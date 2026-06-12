Yli 13 000 juhla-ateriaa viime vuonna suomalaisen ruoantuotannon puolesta – Friends & Brgrs kutsuu ruoantuottajat perheineen Tuottajapäivään 1. lokakuuta

Friends & Brgrs on Suomen suuremmista hampurilaisketjuista ainoa, joka valmistaa hampurilaisensa vain suomalaisesta lihasta. Ketjun mukaan jopa 95 prosenttia sen käyttämistä raaka-aineista on kotimaisia. ”Kotimainen ruoka on meille itseisarvoisen tärkeää. Läheltä tuotettu ja puhtaampi ruoka on sekä kuluttajalle, ympäristölle että Suomelle parempi valinta”, toteaa Friends & Brgrsin toimitusjohtaja Tuomas Piirtola.

Friends & Brgrs haluaa kiittää suomalaisia ruoantuottajia työstään tarjoamalla heille ja heidän perheilleen ateriat. ”Meille suomalaiset raaka-aineet ovat ravintolan jokapäiväinen valinta. Tuottajapäivä tekee näkyväksi sen, keille olemme siitä kiitoksen velkaa”, Piirtola jatkaa.

Tapahtuma järjestetään kaikissa ketjun ravintoloissa Messukeskuksen ja Nokia Arenan ravintoloita lukuun ottamatta. Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan viimeistään keskiviikkona 30.9. klo 14 osoitteessa tuottajapaiva.friendsandbrgrs.fi.

”Tuottajapäivässä tärkeintä ei ole aterioiden määrä vaan mahdollisuus juhlia suomalaista ruoantuotantoa ja kiittää niitä ihmisiä, joiden työ näkyy joka päivä keittiöissämme. Haluamme, että tuottaja voi tulla perheensä kanssa valmiiseen pöytään”, kertoo Piirtola.

Tuottajapäivä on järjestetty vuosittain vuodesta 2018. Viime vuonna tarjottiin yli 13 000 maksutonta ateriaa; vuoden 2024 vastaava määrä oli 10 500.

Medialle

Toimitukset ovat tervetulleita kuvaamaan päivää ravintoloihin. Paikallisen ravintolan haastattelumahdollisuuksista ja mahdollisista tuottajahaastatteluista sovitaan ennakkoon yhteyshenkilön kanssa. Tapahtumaan ilmoittautuneiden tämänvuotinen määrä on 15 200 (29.9. klo 7:50).

Tuottajapäivä järjestetään torstaina 1.10.2026 ravintoloiden aukioloaikoina. Ilmoittautuminen päättyy 30.9. klo 14. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen: tuottajapaiva.friendsandbrgrs.fi.

Lisätiedot

Tuomas Piirtola, toimitusjohtaja, Friends & Brgrs, tuomas.piirtola@friendsandbrgrs.com

Iida Kortevaara, Markkinointikoordinaattori, Friends & Brgrs,iida.kortevaara@friendsandbrgrs.com