Pieni kaali, suuri ravintoarvo – kotimainen ruusukaali on nyt parhaimmillaan
1.10.2026 09:23:00 EEST | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Tiedote
Ruusukaali on syksyn ja loppuvuoden kiinnostavimpia kaaleja. Se on napakka ja voimakkaan vihreä ja maistuu parhaalta, kun sen kypsentää huolella, mutta ei liikaa. Nykyään viljeltävät lajikkeet ovat miedon ja miellyttävän makuisia, ja paahdettuna ruusukaalista tulee näyttävä lisuke. Ruusukaaliviikkoa vietetään 5.–11.10.
Paahda tai paista
Ruusukaali kannattaa kypsentää paahtamalla tai paistamalla. Uunissa paahdettuna tai pannulla paistettuna se sopii lisukkeeksi ja salaatteihin. Jos ruusukaali on jäänyt mieleen kitkeränä, sitä kannattaa maistaa uudelleen.
Halkaise nuput, pyörittele ne öljyssä, mausta ja paahda uunissa, kunnes pinta saa väriä. Puolikkaat kypsyvät myös pannulla voissa tai öljyssä paistaen. Kaalin pariksi sopii pieni makeus, joten viimeistele lisuke esimerkiksi tilkalla hunajaa tai siirappia.
– Ruusukaali tuo syksyn arkiruokaan juhlan tuntua ilman suurta vaivaa. Pieni koko ja kaunis muoto tekevät siitä näyttävän, ja uunipellillinen paahdettua ruusukaalia maistuu myös pitsan päällä, sanoo MTK:n ruokamarkkina-asiantuntija Heidi Siivonen.
C-vitamiinia ja kuitua
Ruusukaali on ravintoainetiheä kaali. Siinä on kasvisten tapaan vähän energiaa, mutta runsaasti kuitua ja erityisen paljon C-vitamiinia. Lisäksi ruusukaali sisältää folaattia, K-vitamiinia ja kaliumia. Se kuuluu ristikukkaisiin kasviksiin, jotka sisältävät erilaisia bioaktiivisia yhdisteitä.
Viileä syksy sopii ruusukaalille
Ruusukaalia viljellään Suomessa vähemmän kuin yleisimpiä kaaleja, kuten kerä-, kukka- ja parsakaalia. Kaalien viljely keskittyy Etelä- ja Keski-Suomeen, missä kasvukausi ja olosuhteet sopivat viileän ilmaston kaalikasveille. Ruusukaali viihtyy parhaiten tasaisessa kasvussa ja viileähkössä säässä, ja se kestää syksyllä melko hyvin myös hallaa.
– Ruusukaali on tehty suomalaiseen syksyyn. Kun monen muun vihanneksen sato on jo korjattu, ruusukaalia voidaan korjata pelloilta vielä pitkälle syksyyn, sanoo MTK:n asiantuntija Mika Virtanen.
Kotimainen ruusukaali kerätään pelloilta ja lajitellaan käsityönä, ja kerät viedään kylmävarastoon sitä mukaa kuin ne valmistuvat. Siksi kaupasta saa tuoretta, napakkaa ja kolhiintumatonta ruusukaalia.
Reseptivinkki: Helppo ruusukaalipitsa valmiista perunarieskasta: https://www.mtk.fi/-/ruusukaalipitsa
Lisätietoja:
Heidi Siivonen, ruokamarkkina-asiantuntija, MTK, 040 568 8802, heidi.siivonen@mtk.fi
Mika Virtanen, asiantuntija, MTK, 040 054 4728, mika.virtanen@mtk.fi
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