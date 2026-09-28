Sallan rajavartioaseman uusi sosiaalirakennus valmistui – seuraava rakennusvaihe jo käynnissä

Uudet työskentelyä ja varustehuoltoa palvelevat tilat on suunniteltu tukemaan rajavartioston päivittäistä ja operatiivista toimintaa myös vaativissa olosuhteissa. Henkilöstön työskentelyolosuhteiden parantamisen lisäksi tilat tarjoavat nykyistä paremmat edellytykset varusteiden ja henkilöstön huoltamiseen.

Uusi sosiaalirakennus korvaa rajavartioaseman vanhan sosiaalirakennuksen, joka oli tullut teknisen ja toiminnallisen elinkaarensa päähän. Rakennustyöt käynnistyivät kesäkuussa 2025, ja rakennus valmistui kesäkuussa 2026. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 5,3 miljoonaa euroa. Pääurakoitsijana toimi Hallirakentajat Lappi Oy, ja pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastasi Ramboll Finland Oy.

”Uusi sosiaalirakennus on konkreettinen parannus aseman arkeen ja luo hyvän pohjan alueen toimitilojen jatkokehittämiselle. Tilojen pitää toimia luotettavasti kaikissa olosuhteissa, tukea henkilöstön työskentelyä ja mahdollistaa varusteiden huolto tarkoituksenmukaisesti. On hienoa nähdä, että rakennus vastaa käyttäjien tarpeisiin”, sanoo Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Miikka Teppo.

Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on pienentää hankkeiden hiilijalanjälkeä rakennusten koko elinkaaren aikana. Sallan hankkeen elinkaarisuunnittelussa on vertailtu muun muassa erilaisia materiaali- ja runkoratkaisuja. Ratkaisuissa on huomioitu rakennusten kestävyys, käytännöllisyys ja pitkäaikainen käyttö.

Sallan rajavartioaseman uudistaminen jatkuu

Sallan rajavartioaseman kehittäminen jatkuu seuraavaksi uuden majoitusrakennuksen rakentamisella. Uusi rakennus tukee rajavartioston toimintaa ja vähentää henkilöstön liikkumistarvetta alueella. Majoitusrakennus on tarkoitus saada käyttäjän käyttöön alkuvuodesta 2027, ja sen kokonaiskustannukset ovat noin 1,7 miljoonaa euroa. Hankkeen KVR-urakoitsijana toimii Apsilon Oy, joka vastaa rakennuksen suunnittelusta ja toteutuksesta.

Majoitusrakennuksen valmistumisen jälkeen tavoitteena on jatkaa Sallan rajavartioaseman kehittämistä peruskorjaamalla nykyisen asemarakennuksen majoitus-, toimisto- ja keittiötiloja. Peruskorjauksen toteutuminen edellyttää myönteistä rahoituspäätöstä.