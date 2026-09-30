Kysely: peräti 90 % suomalaisista jättää väliin erinomaisen ajan remontoida
13.10.2026 08:40:00 EEST | Stark Suomi Oy | Tiedote
Pikku hiljaa lyhenevät syyspäivät eivät houkuttele suomalaisia remontoimaan. Vain kymmenesosa Stark Suomen teettämän Suomalaiset remontoivat ja rakentavat 2026 -kyselyyn vastanneista kertoi sen parhaaksi vuodenajaksi remontoida. Syksyä ei kannata väheksyä remonttiajankohtana, sillä asiantuntijan mukaan sillä voi olla yllättäviä hyötyjä.
Suomalaisten mielestä paras vuodenaika tehdä remonttia on ehdottomasti kesä. Kyselyn vastaajista lähes puolet (48 %) oli tätä mieltä tätä mieltä. Kevät tuli kakkosena 35 prosentilla ja talven ilmoitti parhaaksi remonttivuodenajaksi kahdeksan prosenttia vastaajista.
Pensseleitä ja työhanskoja ei kuitenkaan kannata heittää naulaan syksyn tullen, kertoo Stark Suomen toimitusjohtaja Harri Päiväniemi.
"Esimerkiksi osaavien ammattilaisten ja urakoitsijoiden saatavuus voi olla syksyllä parempi kuin kevään ja kesän ruuhka-aikana. Syksy on hyvää aikaa esimerkiksi sisämaalaukselle tai lattiaremontille. Moni haluaa myös laittaa saunan kuntoon ennen talven kylmiä tai joulua.”
Valaistukseen ja suojaukseen huomiota
Päiväniemen mukaan syysremontissa kannattaa panostaa tavallista enemmän valaistukseen, suojaukseen ja aikataulun joustavuuteen.
”Alkusyksyllä valoakin vielä riittää, mutta hyvällä työmaavalaistuksella pärjää erinomaisesti päivien lyhetessäkin. Ilmankosteudella on vaikutusta eri työvaiheisiin ja kuivumisaikoihin, ja se kannattaa ottaa huomioon”, Päiväniemi muistuttaa.
Valoon kannattaa kiinnittää huomiota myös materiaalien värisävyjä valitessa. Haluttu värisävy kannattaa tarkistaa paikan päällä sekä päivän- että keinovalossa. Myymälöistä voi pyytää tätä tarkoitusta varten materiaalinäytteitä kotiin. Testimaalaus mahdollistaa sen seuraamisen, miltä valittu värisävy näyttää eri vuorokaudenaikoina.
”Rakennuspöly remontin yhteydessä voi aiheuttaa hengitystieoireita, ja siksi suojaamiseen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Pidemmässä remontissa välisiivoukset kannattavat, sillä silloin pölyn määrä ei pääse karkaamaan käsistä. Suojaaminen helpottaa myös remontin jälkeistä siivousta”, Päiväniemi kertoo.
Stark Suomen teettämä Suomalaiset remontoivat ja rakentavat 2026 -kyselytutkimus toteutettiin Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Paneelissa tammikuussa 2026. Siinä selvitettiin tuhannelta 18–76-vuotiaalta suomalaiselta remonttitarpeita ja rakentamissuunnitelmia sekä mielipiteitä remonttitöistä. Otanta on kansallisesti edustava sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.
Lisätietoja
Harri Päiväniemi, toimitusjohtaja, Stark Suomi Oy, puh. 040 643 1800
Satu Otala, viestintäjohtaja, Stark Suomi Oy, puh. 044 475 7483, satu.otala@stark-suomi.fi
Tietoja julkaisijasta
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