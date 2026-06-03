Kutsu: SPAN 26 -puusiltakilpailuun osallistuu kahdeksan opiskelijajoukkuetta ympäri Suomea
28.9.2026 10:13:00 EEST | RIL ry | Tiedote
RIL ry, Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry ja Messukeskus järjestävät SPAN 26 -puusiltakilpailun FinnBuild 2026 -messujen yhteydessä Helsingissä. Kilpailussa on mukana kahdeksan opiskelijajoukkuetta, jotka kisaavat Suomen Messusäätiön myöntämästä 5 000 euron palkintorahasta. Kilpailua tukevat A-Insinöörit ja Ramboll.
SPAN-puusiltakilpailun joukkueet koostuvat rakennusalan tulevaisuuden osaajista. Osallistujat edustavat sekä ammattikorkeakouluja että yliopistoja ympäri Suomea.
Kilpailussa opiskelijat suunnittelevat, rakentavat ja testaavat puusiltoja todellisessa kilpailuympäristössä. SPAN tarjoaa osallistujille ainutlaatuisen mahdollisuuden soveltaa opintojen aikana hankittua osaamista käytäntöön sekä kehittää yhteistyö-, suunnittelu- ja ongelmanratkaisutaitojaan. Kilpailun tavoitteena on aktivoida opiskelijoita rakennesuunnittelun pariin ja lisätä kiinnostusta alaa kohtaan.
”SPANista on kasvanut yksi FinnBuild-messujen seuratuimmista opiskelijatapahtumista. Kilpailu tuo näkyväksi rakennusalan opiskelijoiden osaamista ja tarjoaa samalla alan yrityksille mahdollisuuden tutustua tulevaisuuden ammattilaisiin”, RILin jäsen- ja viestintäjohtaja Henriikka Hellström sanoo.
Kilpailun aikana joukkueet rakentavat suunnittelemansa sillat messuyleisön silmien alla. Kilpailu käynnistyy tiistaina 29.9.2026 klo 09.00 ja huipentuu siltojen koestukseen torstaina 1.10.2026. Koestuksessa testataan siltojen kantokyky ja tätä ennen tuomaristo arvioi muun muassa siltojen suunnittelutarkkuuden, innovatiivisuuden, esteettisyyden sekä rakenteellisen toimivuuden.
”Kilpailu antaa hienon mahdollisuuden seurata suunnitelman muuttumista valmiiksi rakenteeksi ja rakenteiden toimivuutta todellisessa kuormituksessa”, SPAN-kilpailun tuomariston jäsen, RILin tekninen johtaja, Pekka Talaskivi kertoo.
SPAN 26 järjestetään FinnBuild 2026 -messujen yhteydessä Helsingin Messukeskuksessa. Kilpailua ovat tukeneet A-Insinöörit ja Ramboll.
Media on tervetullut seuraamaan kilpailun eri vaiheita! SPAN-puusiltakilpailu käydään 29.9.2026-1.1.10.2026 Helsingin Messukeskuksen osastolla 3d41.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ossi Liang
Jäsen- ja koulutuskoordinaattori, RIL
puh. 050 303 6978
Pekka Talaskivi
Tuomariston edustaja, SPAN-kilpailun tuomariston jäsen, tekninen johtaja, RIL
puh. 050 562 0116
RIL ry
RIL on valtakunnallinen puolueeton asiantuntijaorganisaatio ja osaajayhteisö, jonka tarkoituksena on edistää kestävän rakennetun ympäristön rakentamista sekä mahdollistaa jäsentensä jatkuva kehittyminen. Vuonna 1934 perustettu järjestö yhdistää yli 7 000 rakennetun ympäristön alan huippuosaajaa teekkareista tohtoreihin ja yamk-opiskelijoista yamk-tutkinnon suorittaneisiin. www.ril.fi
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