajavartioaseman kehittämistä peruskorjaamalla nykyisen asemarakennuksen majoitus-, toimisto- ja keittiötiloja. Peruskorjauksen toteutuminen edellyttää myönteistä rahoituspäätöstä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Senaatti-kiinteistöt, Miikka Teppo, rakennuttajapäällikkö, miikka.teppo@senaatti.fi, 0401800929
Senaatti-kiinteistöt, Jouni Leinonen, asiakaspäällikkö, jouni.leinonen@senaatti.fi, 040 058 6968
Lapin rajavartiosto, Janne Liikavainio, apulaiskomentaja, lr.viestinta@raja.fi , 0295 425 000 (vaihde)
Tiedotteen lähettäjä:
Senaatti-konsernin viestintä, Hanna Kumpula, tiedottaja, hanna.kumpula@senaatti.fi, puh. 040 669 5549
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