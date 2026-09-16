Kysely vahvistaa: Suomalaisten suurin remontti- ja rakennusunelma on uuden omakotitalon rakentaminen

Uudesta vapaa-ajan asunnosta kyselyssä haaveili 29 prosenttia vastaajista. Kolmanneksi yleisin rakennushaave oli tuoreen rakentamislain mahdollistama alle 30 neliön pienrakennus omakotitalon pihalle. Tämän mainitsi 21 prosenttia vastaajista.

“Nämähän ovat hyvin perinteisiä haaveita ja kertovat siitä, että tietyt asiat eivät muutu, vaikka maailma tuntuukin muuttuvan nopeaa tahtia. Haave omasta ja itselle rakennetusta elää vahvasti”, Stark Suomen toimitusjohtaja Harri Päiväniemi toteaa.

Ahkerimmin uudesta omakotitalosta haaveilevat nuorimmat ikäluokat, 18–39-vuotiaat, joista yli puolet ilmoitti haluavansa rakentaa tai rakennuttaa talon, jos budjetti ei rajoittaisi.

Remonttihaaveiden TOP-3: täysremontti, keittiö ja sauna

Kun kysymys asetettiin niin päin, että mitä remontoisit, jos raha ei olisi esteenä, niin yleisin vastaus oli täysremontti nykyiseen kotiin. Täysremontista haaveilee 31 prosenttia vastaajista, minkä lisäksi tasaisessa top-kolmosessa ovat keittiöremontti (29 %) ja saunan sekä kylpyhuoneen uusiminen (26 %).

”Vaikka nykyisen kodin täysremontti oli yleisin vastaus, niin kauttaaltaan suomalaisten remonttihaaveet ovat varsin maltillisia ja hyvin käytännönläheisiä. Esimerkiksi oman harrastetilan remontoinnista kotiin haaveilee 12 prosenttia, ja kodin pohjaratkaisua muuttaisi kahdeksan prosenttia, jos raha ei rajoittaisi. Spa-osaston rakentamisesta haaveilee vain kolme prosenttia vastaajista”, Päiväniemi toteaa.

Stark Suomen teettämä Suomalaiset remontoivat ja rakentavat 2026 -kyselytutkimus toteutettiin Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Paneelissa tammikuussa 2026. Siinä selvitettiin tuhannelta 18–76-vuotiaalta suomalaiselta remonttitarpeita ja rakentamissuunnitelmia sekä mielipiteitä remonttitöistä. Otanta on kansallisesti edustava sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

Lisätietoja

Harri Päiväniemi, toimitusjohtaja, Stark Suomi Oy, puh. 040 643 1800

Satu Otala, viestintäjohtaja, Stark Suomi Oy, puh. 044 475 7483, satu.otala@stark-suomi.fi