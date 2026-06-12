Friends & brgrs Oy Ab

Yli 13 000 juhla-ateriaa viime vuonna suomalaisen ruoantuotannon puolesta – Friends & Brgrs kutsuu ruoantuottajat perheineen Tuottajapäivään 1. lokakuuta

29.9.2026 07:51:11 EEST | Friends & brgrs Oy Ab | Tiedote

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Torstaina 1. lokakuuta suomalaiset ruoantuottajat ja heidän perheensä saavat maksuttoman burgeriaterian Friends & Brgrsin ravintoloissa ympäri Suomen. Vuodesta 2018 alkaen järjestetty Tuottajapäivä toi viime vuonna ravintoloihin yli 13 000 ruokailijaa.

Asiakas noutaa lautasella olevaa hampurilaisateriaa, jossa on ranskalaiset metallikorissa sekä hampurilainen.

Friends & Brgrs on Suomen suuremmista hampurilaisketjuista ainoa, joka valmistaa hampurilaisensa vain suomalaisesta lihasta. Ketjun mukaan jopa 95 prosenttia sen käyttämistä raaka-aineista on kotimaisia. ”Kotimainen ruoka on meille itseisarvoisen tärkeää. Läheltä tuotettu ja puhtaampi ruoka on sekä kuluttajalle, ympäristölle että Suomelle parempi valinta”, toteaa Friends & Brgrsin toimitusjohtaja Tuomas Piirtola.

Friends & Brgrs haluaa kiittää suomalaisia ruoantuottajia työstään tarjoamalla heille ja heidän perheilleen ateriat. ”Meille suomalaiset raaka-aineet ovat ravintolan jokapäiväinen valinta. Tuottajapäivä tekee näkyväksi sen, keille olemme siitä kiitoksen velkaa”, Piirtola jatkaa.

Tapahtuma järjestetään kaikissa ketjun ravintoloissa Messukeskuksen ja Nokia Arenan ravintoloita lukuun ottamatta. Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan viimeistään keskiviikkona 30.9. klo 14 osoitteessa tuottajapaiva.friendsandbrgrs.fi.

”Tuottajapäivässä tärkeintä ei ole aterioiden määrä vaan mahdollisuus juhlia suomalaista ruoantuotantoa ja kiittää niitä ihmisiä, joiden työ näkyy joka päivä keittiöissämme. Haluamme, että tuottaja voi tulla perheensä kanssa valmiiseen pöytään”, kertoo Piirtola.

Tuottajapäivä on järjestetty vuosittain vuodesta 2018. Viime vuonna tarjottiin yli 13 000 maksutonta ateriaa; vuoden 2024 vastaava määrä oli 10 500.

Medialle

Toimitukset ovat tervetulleita kuvaamaan päivää ravintoloihin. Paikallisen ravintolan haastattelumahdollisuuksista ja mahdollisista tuottajahaastatteluista sovitaan ennakkoon yhteyshenkilön kanssa. Tapahtumaan ilmoittautuneiden tämänvuotinen määrä on 15 200 (29.9. klo 7:50).

Tuottajapäivä järjestetään torstaina 1.10.2026 ravintoloiden aukioloaikoina. Ilmoittautuminen päättyy 30.9. klo 14. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen: tuottajapaiva.friendsandbrgrs.fi.

Lisätiedot

Tuomas Piirtola, toimitusjohtaja, Friends & Brgrs,  tuomas.piirtola@friendsandbrgrs.com

Iida Kortevaara, Markkinointikoordinaattori, Friends & Brgrs,iida.kortevaara@friendsandbrgrs.com

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Yhteyshenkilöt

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Asiakas noutaa lautasella olevaa hampurilaisateriaa, jossa on ranskalaiset metallikorissa sekä hampurilainen.
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Friends & Brgrs – kotimainen hampurilaisketju, joka tekee asiat paremmin

Friends & Brgrs on vuonna 2014 Pietarsaaressa perustettu kotimainen hampurilaisketju, jonka kuusi ystävää perusti intohimosta burgereihin ja laadukkaaseen ruokaan. Yrityksen filosofia on yksinkertainen: jokaisella hampurilaisella on väliä.

Friends & Brgrs valmistaa hampurilaisensa käsityönä tuoreista, huolellisesti valituista suomalaisista raaka-aineista – jopa 95 % raaka-aineista tulee suomalaisilta tuottajilta. Ketjun oma leipomo leipoo sämpylät päivittäin paikan päällä, pihvit jauhetaan tuoreesta kotimaisesta naudanlihasta ja perunat leikataan käsin ravintoloissa.

Tänä päivänä Friends & Brgrsilla on 38 ravintolaa ympäri Suomen, ja se työllistää noin 800 henkilöä. Yritys on kasvanut nopeasti ja jatkaa laajentumistaan tuoden laadukkaan, kotimaisen hampurilaisaterian yhä useamman suomalaisen ulottuville.

Friends & Brgrs on kotimainen hampurilaisketju, joka valmistaa käsintehdyt burgerit tuoreista suomalaisista raaka-aineista.

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