Yli 13 000 juhla-ateriaa viime vuonna suomalaisen ruoantuotannon puolesta – Friends & Brgrs kutsuu ruoantuottajat perheineen Tuottajapäivään 1. lokakuuta
29.9.2026 07:51:11 EEST | Friends & brgrs Oy Ab | Tiedote
Torstaina 1. lokakuuta suomalaiset ruoantuottajat ja heidän perheensä saavat maksuttoman burgeriaterian Friends & Brgrsin ravintoloissa ympäri Suomen. Vuodesta 2018 alkaen järjestetty Tuottajapäivä toi viime vuonna ravintoloihin yli 13 000 ruokailijaa.
Friends & Brgrs on Suomen suuremmista hampurilaisketjuista ainoa, joka valmistaa hampurilaisensa vain suomalaisesta lihasta. Ketjun mukaan jopa 95 prosenttia sen käyttämistä raaka-aineista on kotimaisia. ”Kotimainen ruoka on meille itseisarvoisen tärkeää. Läheltä tuotettu ja puhtaampi ruoka on sekä kuluttajalle, ympäristölle että Suomelle parempi valinta”, toteaa Friends & Brgrsin toimitusjohtaja Tuomas Piirtola.
Friends & Brgrs haluaa kiittää suomalaisia ruoantuottajia työstään tarjoamalla heille ja heidän perheilleen ateriat. ”Meille suomalaiset raaka-aineet ovat ravintolan jokapäiväinen valinta. Tuottajapäivä tekee näkyväksi sen, keille olemme siitä kiitoksen velkaa”, Piirtola jatkaa.
Tapahtuma järjestetään kaikissa ketjun ravintoloissa Messukeskuksen ja Nokia Arenan ravintoloita lukuun ottamatta. Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan viimeistään keskiviikkona 30.9. klo 14 osoitteessa tuottajapaiva.friendsandbrgrs.fi.
”Tuottajapäivässä tärkeintä ei ole aterioiden määrä vaan mahdollisuus juhlia suomalaista ruoantuotantoa ja kiittää niitä ihmisiä, joiden työ näkyy joka päivä keittiöissämme. Haluamme, että tuottaja voi tulla perheensä kanssa valmiiseen pöytään”, kertoo Piirtola.
Tuottajapäivä on järjestetty vuosittain vuodesta 2018. Viime vuonna tarjottiin yli 13 000 maksutonta ateriaa; vuoden 2024 vastaava määrä oli 10 500.
Medialle
Toimitukset ovat tervetulleita kuvaamaan päivää ravintoloihin. Paikallisen ravintolan haastattelumahdollisuuksista ja mahdollisista tuottajahaastatteluista sovitaan ennakkoon yhteyshenkilön kanssa. Tapahtumaan ilmoittautuneiden tämänvuotinen määrä on 15 200 (29.9. klo 7:50).
Tuottajapäivä järjestetään torstaina 1.10.2026 ravintoloiden aukioloaikoina. Ilmoittautuminen päättyy 30.9. klo 14. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen: tuottajapaiva.friendsandbrgrs.fi.
Lisätiedot
Tuomas Piirtola, toimitusjohtaja, Friends & Brgrs, tuomas.piirtola@friendsandbrgrs.com
Iida Kortevaara, Markkinointikoordinaattori, Friends & Brgrs,iida.kortevaara@friendsandbrgrs.com
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tuomas PiirtolaToimitusjohtajaFriends & BrgrsPuh:0407682438tuomas.piirtola@friendsandbrgrs.com
Iida KortevaaraMarkkinointikoordinaattoriPuh:0442817289iida.kortevaara@friendsandbrgrs.com
Kuvat
Linkit
Friends & Brgrs – kotimainen hampurilaisketju, joka tekee asiat paremmin
Friends & Brgrs on vuonna 2014 Pietarsaaressa perustettu kotimainen hampurilaisketju, jonka kuusi ystävää perusti intohimosta burgereihin ja laadukkaaseen ruokaan. Yrityksen filosofia on yksinkertainen: jokaisella hampurilaisella on väliä.
Friends & Brgrs valmistaa hampurilaisensa käsityönä tuoreista, huolellisesti valituista suomalaisista raaka-aineista – jopa 95 % raaka-aineista tulee suomalaisilta tuottajilta. Ketjun oma leipomo leipoo sämpylät päivittäin paikan päällä, pihvit jauhetaan tuoreesta kotimaisesta naudanlihasta ja perunat leikataan käsin ravintoloissa.
Tänä päivänä Friends & Brgrsilla on 38 ravintolaa ympäri Suomen, ja se työllistää noin 800 henkilöä. Yritys on kasvanut nopeasti ja jatkaa laajentumistaan tuoden laadukkaan, kotimaisen hampurilaisaterian yhä useamman suomalaisen ulottuville.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Friends & brgrs Oy Ab
Friends & Brgrs omii hampurilaishimon – taustalla halu haastaa kansainväliset ketjut12.6.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Suomalainen premium-hampurilaisketju Friends & Brgrs uudistaa markkinointinsa suuntaa ja käynnistää historiansa suurimman markkinointi-investoinnin. Tavoitteena on ottaa omistajuutta ilmiöstä, jonka jokainen hampurilaisten ystävä tunnistaa: hampurilaishimosta. Samalla ketju ottaa aiempaa vahvemman aseman kilpailussa kansainvälisiä toimijoita vastaan.
Harva tietää tämän: Friends & Brgrsilla on 35 omaa leipomoa ympäri Suomen11.6.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Friends & Brgrs viettää torstaina 11.6. ensimmäistä valtakunnallista Sämpyläpäivää. Päivän tarkoituksena on nostaa esiin yksi ketjun tärkeimmistä mutta vähiten tunnetuista ominaisuuksista: Friends & Brgrsin 35 ravintolassa sämpylät leivotaan paikan päällä omalla reseptillä joka päivä.
Friends & Brgrs laajentaa Lohjalle – maailman parasta kotimaista autokaistalta24.4.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Kotimainen hampurilaisketju Friends & Brgrs laajentaa toimintaansa Lohjalle. Citymarket Lohjan viereen rakennettava ravintola tuo ketjulle uudenlaisen tavan palvella asiakkaita. Kyseessä on ensimmäinen omaan rakennukseen toteutettava ravintola, jossa on autokaista.
Friends & Brgrs avaa ravintolan Lempäälän Ideaparkiin2.12.2025 10:09:51 EET | Tiedote
Kotimainen Friends & Brgrs -hampurilaisketju avaa uuden ravintolan Lempäälän Ideaparkiin torstaina 26. helmikuuta 2026. Rakennustyöt käynnistyvät lähiaikoina, ja samalla Friends & Brgrs aloittaa rekrytoinnin 15–20 uudelle työntekijälle, jotka muodostavat Ideaparkin ravintolan tiimin.
Friends & Brgrs avaa uuden ravintolan Jyväskylän Seppälään torstaina 27.11. klo 10.3026.11.2025 15:15:51 EET | Tiedote
Kotimainen Friends & Brgrs laajentaa toimintaansa Jyväskylässä ja avaa uuden ravintolan Seppälän Citymarketin yhteyteen torstaina 27.11. klo 10.30. Uusi toimipiste täydentää keskustan ravintolan tarjontaa ja tuo laadukkaat, paikan päällä valmistetut hampurilaiset helposti saavutettavaksi myös Seppälän alueella. Kyseessä on ketjun 34. ravintola Suomessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme